L'horoscope du 24 août 2019

publié le 24/08/2019 à 07:28

Bélier

2ème décan, vous aurez une telle rapidité d'esprit qu'on en sera tout étourdi. Cependant, la plupart de vos réparties seront étonnantes et parfois drôlissimes. Surtout ne changez rien, essayez juste de ne pas faire rire sur le physique des autres, c'est toujours méchant et mal vécu. Sinon, vous pouvez dire n'importe quoi aujourd'hui, vous aurez les rieurs de votre côté ! Parallèlement, c'est une bonne journée pour vos déplacements, rendez-vous ou nouveaux contacts (3e décan).

Taureau

Né après le 10 mai, vous aurez la dent dure pendant quelques jours. Mais il faut dire que l'un de vos proches pourrait vous agacer avec ses remarques mal placées. Vous ne direz rien pendant un certain temps, puis vous aurez envie d'exploser et quand un Taureau se lâche, ça fait mal ! Mais ce sera l'affaire d'une journée pour chaque membre du décan à son tour ; aujourd'hui, ce sont les natifs des 10 et 11 qui sont précisément concernés, demain ce sont ceux du 12, etc.

Gémeaux

La Lune est chez vous, opposée à Jupiter. 2ème décan, surtout ne vous justifiez pas au sujet d'une affaire qui dure depuis des mois. Votre bonne foi sera prouvée, c'est une question de temps. Maintenant, l'opposition de Jupiter (qui est responsable) a pu aussi vous être favorable = rencontre, vie commune, mariage peut-être... Mais sans votre thème, difficile de savoir si Jupiter est positive ou non. Un engagement, un gros contrat peuvent aussi être dans la balance (né après le 5 juin surtout).

Cancer

Si vos proches se disputent, le plus intelligent sera de ne surtout pas vous en mêler, même si on vous demande des conseils. Laissez-les se débrouiller entre eux. Sinon, cela risque de vous retomber dessus, quoi que vous ayez dit ! Même s'il s'agit de vos enfants : ne pensez-vous pas qu'il faut qu'ils apprennent à s'entendre sans que vous jouiez un rôle d'arbitre ? Cela concerne surtout ceux qui sont nés en juin : montrez à vos proches que vous pouvez être détaché quand il le faut.

Lion

Une plutôt bonne journée, surtout pour le 2ème décan. Vous avez les honneurs de Jupiter et une naissance, réelle ou symbolique, pourrait être en préparation. Vous pourriez aussi être très flatté par des compliments sur votre physique, sur votre allure en général. Cependant, ce week-end est celui des grands retours, en tout cas pour certains, et il se pourrait (toujours 2ème décan) que vous attendiez beaucoup de cette rentrée. Même si vous êtes du 3ème décan, cela dit...

Vierge

La conjonction Soleil, Vénus, Mars sera active jusqu'à mercredi prochain, autant d'occasions pour le 1er décan de vivre des moments forts de café, un peu trop forts. Comme nous l'avons vu, vous pouvez avoir affaire à un coup de foudre, un emballement de votre coeur, ou carrément le contraire, à une rupture suite à une énorme dispute. Le point positif, et même très positif, c'est que ces trois planètes sont en harmonie avec Uranus et on peut penser que, quoi qu'il se passe, ce sera libérateur.

Balance

3ème décan, à votre tour de profiter d'un rapide mais bon aspect de Mercure. Vous allez probablement recevoir un bon conseil ou un coup de main d'un ami. Ou d'un allié professionnel ; ses paroles seront à prendre au sérieux car cela pourrait vous aider à faire grandir l'un de vos projets et l'espoir sera au rendez-vous. Même si vous êtes parfois un peu trop réaliste (mais pas en amour), vous ne pourrez pas vous empêcher " d'y croire " car ce ne sont pas des promesses bidon.

Scorpion

Scorpion jusqu'au bout des ongles, vous serez le champion des petites remarques qui semblent être drôles mais qui sont surtout un peu trop moqueuses. L'humour vous permet de dire ce que vous pensez, mais vous le savez, votre humour est très spécial, parfois incompris, et il s'exercera sur quelques-uns de vos proches aujourd'hui. Ça vous démangera, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire ressortir ce qu'il y a de négatif chez les autres et de vous en moquer (un peu).



Sagittaire

L'ambiance semble être assez mouvementée pour ceux qui sont nés en novembre, on vous refuse quelque chose ou c'est vous qui être fermement contre une décision. Une décision probablement prise en votre absence et contre votre volonté. La bagarre risque de durer jusqu'à mercredi prochain ! En revanche, 3ème décan, Mercure vous regarde à partir d'aujourd'hui, c'est un aspect rapide : un déplacement, un rendez-vous une prise de contact ; cela ne durera qu'une journée pour chacun.

Capricorne

De très bons aspects, toujours pour le 1er décan, pour qui tout projet semble être en bonne voie. En revanche, 2ème décan, rien n'avancera vraiment avant octobre. C'est le problème que crée la présence de Saturne chez vous : tout est ralenti, et certains pourraient même avoir l'impression d'être en échec. Mais ne prenez pas cela trop à coeur (né autour du 5 janvier) vous recevrez de bons influx d'Uranus l'année prochaine et vous pourrez évoluer différemment.

Verseau

3ème décan, Mercure s'oppose à vous jusqu'à jeudi prochain, c'est l'occasion de trouver un terrain d'entente avec un adversaire, ou de signer un contrat. Une proposition peut aussi vous faire hésiter, mais très peu de temps ! A moins qu'on ne vous donne une bonne idée pour faire prospérer vos projets. Jupiter va de nouveau vous envoyer de bons influx, très propices au développement d'une de vos entreprises et cela pourrait avoir un certain retentissement.

Poissons

Vous serez une véritable boule de nerfs à cause de l'autre, surtout 1er décan, mais le 2ème n'est pas épargné : un autre genre de souci pour vous, plus administratif. Né autour du 5 mars, vous devriez avoir très bientôt l'occasion de régler le problème, qui concerne probablement des taxes que vous n'avez pas payées en temps et en heure. Sachez que l'État ne vous oublie jamais ! Le problème peut aussi venir d'une situation injuste dans l'entreprise où vous travaillez et vous être furieux.