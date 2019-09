L'horoscope du 30 août 2019

publié le 30/08/2019 à 07:19

Bélier

Une nouvelle Lune aux petits oignons, mais c'est à vous d'être serviable, de donner de bons conseils et de faire en sorte d'améliorer votre image dans votre boulot. Vous avez l'impression qu'on vous critique, qu'on interprète mal vos actes, vos intentions ? Soyez un peu plus à l'écoute de ceux qui vous entourent, ne leur donnez pas l'impression que c'est tout pour votre pomme, surtout si on vous demande de collaborer avec quelqu'un. Cela dit, si c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas sentir...

Taureau

Aujourd'hui encore vous êtes gâté par les astres, la nouvelle Lune éclaire un secteur qui parle d'amour-propre et d'estime de soi. En progression pour le 1er décan. Je ne peux pas savoir la manière dont Uranus agit dans votre thème, mais comme la planète passe par conjonction " sur " votre Soleil il est vrai que certains pourraient se sentir rejetés, dans le boulot ou dans la vie privée et vivre une épreuve ; c'est quelque chose qui peut en effet faire du mal à votre amour-propre.

Gémeaux

Agacé vous serez par cette nouvelle Lune qui s'est posée dans votre secteur intime. Vous vous en voulez de quelque chose, ou en voulez à l'un de vos proches. En tout cas, vous n'êtes probablement pas content, 1er décan, mais dites-vous que c'est l'affaire de quelques jours et que ça sera plus calme la semaine prochaine. Peut-être aussi que vous venez de déménager ou que vous êtes en train de le faire, et évidemment il y a beaucoup de stress, c'est normal.

Cancer

Pas d'inquiétudes svp, et surtout pas pour des détails sans importance, c'est un ordre. Parce que si on ne vous cadre pas, vous vous ferez du mouron pour tout ! En effet, cette lunaison, plus les autres planètes en Vierge, signe de l'inquiétude, ça m'inquiète pour vous ! Non, je plaisante. Vous devez positiver et utiliser ces énergies pour mieux comprendre comment vous fonctionnez et quelle est l'origine réelle, le point de départ de votre tendance à vous sentir en insécurité.

Lion

Avec cette nouvelle Lune dans votre secteur d'argent, on peut penser que vous avez un achat important à faire et que vous allez y réfléchir pendant cent sept ans. Autant vous pouvez être généreux quand il s'agit de faire des cadeaux à vos proches ou de leur faciliter la vie dans le domaine matériel, autant quand il s'agit d'une dépense imposée et forcément utile, certes vous voulez de la qualité, une marque, mais vous ne voulez pas non plus dépasser le plafond concernant le prix. Du coup, c'est compliqué !

Vierge

C'est la vôtre et elle est top cette année car en phase avec Uranus. C'est formidable comme vous parvenez vous détacher de ce à quoi vous étiez trop attaché. C'est une énorme progression pour vous et votre nouvelle Lune le confirme, d'autant plus que Mars est conjointe à cette lunaison et qu'elle est elle aussi en harmonie avec Uranus. Vous prenez des décisions, vous allez de l'avant tout en faisant du nouveau et en vous libérant d'anciens schémas qui vous ralentissaient.

Balance

Il y a quand même 5 planètes chez votre voisin Vierge, une configuration qui peut vous inciter à tout faire pour vous débarrasser d'un souci qui vous taraude. C'est le 1er décan le plus sensible à cette nouvelle Lune un peu spéciale, qui parle autant de santé, de problèmes de boulot, de choses qui ne fonctionnent pas alors qu'en apparence elles le devraient. Ne cherchez pas à comprendre, ça s'arrangera tout seul à partir de lundi prochain et c'est aujourd'hui le " pic ".

Scorpion

La nouvelle Lune célèbre l'amitié, encore plus que les autres années et l'un de vos amis pourrait vous être utile, 1er décan, pour mieux comprendre votre situation. Je parle de l'opposition d'Uranus qui vous demande, non vous impose, un gros changement dans vos relations aux autres, que ce soit votre conjoint, un proche, un voisin. Vous ne comprenez pas pourquoi tout semble aller de travers depuis quelque temps, mais l'un de vos comportements doit changer, vous devez évoluer.

Sagittaire

Une nouvelle Lune un peu sévère, qui vous engage à rester sur des rails et surtout à modérer votre vitesse, vous qui aimez tellement dépasser les limites ! Peut-être est-ce l'idée ou même le fait de reprendre le boulot qui vous met dans cet état d'esprit, mais vous vous obligerez à suivre les règles, les consignes et vous aurez raison, ce sera la seule manière d'être en phase avec le ciel. Néanmoins, né fin novembre, vous aurez tendance à ruer dans les brancards.

Capricorne

La lunaison est excellente et représente une véritable ouverture pour les natifs de fin décembre et début janvier. Vous êtes libre d'être vous-même à présent, dégagé des restes de votre éducation, en tout cas ceux qui ne vous rendaient pas service ! Vous pouvez déployer votre créativité, votre originalité, au lieu de vous conformer au politiquement correct. 2ème décan, vous recevez de doux influx de Vénus, qui valorisent les petites habitudes qui cimentent le couple.

Verseau

S'il vous plaît, ne doutez pas de vous et de vos capacités, ce n'est peut-être pas le nirvana en ce moment pour le 1er décan, mais vous allez retourner la situation. C'est en tout cas ce qui peut arriver si vous acceptez de franchir un cap, de laisser quelque chose derrière vous, de vous détacher d'un passé que vous ne devez pas regretter parce que l'avenir va vous sourire. La nouvelle Lune d'aujourd'hui est celle de toutes les transformations et mutations, donc préparez-vous.

Poissons

Les 5 planètes en Vierge s'opposent à vous et pèsent leur poids dans vos relations avec les autres. Ça bouge favorablement pour les uns, moins pour d'autres. C'est-à-dire que Mars s'oppose à vous, 1er décan, depuis le 18 août et que ce n'est jamais facile ! Dans ces cas-là on s'engueule avec l'autre, le conjoint, l'ami, le collègue, bref il faut mettre la pédale douce et ne pas franchir les limites. 2ème décan, né autour du 1er mars, c'est Vénus qui s'oppose et se montre positive : accord, contrat, proposition, invitation...