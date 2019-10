L'horoscope du 3 octobre 2019

publié le 03/10/2019 à 06:10

Bélier

Face à vous, Mars est désarmée et vous invite à déposer les armes. Soyez conciliant face à ceux qui sont intransigeants, la négociation sera votre force. Toute agressivité serait inutile, vous serez face à plus fort que vous. Mais vous pouvez aussi avoir un choix un peu difficile à faire et vous montrer hésitant. Cependant, comme Mars est rapide, vous ne serez pas hésitant très longtemps. 1er décan, la planète s'oppose à vous jusqu'au 19.



Taureau

Trop de travail, des problèmes d'emploi du temps qui perturbent votre organisation, des contrariétés avec vos collègues, tout est possible avec Mars. Cependant, vous n'aimez pas les conflits ou toute autre forme de problème qui dérangerait votre tranquillité, aussi avez-vous développé une capacité à trouver des solutions aux problèmes qui est parfois étonnante. Mais bon, vous aurez quand même " les nerfs " pendant deux ou trois jours.

Gémeaux

Bonne position de Mars, prenez des décisions, des initiatives, foncez, ce que vous ferez tombera au bon moment, les énergies cosmiques vont dans votre sens. Cela concerne le 1er décan jusqu'au 19 et vraiment, il faut que vous preniez le taureau par les cornes, tout ce que vous entreprendrez peut réussir. Mais n'oubliez pas que les autres existent et que si vous leur marchez sur les pieds, vous risquez la même chose en représailles.

Cancer

Ce sera un peu moins facile pour vous, 1er décan pour l'instant, car vous serez un peu trop susceptible et à fleur de peau. Il ne faudra pas trop vous contrarier ! Ce n'est pas que vous vous mettrez à pleurer ou à bouder dans votre coin, mais vous aurez des réactions imprévisibles et parfois très fortes ; certains pourraient se mettre vraiment en colère... Toutefois, on peut aussi penser, pour certains, qu'il va y avoir ou qu'il y a déjà, des travaux chez vous...

Lion

Né en juillet, grâce à Mars et à une forte détermination, vous ne vous laisserez pas faire face à une personne pessimiste et qui cherche à vous miner le moral. Certains pourraient apprendre une nouvelle inquiétante ou s'angoisser pour quelque chose, mais ils ne manqueront pas de réagir comme il convient à la situation, une situation qui est toujours la même depuis des mois. Vous en aurez une sorte de rappel entre dimanche et lundi.



Vierge

Comme je vous l'ai dit avec le Soleil en Balance ce sont vos affaires d'argent qui sont au premier plan et avec Mars dans ce signe, il va falloir réclamer votre dû. Peut-être qu'on ne vous a pas encore payé votre salaire du mois, ou que la sécu vous doit de l'argent (ou une autre administration) et qu'on tarde trop à vous payer. C'est donc avec l'aide de Mars que vous prendrez votre courage à deux mains et que vous ferez ce qu'il faut pour qu'on vous donne ce qu'on vous doit.

Balance

Cela dépend de votre thème natal, mais avec Mars vous pouvez autant être force de décision, entreprendre, que de vous trouver face à une forte contrariété. Un petit virus par exemple, qui vous handicape ou une douleur quelque part... Mais il se peut aussi que vous vous mettiez plus facilement en colère, vous le pacifiste, ou qu'il y ait un conflit avec un partenaire, affectif ou professionnel. 1er décan, jusqu'au 19, donc ça ne durera que 2 ou 3 jours pour chacun.

Scorpion

Mars se cache dans l'ombre de votre signe, il se peut que vous soyez beaucoup moins motivé par votre travail et beaucoup plus par votre vie sentimentale. D'autant plus que Vénus entrera dans votre signe la semaine prochaine. Si vous êtes du 1er décan, ce n'est pas forcément positif, vu qu'Uranus va encore faire des siennes et que de nouveau vous ne saurez pas ce qu'il va advenir d'une relation, voire de votre couple si vous êtes marié.

Sagittaire

Mars est une bonne nouvelle pour vos projets, 1er décan jusqu'au 19, et comme le Soleil éclaire également ce domaine, vous allez sûrement y faire des étincelles. Vous êtes peut-être sur le point de concrétiser l'une de vos idées qui ne date pas d'aujourd'hui mais vous aviez besoin de temps pour la mettre en place. Toutefois, vous pouvez avoir aussi besoin d'une bonne publicité ou de l'aide de l'une de vos relations ; qu'à cela ne tienne, vous n'avez qu'à demander.

Capricorne

Encore plus de responsabilités avec Mars en Balance et un conflit possible avec votre boss ou parce que vous aurez pris une décision qui ne plaira pas. Quoi qu'il en soit, il y a du conflit dans l'air et c'est même peut-être quelque chose qui se répète régulièrement. Le mieux sera de contrôler vos réactions, de ne pas être dans la riposte, mais de vous laisser du temps de réfléchir à la meilleure manière de répondre à ce qui vous semble être une attaque (1er décan jusqu'au 19).

Verseau

Très bien alignée, Mars vous donne le courage de vous imposer, de lutter contre l'adversité et de faire triompher vos idées de justice et d'équité. Pas d'égalité. Car en bon Verseau, vous savez très bien que l'égalité n'existe pas puisque nous ne sommes pas tous sur la même ligne de départ. En revanche, on peut tendre vers l'équité, c'est-à-dire donner aux autres ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et être heureux. Cela fait partie des valeurs que vous défendez.

Poissons

Mars étant en charge, pour votre signe, de vos affaires d'argent il va falloir agir, surtout pour trouver une solution afin que le même scénario ne se reproduise pas. Je parle pour ceux qui se retrouvent sans cesse dans le rouge à cause de leur générosité, et non à cause d'un manque d'argent. Il arrive que certains Poissons culpabilisent de gagner correctement leur vie et distribuent leur argent à leurs proches ou à ceux qu'ils estiment moins chanceux qu'eux.