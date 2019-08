L'horoscope du 28 août 2019

publié le 28/08/2019 à 09:57

Bélier

Les vibrations sont bonnes, surtout pour le 2ème décan, il faut donc que vous ayez de l'audace et que vous osiez critiquer les pleutres, ceux qui jouent petit bras. Montrez la différence qu'il y a entre vous et ceux qui ne font jamais rien qui pourrait dépasser les limites ; parfois, il faut savoir aller un peu trop loin, et même il faut savoir désobéir, mais au bon moment et pour une bonne cause. Pas juste pour défier l'autorité, cela risquerait de se retourner contre vous.

Taureau

Vous accorderez trop d'importance à un situation dont vous pensez qu'elle pourrait mal tourner. Avez-vous envisagé l'éventualité que cela puisse être l'inverse ? Uranus qui est conjointe à votre Soleil (ne fin avril) est activée aujourd'hui, mais il ne sera pas question d'un quelconque événement : il est déjà passé, vous devez à présent en supporter les conséquences et cela vous déstabilise. Mais cette histoire peut se révéler très positive car beaucoup pourront démarrer une nouvelle vie.

Gémeaux

N'hésitez pas à aller à la pêche aux infos aujourd'hui, vous pourriez en apprendre une bien bonne que vous devrez garder pour vous pendant quelques heures. Les astres vous disent de vérifier d'abord de plusieurs sources et ensuite vous pourrez en parler autour de vous, le risque étant, surtout pour ceux du 2ème décan, d'être victimes d'une fausse information et qu'on vous manipule pour que vous la divulguiez ; ne vous laissez pas faire !

Cancer

Je vous vois venir ! Vous avez touché de l'argent et vous vous demandez si vous avez le droit de vous faire un petit cadeau, que ce soit à vous ou à vos proches ! Ne culpabilisez pas ! De toutes les façons, vous avez besoin de compensations en ce moment, surtout si vous êtes du 2ème décan : les frustrations liées à l'opposition de Saturne, les situations compliquées, les choix à faire, tout cela vous prive de plaisir. Aussi, si vous en avez l'occasion, offrez-vous un petit quelque chose.

Lion

Si vous voulez passer une bonne journée, 1er décan, rejetez tout en bloc et surtout ce qu'on veut vous imposer. En fait, il faut vous laisser du temps pour réfléchir. Ce n'est pas une situation nouvelle, elle est liée à Uranus qui vous envoie une dissonance depuis plus d'un an, mais la planète étant rétrograde, les événements sont derrière vous. En revanche, dans votre tête ils sont très présents et vous anticipez ce qui pourrait encore arriver...

Vierge

Les chevaliers du zodiaque aujourd'hui, c'est vous ! Votre honneur sera de servir vos proches ou vos collègues tout en défendant vigoureusement leurs intérêts. Votre signe étant celui du soin, il se peut aussi que vous jouiez les médecins ou les psys, toujours avec un proche, ou que vous vous rendiez dans un hôpital pour soutenir l'un de vos amis ou même un membre de la famille. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne journée pour vous dévouer aux autres.

Balance

L'amitié sera la pierre angulaire de cette journée, vous vous sentirez bien en compagnie d'un ou d'une confidente avec qui vous vous laisserez aller. Vous pourrez dire ce que vous avez sur le coeur, surtout si Saturne continue à vous ennuyer, 2e décan. Heureusement, Jupiter vous envoie ses bons influx et cela devrait compenser ; il y a au moins un domaine de votre vie qui va bien et c'est très probablement celui du boulot où vous vous développez bien.

Scorpion

Ne vous fixez pas des objectifs impossibles à atteindre, mais je parle peut-être dans le vide, la spécialité du Scorpion étant justement d'aimer ce qui est impossible. Toutefois, à l'impossible nul n'est tenu, disait St Thomas d'Aquin, qui n'était probablement pas Scorpion... Par ailleurs, il est possible que vous soyez un peu anxieux, 1er décan, car vous avez du mal à trouver un accord avec un partenaire ou un membre de la famille avec qui vous avez rompu les liens.

Sagittaire

Une belle journée vous attend, vous saurez capter l'intérêt de ceux qui vous entourent et aurez la possibilité de croiser une ou des personnes importantes. Leur présence à vos côtés vous rehaussera et, si vous êtes du 2ème décan, cela vous donnera encore plus envie de vous sortir de la situation compliquée où vous vous trouvez de nouveau et qui pourrait vous inciter à faire un mauvais choix. Pourquoi ne pas demander conseil à une personne spécialisée ?

Capricorne

C'est le bon moment pour régler un souci financier qui peut d'ailleurs plus concerner l'un de vos proches que vous-même. Vous serez très habile car vous saurez retourner les situations à votre avantage, ou inciter vos interlocuteurs à changer d'avis. En tout cas, on a l'impression que vous aurez la situation bien en main, surtout si vous êtes né en décembre. Né fin décembre, les petites coups de coeur sont encore d'actualité jusqu'à vendredi.

Verseau

Si vous êtes de janvier, c'est la meilleure journée de la semaine pour ignorer vos angoisses et profiter de la situation pour vous lancer de nouveaux défis. Quelqu'un pourrait vous aider...La dissonance que vous envoie Uranus est activée, mais seulement de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'événement à la clé, juste des pensées qui risquent d'être stressantes parce que vous exagérerez ce qui pourrait, éventuellement se passer, c'est-à-dire les conséquences des changements en cours.

Poisson

Vous avez quelqu'un à solliciter, besoin d'un coup de main, ça tombe bien, le zodiaque y est favorable. Il faut juste que vous demandiez, c'est le plus dur. Soit parce que vous êtes généralement assez timide, soit parce que vous avez trop d'orgueil et que ça vous empêche de demander... Mais vous pouvez vous dépasser, surtout si vous êtes né en février : vous avez changé depuis plus d'un an, vous avez modifié votre attitude vis-à-vis des autres, de votre entourage.