L'horoscope du 29 octobre 2020

publié le 29/10/2020 à 05:30

Bélier

Né après le 15 avril, la dissonance qui s'installe entre Mercure et Saturne ne sera pas facile car vous ne pourrez ni vous exprimer, ni peut-être vous déplacer selon votre bon plaisir. Toute négociation pourrait être interrompue jusqu'au 10 novembre, date où Mercure reviendra en Scorpion et ne sera plus bloquée par Saturne. Cela dit, il est aussi possible que l'un de vos proches, un parent par exemple, ait des ennuis et que vous ne puissiez pas voler à son secours pour le moment.

Taureau

Mercure va rester en dissonance avec Saturne jusqu'au 10 novembre et si vous êtes du 3ème décan, il se peut qu'une histoire d'argent vous prenne la tête. A moins qu'un objet que vous utilisez quotidiennement ne tombe en panne et que vous en soyez contrarié ; mais on peut supposer, quand on connaît votre côté malin et votre esprit pratique, que vous trouverez le moyen de remplacer cet objet par un autre... ou, autre éventualité, que vous trouverez l'argent qui vous manque après le 4 novembre.

Gémeaux

C'est votre 3ème décan qui va recevoir Mercure rétrograde et sa dissonance avec Saturne. Quoi que vous ayez entrepris récemment, il faudra mettre sur pause, ou ralentir votre cadence. Cela n'affectera absolument pas vos résultats, simplement il faudra ne pas être trop impatient et vous dire que le temps qui passe (Saturne) joue en votre faveur, surtout si ce que vous avez entrepris est lié à une rénovation, à une réparation, par exemple.

Cancer

La conjoncture qui s'est mise en place peut vous couper la parole ! Enfin, pas totalement mais il est possible que vous ayez à ménager la susceptibilité d'un proche (3ème décan). Quelqu'un qui s'est peut-être installé chez vous pour quelque temps, ou au contraire une personne chez qui vous séjournez, et du coup vous ne serez pas totalement vous-même. Mais cela n'a pas une importance capitale et cela reviendra à la normale à partir du 10 novembre.

Lion

C'est dans votre environnement immédiat que la dissonance Mercure/Saturne se fera sentir. Vous aurez l'impression que tout le monde sombre dans le pessimisme, alors que vous, vous verrez les choses autrement. Mais cela ne concerne que ceux qui sont nés après le 17 août. Pour les autres Lion, cet aspect ne se fera sentir que si vous êtes accro aux infos et que vous vous laissez influencer par les oiseaux de mauvais augure. Autrement, vous n'y porterez pas attention.

Vierge

Pendant la rétrogradation de Mercure et sa dissonance avec Saturne, il se peut que l'un de vos outils de travail, ou de communication, ne fonctionne pas très bien. Vous serez ennuyé pendant plusieurs jours, et cela vous obligera à trouver des solutions de rechange. Toutefois, il est aussi possible que vous attendiez qu'on vous paye une somme qu'on vous doit et que cela traine beaucoup trop. Mais il semble que vous ne puissiez pas réclamer en ce moment...

Balance

Mercure est revenue chez vous, conjointe à votre Soleil si vous êtes né après le 17 octobre. Ça ne va pas être facile dans les prochains jours côté communication. Vos échanges ne seront pas satisfaisants et il se peut même qu'un de vos proches vous batte froid, sans que vous sachiez exactement pourquoi. Pour tous : il n'est pas impossible qu'il y ait un problème dans les les transports : avec Mercure/Saturne on peut imaginer qu'il y a une grève (prévisions écrites en septembre).

Scorpion

Mercure vous quitte provisoirement, jusqu'au 10 novembre, vous avez donc une assez longue période pour réfléchir à une proposition qui vous a été faite 1er décan. Qu'elle vous plaise ou pas, vous devrez y répondre et je pense que pour ceux de fin octobre ce n'était pas vraiment une proposition intéressante, mais plutôt quelque chose dont vous ne voulez pas ! Pour les autres Scorpion du 1er décan, un rendez-vous ou un déplacement a peut-être été remis au dernier moment.

Sagittaire

Le retour de Mercure en Balance n'est pas forcément une aide, comme ça devrait l'être normalement. Elle est fâchée avec Saturne et il va y avoir des ralentissements dans plusieurs domaines. Ça peut être général, dans les transports par exemple (prévisions écrites le 17 septembre), comme cela peut concerner l'un de vos projets qui est obligé de marquer une pause. Mais c'est peut-être une bonne chose, il se peut qu'il ait besoin d'être révisé.

Capricorne

C'est vous qui serez le plus ennuyé, provisoirement, par la dissonance entre Mercure et Saturne. Soit un travail vous demandera plus de temps que prévu, soit vous aurez un problème avec un proche qui a pris des distances ou qui ne vous parle plus, soit encore vous ne pourrez pas vous déplacer. Cela ne concerne heureusement que ceux nés en fin de signe, c'est-à-dire après le 16 janvier. Mais vous ressentirez tous, a minima, les freins provoqués par cette conjoncture.

Verseau

3ème décan, vous n'aurez à vous plaindre de la dissonance Mercure/Saturne que si vous êtes impatient. En effet, l'un de vos projets doit être revu et corrigé pour atteindre la perfection. Enfin, rien n'est jamais parfait mais vous pourrez vous dire que vous avez fait de votre mieux. En outre, vous risquez d'être freiné dans votre désir de développement par des circonstances indépendantes de votre volonté, il se peut qu'il y ait une grève par exemple (prévisions écrites en septembre).

Poissons

S'il y a un problème pour ceux nés après le 15 mars, il sera de nature financière. Il se peut qu'on vous doive de l'argent et que ce soit bloqué, qu'il ne se passe rien alors que vous avez grand besoin de cette somme pour aller de l'avant. Mais, dans un autre registre, il est aussi possible que vous connaissiez une petite crise avec un proche, peut-être l'un de vos ados, qui refuse de parler ou se montre agressif avec vous. Quoi qu'il en soit, gardez votre sang-froid et restez ferme.