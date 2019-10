L'horoscope du 1er octobre 2019

publié le 01/10/2019 à 06:10

Bélier

Le mieux servi en ce moment, c'est le 3ème décan. Il y a peut-être un accord ou un contrat en vue, ou alors une période d'équilibre dans le domaine sentimental. Évidemment, cela vient d'un bon aspect de Vénus, hélas trop rapide... Mais il peut aussi vous valoir une invitation qui vous fera plaisir et même, dans certains cas, une rencontre intéressante où vous serez flatté de l'attention qu'on vous portera. On c'est vous qui serez intéressé par quelqu'un en particulier.



Taureau

Le 2ème décan est un vrai roc en ce moment. On peut compter sur lui pour ne donner que des conseils avisés et même être un guide pour certains. Vous avez peut-être acquis une forme de sagesse, c'est en tout cas ce que semble dire le bon aspect que Saturne vous envoie. Cette sagesse peut être issue de vos expériences passées ou d'une situation récente, parfois difficile et qui vous en a appris autant sur vous-même que sur la nature humaine en général.

Gémeaux

Une petite embrouille au travail n'entachera pas votre bonne humeur. Le Soleil, Mercure et Vénus en Balance vous incitent à l'optimisme et à l'hédonisme. Le plaisir avant tout, aussi vous vous débarrasserez rapidement de tout ce qui pourrait vous contrarier. Le 3ème décan étant le mieux servi par Vénus et Mercure ; vous pourriez avoir une bonne nouvelle ces jours-ci, ou recevoir une proposition difficile à refuser. Mais réfléchissez quand même avant d'accepter.

Cancer

La période Balance, riche en émotions et en introspection, pourrait être cruciale pour ceux qui sont nés autour du 7 juillet ; un gros souci va pouvoir être réglé. C'est probablement déjà dans les tuyaux et d'ici la fin de l'année, c'est tout le 2ème décan qui sera débarrassé du problème que Saturne vous a créé. Mais il y a une leçon à retenir, si vous ne voulez pas que le même plat vous soit resservi dans quelques années, quand Saturne sera en Bélier (2026, 2027).

Lion

Né fin juillet, vous avez passé des moments difficiles cette année, mais ils sont derrière vous pour l'instant. Aussi profitez-en pour anticiper les prochains : vous serez prêt et il vous sera plus facile, non pas de les éviter mais de les intégrer. Vous avez sûrement eu un gros souci professionnel, certains ont pu se sentir rejetés ; à moins que vous n'ayez pris votre indépendance et que ça ne soit pas aussi facile que vous le pensiez. Il y a trop de contraintes.



Vierge

Mercure, votre planète maîtresse, sera en phase avec vous à partir de jeudi. 1er décan, vous aurez l'occasion d'apprendre ou de transmettre un savoir. Cela se passera bien pour vous, on vous recevra cinq sur cinq. Toutefois, Mercure va faire une boucle qui la conduira à stationner dans le 2ème décan du Scorpion, en regard de votre 2ème décan (2ème partie de novembre). Du coup, les informations, documents et rendez-vous seront plus difficiles à obtenir.

Balance

Né après le 13 octobre, Vénus est chez vous toute cette semaine, vous serez en beauté et si vous voulez séduire quelqu'un, vous n'aurez aucun effort à faire. Mais il est fort possible aussi que quelqu'un soit séduit par vous et vous le montre de mille manières. Et si cette personne vous plaît également, pourquoi ne pas conclure ? En tout cas, il n'y a aucune dissonance sur votre décan (le 3ème) et sauf étoiles contraires dans votre thème, cette semaine devrait être top.

Scorpion

La Lune est encore chez vous, ce qui explique votre extrême sensibilité, votre réceptivité à toutes les vibrations émises par les autres ; vous " sentez " tout, même ce que vous n'auriez pas envie de sentir... Les ondes négatives, par exemple, il faudrait que vous puissiez les rejeter, les retourner à celui ou celle qui vous les envoie. Du coup, prenez la poudre d'escampette et éloignez-vous de cette personne ; les toxiques on n'en veut pas, qu'ils restent entre eux !

Sagittaire

Jupiter s'apprête à entrer dans votre 3ème décan, vous sentez déjà sa puissance parfois très positive pour votre expansion, mais aussi à l'origine d'injustices. C'est-à-dire que sous son règne, vous pouvez avoir plein d'ennuis avec les impôts, la justice, on peut vous trahir, vous mentir, faire scandale et ternir votre renommée. Bref, cela peut autant être un formidable atout chance, alors que pour d'autres ça ne sera que des tracasseries.

Capricorne

2ème décan, Saturne crée une situation pesante, vous allez bientôt pouvoir en sortir, d'ici la fin de l'année. Les conseils d'amis ou de professionnels seront utiles, écoutez-les ; d'une manière générale, ouvrez les yeux et les oreilles, vous pourriez lire ou entendre quelque chose qui vous aidera à trouver le chemin de la sortie. Déjà, peu à peu, ceux des 4 et 5 janvier sentent que la situation se fait de plus en plus légère et qu'ils sont moins soucieux.

Verseau

Vous aurez peut-être une ou des obligations à respecter aujourd'hui et toute obligation étant une contrainte pour vous, vous serez un peu rebelle. Surtout si cela correspond à l'attitude autoritaire d'un chef, ou de quelqu'un qui a de l'importance à vos yeux et que vous ne pouvez pas envoyer promener. Cela concernera surtout le 2ème décan, bientôt caressé par les influx solaires et qui sera malgré tout content de son évolution.

Poissons

Trois planètes en Balance jusqu'à jeudi, placent une opération financière au premier plan. Mais il peut aussi être question d'une opération chirurgicale. Avec l'astrologie, on est dans un langage symbolique et il est difficile de faire un choix entre ce qui est concret et ce qui est virtuel, surtout que les mots, les phrases peuvent avoir plusieurs sens ; mais vous savez, en général, parfaitement décrypter ce qui se cache derrière certains mots.