L'horoscope du 25 août 2019

publié le 25/08/2019 à 08:06

Bélier

3ème décan, si vous avez des idées, des propositions ou d'importantes démarches à faire, c'est le moment. Vous flatterez habilement les autres jusqu'au 29 août. Vos interlocuteurs auront du mal à résister à votre baratin, celui-ci étant un mélange entre volonté de séduire et volonté d'imposer vos idées. Votre manière de communiquer sera un vrai succès, il faudrait pouvoir garder ce modèle quasi-parfait le reste du temps. Mais votre réactivité vous incite souvent à être moins agréable.

Taureau

Même si vous êtes en pleine révolution personnelle, vous goûterez au repos du guerrier, aujourd'hui et les prochains jours. Vous reprenez du poil de la bête, comme on dit, c'est-à-dire que vous êtes plus sûr de vous et que votre vision de l'avenir est plus positive. Il se pourrait que certains natifs (du 1er décan essentiellement) aient un important projet sous le coude, quelque chose qui pourrait être une vraie libération, une vraie prise d'indépendance.

Gémeaux

Né après le 9 juin, la Lune est toujours chez vous mais sans aspect. Vous risquez d'être un peu tête en l'air et d'oublier une promesse que vous avez faite. Vous serez perdu dans vos pensées et vous risquez aussi de vous faire mal vous-même : soyez vigilant ! 1er décan, si vous êtes encore en vacances, vous êtes dans une situation qui peut être orageuse. A moins que vous n'ayez une mauvaise surprise si vous rentrez chez vous ; un problème dans la maison par exemple.

Cancer

Si vous êtes sur les routes aujourd'hui, surtout prenez votre temps ; admirez le paysage et ne comptez pas établir des records de vitesse. Restez sage. Vous n'avez pas forcément de dissonance, mais la Lune (la planète la plus importante de votre zodiaque) est en secteur 12 et cela peut vous inciter à dépasser les limites... de vitesse bien sûr. N'oubliez pas qu'il y aura un nombre impressionnant de radars, qui n'attendent qu'une chose, vous flasher.

Lion

Uranus, qui vous a fait des misères cette année 1er décan, est rétrograde donc moins active. Une solution à votre problème pourrait se présenter ces jours-ci, mais il est possible qu'elle soit coûteuse... Si vous pensez que c'est la bonne solution, cela vaut peut-être le coup que vous empruntiez, mais encore faut-il que vous soyez sûr de vous. Un exemple : vous avez perdu votre job et vous sentez que vous auriez intérêt à monter votre propre affaire... C'est à étudier en essayant d'être réaliste par rapport à ce que cela peut vous coûter.

Vierge

Ces moments forts de café dont je vous parlais hier, peuvent aussi être synonymes d'une libération, de l'idée un peu folle de vous mettre à votre compte, par exemple et être votre propre maître... C'est une conjoncture (1er décan) qui est difficile à interpréter car suivant votre thème, Mars (chez vous) peut être valorisée ou non, ce qui change complètement l'interprétation. En tout cas, au positif, cette conjoncture vous dit que vous avez toute liberté pour agir ou prendre une décision.

Balance

Saturne, qui vous freine depuis à peu près un an, repartira en marche directe en septembre, 2e décan, et vous serez peu à peu libéré de sa rigoureuse emprise. Vous avez pu revivre une situation du passé que vous n'aviez pas " digérée ", porteuse d'émotions négatives, de problèmes personnels ou familiaux. Toujours est-il que votre décan en sera définitivement débarrassé en décembre, étant entendu que ceux nés avant le 8 octobre ne sont plus sur son chemin, ou très peu.

Scorpion

Le 1er décan est toujours bien entouré amicalement et pourrait bénéficier d'un appui, d'un soutien qui l'aidera à mieux gérer les mutations imposées par la vie. Cela dit, Uranus étant rétrograde, il se peut qu'elle soit très silencieuse en ce moment ; elle ne reprendra sa marche directe (active) que le 11 janvier prochain et s'éloignera définitivement du début du signe. En espérant que vous pourrez de nouveau nouer des liens solides et constructifs avec les autres.

Sagittaire

Dans votre signe, Jupiter a repris une marche directe le 12, certains problèmes légaux vont pouvoir se régler, mais pas avant octobre pour ceux du 2ème décan. Il faut en effet que Jupiter ait dépassé la dissonance de Neptune - un moment compliqué - dissonance qui sera exacte en septembre et qui rappellera l'ambiance de décembre-janvier derniers. Vous pouvez aussi avoir des problèmes liés aux inégalités sociales et à l'injustice. Des sujets importants à vos yeux.

Capricorne

Les natifs de décembre ont vraiment toutes les chances en ce moment, alors que ceux du 2ème décan ont le sentiment d'être freinés dans leur progression. Pourtant, Saturne (qui symbolise cette sorte de pause) est rétrograde et si elle vous crée des problèmes, c'est plus dans votre tête que dans la réalité. Mais vous avez peut-être une équation difficile à résoudre, ce qui vous oblige à beaucoup réfléchir. Saturne reprendra une marche directe en septembre.

Verseau

Jupiter étant de nouveau active depuis quelques jours, le 2ème décan a toutes ses chances. Une idée, un projet vont pouvoir se concrétiser d'ici le mois d'octobre. En fait, dès que les vacances seront terminées et que la vie aura repris, vous sentirez que cela frémit. Il y aura peut-être une offre sur la table, concernant cette idée, quelqu'un vous faisant confiance et voulant vous aider à vous développer. Tout est possible en termes de projets avec ce bon aspect de Jupiter. 3ème décan, c'est à venir.

Poissons

Les soucis judiciaires ou les problèmes avec l'autorité que certains ont pu avoir cette année vont finir par se résoudre. 2ème décan, ce sera fait d'ici le mois d'octobre. Mais si on vous a fait une promesse, j'ai bien peur que ce mois de septembre qui arrive ne soit une désillusion pour vous, surtout né après le 5 mars : il va falloir encore supporter une dissonance Jupiter/Neptune, mais c'est la dernière et l'année prochaine les deux planètes seront en phase ; un vrai soulagement pour vous !