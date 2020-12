L'horoscope du 26 décembre 2020

publié le 26/12/2020 à 05:30

Bélier

Vous le sentez déjà, 1er décan, que la conjoncture est intéressante et remplie de belles promesses qui, à cause de Saturne seront retardées, mais pas annulées. Nous avons déjà évoqué le ou les projets qui sont les vôtres, quel que soit votre décan, et qui vont occuper votre année de manière intense. Toutefois, une amitié, ou une relation professionnelle très formatrice pourraient également être au premier plan par moments : quelqu'un de votre travail ou quelqu'un dont le métier est d'aider.

Taureau

Certes, avec Saturne au zénith, votre travail se révèle ennuyeux, plombant, mais il se peut aussi que vous ayez trop de responsabilités, il faudrait vous alléger. Ne pas accepter automatiquement tout ce qu'on vous demande parce que vous ne voulez pas de conflit ou que vous n'aimez pas dire non. Mais vous pouvez aussi ne plus avoir de job ! Avec Jupiter à côté de Saturne en ce moment, cette problématique est probablement amplifiée, le projecteur est braqué dessus (1er décan).

Gémeaux

La conjoncture est excellente car il est possible que vous fassiez une formation qui vous sera utile pendant des années. Vous pouvez aussi reprendre des études qui vont vous conduire à approfondir votre savoir et peut-être à ajouter une nouvelle branche à votre activité. Tout cela étant donc du domaine du possible, mais les aléas du contexte social pourraient vous freiner, vous ralentir... Cependant, ils ne vous empêcheront pas d'accomplir ce que vous devez accomplir.

Cancer

Saturne représente la patience, la persévérance, et vous en aurez grand besoin parce qu'une histoire d'héritage ou d'argent que vous devez traînera en longueur. Apparemment, pour le 1er décan, cela ira plus vite que pour les autres car Saturne ne vous regardera plus à partir de la mi-mars et Jupiter vous mettra en joie à partir d'avril. Vous serez donc débarrassé du problème qui prend peut-être, à l'heure actuelle, une trop grande place. Mais cela durera plus longtemps pour le 3ème décan.

Lion

Vous aussi vous aurez besoin de patience, de canaliser vos énergies pour ne pas agir impulsivement, surtout en janvier 1er décan. Vous aurez un immense ras-le-bol. Vous vous sentirez prisonnier du système et obligé de respecter des décisions qui ne sont pas les vôtres et vous serez au bord de péter un plomb. Mais c'est peut-être déjà le cas... Vous le savez, vous l'anticipez, l'année sera compliquée pour votre activité car elle a été fortement impactée par la crise sanitaire.

Vierge

Depuis 2017, Saturne vous incitait à construire, à avancer lentement mais sûrement. Votre chemin était tout tracé et voilà que son arrivée en Verseau vous désorganise. On vous impose depuis quelque temps déjà de nouvelles habitudes que vous trouvez liberticides (le télétravail par exemple) et qui, pour certains, impactent leur vie sociale parce que leurs relations professionnelles sont importantes pour eux. Malheureusement, il faut vous adapter... pour le moment.

Balance

Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, les mauvais jours sont derrière vous et si vous êtes du 1er décan, vous allez vivre des moments très valorisants et enrichissants... surtout sur le plan matériel. Vous avez peut-être eu une idée qui s'est concrétisée, mais après un long travail de préparation, et elle est aujourd'hui très bien reçue. Il va en être ainsi à peu près toute l'année. 2e et 3e décan, ce sera peut-être moins durable, mais vous aurez de belles opportunités qui vous permettront d'exprimer votre créativité.

Scorpion

Ce n'est peut-être pas une période facile pour votre 1er décan, et c'est apparemment le domaine des relations avec les proches qui est impacté par la frustrante Saturne. Certains pourraient se fâcher avec un frère ou une soeur, à moins qu'il/elle ne s'éloigne de vous pour des raisons que vous n'arrivez pas à comprendre. Mais vous aussi pourriez prendre des distances parce que vous déménagez, par exemple, et c'est toute une partie de votre vie qui se termine. Une autre démarre...

Sagittaire

Après des années galère, la conjoncture vous permet de rétablir l'équilibre, même si votre quotidien est encore perturbé par tout ce que vous avez du affronter. Que ce soit l'épidémie et ses conséquences sur votre activité, ou encore pour certains des problèmes de santé qui vous ont obligé à vous restreindre... En 2021, tout va peu à peu se fondre dans le passé et vous regarderez l'avenir avec un certain optimisme. Il sera encore tempéré un certain temps par la restriction des relations sociales.

Capricorne

Pour mémoire, Saturne a enfin quitté votre signe qu'elle occupait depuis fin 2017, des années douloureuses pour certains. A présent, elle vous invite à économiser, à restreindre vos dépenses, éventuellement parce que la crise sanitaire vous a beaucoup fait perdre. Mais il y a une autre interprétation à la présence de Saturne chez votre voisin Verseau : vous pourriez hériter d'une somme, ou alors investir dans un bien immobilier. Ce serait la version positive de cette conjoncture.

Verseau

Vous avez hérité de Saturne, mais aussi de Jupiter et autant cela peut être, ou va être, du gâteau pour certains, autant la situation peut être spéciale pour le 1er décan. Il faut vous attendre à des événements imprévus et il sera intéressant de vous reporter à 7 ans en arrière, voire 14 ou 28 pour les plus âgés. Que Saturne revienne chez vous après un long voyage de 28 ans (elle était entrée en Verseau en 1991-1992) indique que le passé pourrait se représenter, sous une autre forme et pour que vous le répariez.

Poissons

Saturne en Verseau marque la fin prochaine de son cycle, c'est sa dernière étape avant d'entrer chez vous en 2023. Le passé vous sera utile pour construire l'avenir. Dans l'idéal, il faudrait arrêter justement de chercher le job idéal, ou la relation idéale, et vous contenter de ce que vous offre la réalité, tout en l'améliorant le plus possible, bien sûr. Et surtout, un travail sur vous-même pourrait vous permettre de développer une confiance en vous qui manque à certains.