L'horoscope du 26 octobre 2020

publié le 26/10/2020

Bélier

C'est peut-être un accord ou un contrat que vous pourrez signer dans le courant de la semaine, si vous êtes du 1er décan. Essayez d'être le plus conciliant possible et vous obtiendrez tout ce que vous voulez ! Côté coeur, il se peut que vous soyez invité chez des amis et qu'on vous présente quelqu'un qui vous plaira... Ou, à l'inverse, c'est quelqu'un qui sera séduit par vous et vous le fera savoir. Mais, 3ème décan, la conjoncture est morne jusqu'en fin de semaine prochaine.

Taureau

Une semaine un peu mouvementée, notamment pour ceux nés fin avril. Une discussion risque de mal tourner ou alors d'être reportée à une date ultérieure, ce qui ne vous arrangera pas du tout. Toutefois, il se peut aussi que vous ayez à supporter quelqu'un qui prend systématiquement parti contre vous, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il est difficile, sans votre thème, de savoir si la conjonction d'Uranus, qui est en cause, est positive ou si elle ne l'est pas.

Gémeaux

Pas de remous pour vous dans les jours qui viennent, au contraire, grâce à l'arrivée de Vénus en Balance vous déborderez de charme et vous plairez à tout le monde. Vous saurez vous y prendre pour amener les autres à être d'accord avec vous, vous ferez appel à leurs sentiments plus qu'à leur raison et ça marchera. N'hésitez pas à jouer sur la corde sensible, à la guerre comme à la guerre ! 1er décan, vous serez au top jusqu'au 4 novembre, puis ce sera au tour du 2ème décan 4 au 14 novembre.

Cancer

À partir du moment où Vénus sera en Balance, mercredi, ceux de juin pourraient désirer renouer avec quelqu'un de leur passé. Et c'est à raison qu'ils hésiteront. En effet, la mémoire a parfois tendance à effacer ce qui est négatif au profit de ce qui est positif et vous n'y échapperez pas. C'est pourquoi il faudra réfléchir. Cependant, cela peut rester totalement imaginaire, vous aurez revu cette personne en rêve, vous y aurez pensé, sans pour autant l'appeler ou chercher à le/la revoir.

Lion

Ce sera un peu chaud côté coeur à partir de mercredi, surtout né en juillet. Quelqu'un que vous connaissez déjà pourrait vous révéler ses sentiments. Et vous en serez probablement surpris pour les uns, voire gênés pour les autres. Vous prendrez la situation à la légère et ce sera en effet la meilleure chose à faire, à moins que cette personne vous plaise vraiment et que vous n'ayez envie d'entamer une relation plus sérieuse avec elle (lui).

Vierge

Il sera question d'argent cette semaine, les uns auront à en envoyer à quelqu'un et les autres attendront de recevoir une somme qu'on leur doit. Ils seront satisfaits après mercredi, quand Vénus aura atteint la Balance qui est votre signe d'argent. Et avec les influx positifs de cette planète, il y a vraiment des chances pour que l'argent rentre, même si c'est une petite somme. Par ailleurs, certains pourraient faire une bonne affaire (1er décan), avec un bonus à la clé.

Balance

Cette semaine voit l'arrivée de Vénus dans votre signe. 1er décan jusqu'au 5 novembre. Vous serez le plus charmeur, le plus séducteur, le plus créatif du zodiaque. En effet, elle ne reçoit ni ne forme la moindre dissonance, aussi sera-t-elle plus puissante que jamais et certains pourront même faire une agréable rencontre ou toucher une confortable somme d'argent. Avec Vénus on ne sait jamais si c'est du registre amoureux ou matériel. Mais c'est bon de toute façon.

Scorpion

Mercure vous quitte mercredi et retourne en Balance. Elle vous invite à être plus dans la réflexion que dans l'action. Mais ce sera pour mieux revenir chez vous le 10 novembre. Elle vous redonnera alors le droit à la parole, une négociation qui avait été arrêtée pourra reprendre (c'est une des interprétations de cette conjoncture) et elle sera acquise, sauf pour ceux nés début novembre car Uranus s'opposera à ce que vous trouviez un terrain d'entente. Il semble que votre interlocuteur sera contre.

Sagittaire

L'événement de la semaine pour vous sera l'entrée de Vénus en Balance mercredi, elle donnera une valeur particulière à l'une de vos amitiés ainsi qu'à l'entraide. Vous serez aidé ou c'est vous qui aiderez l'autre. Mais Vénus va aussi gérer vos attentes, vos projets et l'un d'entre eux pourrait être particulièrement en bonne voie, qu'il s'agisse de perspectives amoureuses avec Vénus, ou de perspectives financières. Vous serez satisfait de la tournure des événements dans les prochains jours.

Capricorne

Ce sont ceux du 3ème décan, nés après le 16 janvier qui seront ennuyés ou attristés par le retour de la dissonance Mercure-Saturne. Ne soyez pas trop pessimiste, car cela ne durera pas cent sept ans ; Mercure redeviendra directe le 4 et vous n'en entendrez plus parler après le 9 novembre. Mais ça ne sera pas agréable à vivre sur le moment, vous prendrez mal une nouvelle que vous trouverez mauvaise. A moins que vous ne vous sentiez momentanément isolé de votre entourage.

Verseau

Une semaine chaleureuse, grâce aux bons influx de Vénus. Elle boostera vos chances de faire des rencontres et d'être reconnu pour vos qualités et compétences. Vous aurez des ailes dans le dos, 1er décan jusqu'au 5 novembre. De plus Mercure cesse provisoirement sa dissonance et ceux du 3ème décan recevront de bons influx qui accentueront leur facilité à créer des contacts qui peuvent être prometteurs. Mais Mercure rétrograde jusqu'au 4, attendez cette date pour vos rendez-vous.

Poissons

Vous démarrez bien la semaine, surtout 3ème décan, Jupiter et Pluton sont à votre service et vous poussent à vous construire un meilleur réseau relationnel et un meilleur avenir également. Certes Neptune sera en conjonction avec votre Soleil toute l'année prochaine, mais ce n'est pas forcément un problème, tout dépend de votre thème natal. Vous pouvez très bien rencontrer le succès, un énorme succès parfois, grâce à cette conjoncture (Neptune représente le collectif).