L'horoscope du 29 août 2019

publié le 29/08/2019 à 07:19

Bélier

Perfectionniste pendant quelques jours, vous aurez tendance à vous énerver rapidement dès que le travail, le vôtre ou celui des autres, sera mal fait. Selon vos critères bien sûr ! Vous aurez l'esprit plus critique que d'habitude et personne n'y échappera ; vous pourriez d'ailleurs être un peu désagréable avec vos collègues, vos employés et même vos proches. Mais vous ne vous laisserez rien passer à vous aussi, étant excessif de nature, vous serez même un peu trop sévère.

Taureau

Vous êtes très bien équipé avec Mercure pour obtenir ce que vous voulez en vous montrant flatteur, mais juste ce qu'il faut. Il ne faut surtout pas en faire trop ! Il se peut aussi que vous soyez complimenté à votre tour, flatté, mais étant donné que vous êtes réaliste et encore plus pragmatique avec Mercure en Vierge, vous saurez faire la part des choses. En outre, les relations avec les enfants pourraient être une source de satisfaction (1er décan jusqu'au 3 septembre, une journée pour chacun).

Gémeaux

Pendant un jour ou deux, 1er décan, vous serez un peu trop susceptible et vous énerverez facilement contre ceux qui oseront vous faire la moindre critique. Vous supporterez mal les remises en question et vous riposterez parfois de manière à vexer vos interlocuteurs, pour qu'ils ressentent la même chose que vous ! Sinon, il peut aussi être question d'une machine ou d'un instrument que vous utilisez à la maison ou au bureau et qu'il faut faire réparer.

Cancer

Non seulement Mercure est chez elle, mais aussi dans son secteur. Vous serez donc les beaux parleurs du zodiaque, les meilleurs vendeurs, les plus convaincants. Les relations avec les proches, les voisins, et tous ceux qui font votre entourage seront également au premier plan, et vous saurez parfaitement les conseiller s'ils vous demandent votre avis sur leur situation. Et si vous-même avez besoin d'un conseil, vous tomberez sur quelqu'un qui vous dira exactement ce qu'il faut.

Lion

C'est votre secteur d'argent qui est à présent sous la coupe de Mercure ; il sera donc question de budget, professionnel ou personnel, à réviser sérieusement. Il est possible que vous ayez des coupes sombres à y faire et, comme cela a déjà été le cas, vous aurez le désagréable sentiment que vos moyens ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais si vous êtes du 1er décan, et qu'Uranus n'a pas été très sympathique avec vous, il se peut que vous ayez perdu votre job et évidemment vos moyens ont diminué.

Vierge

Très forte dans votre signe, Mercure accentue votre esprit critique, votre perfectionnisme, mais aussi votre sens pratique et vos petites ruses de sioux. Bref vous serez très malin, 1er décan jusqu'au 3 septembre, d'autant plus que Mercure sera ce week-end en harmonie avec Uranus : en plus, vous aurez des idées innovantes, créatrices, ou alors vous apprendrez une nouvelle surprenante. Un petit déplacement imprévu, une visite inattendue peuvent aussi être au programme.

Balance

Comme souvent, vous aurez les meilleures idées et du talent pour les partager, mais pas pour vous. Ce sont les opinions des autres que vous saurez défendre, avec foi et conviction. Cela dit, ce qui fonctionnera bien aussi, c'est votre intuition, votre facilité à capter les pensées des autres, mais si vous vous mettez à trop raisonner cela peut vous conduire sur de fausses pistes. Par ailleurs, il est possible que vous ayez un proche à consoler ou à soigner, ce que vous ferez avec dévouement.

Scorpion

La puissance de Mercure vous aidera anticiper les événements, mais vous ne serez pas toujours positif 1er décan et vous vous focaliserez semble-t-il sur un problème ; éventuellement une sorte de vendetta avec un proche ou un voisin, à qui vous prêterez des intentions qu'il ou elle n'a peut-être pas car vous serez un brin parano. Par ailleurs, vous aurez besoin d'un ou une amie, de quelqu'un à qui confier vos tourments (1er décan jusqu'au 3 septembre), et mieux comprendre ce qui vous énerve vraiment à propos de ce proche.

Sagittaire

Si vous voulez être en phase avec Mercure, ne débordez pas, retenez-vous de dire des choses que vous ne pensez pas, restez réservé pendant quelques jours. Plus vous contrôlerez vos paroles et surtout votre façon de vous exprimer, meilleures seront vos relations avec les autres. En outre, si vous avez besoin d'un rendez-vous avec votre supérieur ou une autre personne importante, c'est le bon moment ; vous avez, 1er décan, jusqu'au 3 septembre.

Capricorne

Les positions de Mercure sont excellentes pour vous, vous serez très convaincant si vous devez partager vos opinions ou, pour certains, vous exprimer en public. Quelle que soit la taille de ce public, vous serez étrangement à l'aise et vous vous sentirez à votre place, 1er décan jusqu'au 3 septembre. Ce week-end, Mercure, Uranus et votre Soleil formeront un bel aspect : vous avez prévu quelque chose d'intéressant, qui pourrait même vous passionner. Ou alors un déplacement imprévu est au menu.

Verseau

Vous aurez un côté Columbo avec Mercure en Vierge. C'est-à-dire que vous chercherez le détail, la preuve qui pourrait accuser l'autre de tous les méfaits. Mais il est possible que ce soit vous qui soyez l'accusé, le coupable, parce que vous estimerez que vous avez fait une faute, que vous n'avez pas écouté votre intuition par rapport à une situation qui vous tracasse 1er décan. Pour certains, c'est une question d'argent qui sera au centre de vos pensées ou de vos discussions.

Poissons

Mercure s'oppose à vous, mais pour la bonne cause. Vous trouverez un terrain d'entente avec votre conjoint, ou alors obtiendrez un accord, une approbation. Cela concerne le 1er décan pour l'instant, et jusqu'au 3 septembre. Le dialogue pourrait également reprendre avec un proche, ou un enfant, avec qui vous vous étiez disputé (début du signe, vous subissez aussi l'opposition de Mars, il y a donc du conflit dans l'air). Mais, vous pourriez aussi recevoir une proposition ou une invitation qui vous étonnera beaucoup : vous ne vous y attendrez pas.