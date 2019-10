L'horoscope du 30 septembre 2019

publié le 30/09/2019 à 06:10

Bélier

Vous serez un peu déstabilisé 2ème décan, le Soleil étant sur le point de former une dissonance avec Saturne. Passagèrement, vous douterez de vous-même. Je dis bien, passagèrement car le Bélier n'est pas du genre à douter, cela le déstabilise trop et en général il chasse rapidement ses doutes. Par ailleurs, nous en reparlerons jeudi, mais Mars va entrer en Balance et il va falloir faire preuve de conciliation, être dans le consensus, ou faire un choix...



Taureau

Un peu de stress aujourd'hui pour le 1er décan ? Il semble que vous anticipez quelque chose et que ce quelque chose ne se passera pas comme prévu. La Balance étant encore le signe qui règne sur le zodiaque, il se peut que le problème concerne votre travail et des changements qui perturbent vos habitudes... Mais c'est aussi un secteur de forme et il peut arriver, pour certains, qu'on leur demande changer complètement leur alimentation.

Gémeaux

De bonnes perspectives cette semaine, surtout pour ceux qui sont nés après le 11 juin. Votre pouvoir de séduction sera décuplé et vous serez en position de force. Mais il n'y a pas que ça ! Il se peut que vous plaisiez à quelqu'un - peut-être dans votre boulot - et que cette personne décide de vous pousser, de valoriser votre travail. Par ailleurs, à partir de jeudi le 1er décan profitera des bons influx de Mars et aura l'occasion d'entreprendre, de démarrer quelque chose.

Cancer

Vous serez très sensible aux compliments, aux petites flatteries, et c'est vraiment ce dont vous aurez le plus besoin cette semaine, surtout 2ème décan. En effet, le Soleil va vers une dissonance avec Saturne qui a la réputation d'être dévalorisante, voire attristante. A moins que la peur de perdre ou d'être séparé, abandonné, ne revienne le temps d'une ou deux journées. C'est pourquoi les gentillesses des autres vous feront du bien !

Lion

C'est du gâteau, surtout si vous êtes né après le 12 août. Votre entourage sera sous votre charme et vous saurez utiliser votre séduction à votre avantage. Vous pourriez même être séduit par quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous regarderez d'un autre oeil. Par ailleurs, Mars entre en Balance ce jeudi et pourrait vous inciter à ajouter une corde à votre arc, ou à être plus offensif pour augmenter votre clientèle (si vous êtes commerçant) et faire votre pub.

Vierge

Courage, 3e décan, Mars va vous quitter jeudi et vous serez donc moins nerveux, moins dans la précipitation et dans le stress que ces derniers jours. Après jeudi, la planète s'occupera des finances du 1er décan, mais nous en reparlerons. Pour ce qui est de ce lundi, il faut privilégier l'échange, toujours si vous êtes du 1er décan ; il est dans votre intérêt d'expliquer ce que vous faites et de ne pas imposer des choses à vos collaborateurs sans leur donner tous les détails.

Balance

Mars entrera jeudi dans votre signe, attendez-vous à ce que ça déménage et à disposer d'une énergie à soulever les montagnes. Aussi, gare au tour de rein ! Et ce n'est qu'à moitié une plaisanterie car si jamais vous vous faites mal, c'est sûr que c'est votre dos qui prendra. Or, avec Mars en conjonction, il se peut que vous y alliez trop fort pour soulever quelque chose... ou que vous vous heurtiez à un objet quelconque. Mais vous pouvez aussi entrer en conflit avec quelqu'un.

Scorpion

La Lune s'invite dans votre signe en ce lundi, mais s'oppose à Uranus. Vous avez intérêt à faire du nouveau ou à accepter les nouveautés qu'on vous impose. Bien sûr, vous êtes libre de refuser et de reprendre votre indépendance, mais réfléchissez bien avant de vous décider, surtout qu'Uranus est rétrograde et que votre action ou décision ne serait pas suivie d'effet dans l'immédiat. Ce serait comme de donner un coup d'épée dans l'eau.

Sagittaire

3ème décan, Vénus est à votre service toute la semaine et vous-même serez prêt à aider tout le monde, à vous montrer galant ou à être là pour vos amis/amies. Vous avez une espèce de don pour faire en sorte qu'on se sente bien avec vous, souvent vous êtes prévenant et en-dehors de certains points de détail, les hommes Sagittaire sont parmi les plus recherchés par les femmes : les Lion, les Bélier et souvent les Verseau les adorent, tout comme les Balance.

Capricorne

Vous aussi, cette semaine, vous aurez tout pour plaire 3e décan. Mais plus dans le registre socio-professionnel où vous mettrez certaines personnes en relation. Ou alors vous arrangerez des désaccords en montrant où sont les intérêts des uns et des autres. Pour d'autres, Mars entre en Balance ce jeudi et ça ne sera pas toujours une partie de plaisir si vous êtes de décembre ; mais nous pourrons vous donner plus d'explications ce jeudi.

Verseau

La semaine commence bien si vous êtes né après le 14 février et elle se poursuivra encore mieux grâce aux attentions de Vénus et peut-être de votre boss. En tout cas quelqu'un d'important à vos yeux sera bienveillant à votre égard et peut même vous faire une offre intéressante, que vous vous empresserez d'accepter. 1er décan, c'est l'arrivée de Mars en Balance ce jeudi que vous saluerez car cela vous donnera vraiment beaucoup de motivations. On ne reparlera.

Poissons

C'est une bonne semaine puisque l'opposition de Mars, qui crée des conflits se termine. Et vous n'aurez plus de contrariétés à gérer avant début février 2020. Cela concernait le 3ème décan qui recevait Mars depuis une quinzaine de jours. 1er décan, vous verrez Mercure débarquer en Scorpion à partir de jeudi, elle va doper vos petites cellules grises et vous inciter à affirmer vos idées et opinions ; mais en veillant à ne pas créer de polémique, bien sûr !