L'horoscope du 29 septembre 2019

publié le 29/09/2019 à 08:10

Bélier

3ème décan, vos amours sont une source de tourment, votre argent aussi dans certains cas, mais n'est-ce pas parce que vous en voulez toujours plus ? Même si vous êtes à l'aise financièrement, une sorte de malaise au fond de vous vous pousse à en vouloir davantage. Et c'est la même chose en amour : l'autre ne vous donne pas assez, même s'il ou elle fait tout son possible. Il y a un moment où vous devez vous demander : mais qu'est-ce que je veux réellement ?



Taureau

Pluton étant en bon aspect avec vous, vous ne serez pas très conscient d'un comportement trop possessif et même envahissant avec ceux que vous aimez. Vous êtes toujours muni de bonnes intentions, vous faites les choses avec gentillesse et vous ne comprenez pas pourquoi parfois les autres réagissent un peu violemment, alors que vous êtes plein de sollicitude à leur égard. Soyez-le un peu moins et vous verrez que vos relations iront mieux

Gémeaux

La Lune, Vénus, Jupiter s'unissent pour vous faire passer un délicieux dimanche, 2e décan. 3e décan, Pluton vous demande de modifier votre rapport à l'argent. Pour beaucoup d'entre vous, l'argent est au centre de votre vie et gère vos comportements, vos désirs, vos besoins, vous en êtes très dépendant et vos humeurs passent par des hauts et des bas en fonction de l'état de votre compte en banque. Vous trouvez que c'est agréable à vivre ? Dites-vous que ça peut changer...

Cancer

Vénus et Pluton sont comme un caillou dans votre chaussure. Vous sentez que ça vous fait mal à chaque pas, mais vous n'avez pas l'idée de vous en débarrasser. Ou pas le courage parce qu'il est là depuis longtemps et que vous ne voulez rien changer, vous attendez que ça change tout seul, vous espérez une sorte de miracle, 3ème décan. Mais il faudra y mettre du vôtre sinon il ne se passera rien et vous continuerez à avoir mal.

Lion

Vous avez tout pour être heureux et profiter à fond de ce dimanche, vous serez très entouré et parfois flatté par l'attention que certains vous porteront. Vous attirerez les regards, mais aussi les sympathies : on vous trouvera drôle, cultivé, plein d'attention vis-à-vis de ceux que vous aimez. Bref, vous serez un peu la vedette du jour ! 3ème décan, les petites contrariétés matérielles que vous avez pu avoir récemment se termineront jeudi prochain.

Vierge

Souvent, vous êtes victime de votre mental, vos pensées tournent en rond et vous ne pouvez pas les chasser. Votre sujet de prédilection aujourd'hui ? L'argent. Les soucis que vous pouvez avoir dans ce domaine (et même si vous n'en avez pas) seront l'occasion de vous triturer les méninges pour trouver une ou des solutions à votre situation. Qui finalement s'arrangera toute seule en fin d'année avec l'arrivée de Jupiter dans un signe en harmonie avec le vôtre.

Balance

Un tableau très contrasté à cause du désaccord entre Vénus et Pluton ; c'est " ni avec toi, ni sans toi " un climat de passion qui crée du tourment, 3e décan. En fait, ces deux planètes peuvent être à l'origine de sentiments extrêmes et de la peur d'être envahi par l'autre ou mal aimé... Il se peut aussi que vous ou l'autre fassiez une petite crise de jalousie qui pourrait être déstabilisante, surtout si elle n'est pas la première (ni la dernière).

Scorpion

Pour vous aussi, 3e décan, il peut y avoir un fort élan de jalousie, sauf si votre nature n'est pas du tout jalouse, ce qui est quand même rare chez le Scorpion. Certains prétendent ne pas être jaloux, mais c'est étonnant quand on connaît votre nature ; ou alors vous avez fait un gros travail sur vous-même pour transformer cette jalousie en amour désintéressé, et dans ce cas on ne peut que vous en féliciter : bravo !

Sagittaire

En ce qui vous concerne, la dissonance Vénus-Pluton serait plutôt de nature à vous contrarier financièrement. Vous avez peut-être négligé de payer une facture ? Vous ne l'ignorez pas et cela vous contrarie intérieurement, mais vous n'avez probablement pas du tout envie de payer cette facture, ou de faire le remboursement qu'on vous demande... Votre inconscient s'y refuse et vous n'avez pas envie de savoir pourquoi.

Capricorne

Vos relations sentimentales sont orageuses ces jours-ci et jusqu'à mercredi. Il y a une partie de vous qui cherche la dispute et veut avoir le pouvoir sur l'autre. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes ainsi, mais c'est plus fort que vous ; en tout cas si vous êtes du 3ème décan... Il se peut aussi que vous soyez en crise sur le plan financier, mais ce n'est pas nouveau : il va falloir mettre la situation à plat et, parfois, repartir de zéro.

Verseau

En dépit de l'attitude de votre partenaire, un peu trop exigent/e à vos yeux, vous passerez un très bon dimanche car vous vous évaderez dans votre tête. Ou réellement ! Lune et Jupiter sont en harmonie avec votre 2ème décan et la situation que vous vivrez vous procurera une onde de satisfaction. Peut-être que vous aurez juste une idée, un projet, mais qui vous projettera loin dans un avenir tout rose. Cela dit, la chance est avec vous en ce moment...

Poissons

Ne croyez pas que la jalousie soit forcément une preuve d'amour. Cela peut aussi venir d'une volonté parfois incontrôlable de posséder le/la partenaire ; d'en être le ou la propriétaire exclusive. Et ce n'est pas de l'amour... Si vous êtes avec quelqu'un de jaloux, c'est très difficile à vivre car c'est au quotidien qu'il faut justifier la moindre attitude, le moindre geste ; si vous voulez que ça change, d'abord cessez de vous justifier...