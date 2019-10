L'horoscope du 2 octobre 2019

publié le 03/10/2019 à 03:02

Bélier

Vous serez peut-être le signe le plus lucide du zodiaque avec Mercure en Scorpion et vous aurez de bonnes idées pour être le plus productif au boulot. Cela pourrait vous conduire à gagner plus, ou à récupérer facilement une somme qu'on vous doit, une prime, un bonus... En outre, avec Mars qui entre demain en Balance, s'il y a un conflit à gérer, vous aurez l'art de retourner la situation à votre avantage. Mercure Scorpion = faire changer les autres d'avis.



Taureau

Mercure s'oppose à vous et vous pourriez, d'ici jeudi prochain, entendre des paroles qui vous inciteront à faire le contraire de ce qu'on vous demande. Vous serez d'ailleurs révolté par la méthode employée pour vous faire avaler une sorte de couleuvre, mais cela ne concerne que le 1er décan et la situation qu'il vit depuis des mois. Si vous êtes de ceux qui veulent prendre leur indépendance, on pourrait vous faire une remarque qui vous fera voir votre situation autrement.

Gémeaux

En ce qui vous concerne c'est le travail et l'organisation de vos horaires qui seront en question, avec d'éventuels changements d'ici peu pour le 1er décan. Il est possible aussi que l'un de vos collègues laisse la place à un autre, en tout cas ce qui apparaît c'est que vos habitudes seront modifiées, mais cela n'aura pas d'importantes conséquences ; toutefois, voyez ce que dit votre ascendant, on ne sait jamais, il joue un rôle important dans votre relationnel.

Cancer

Les influx de Mercure sont excellents, vous entendrez d'agréables compliments auxquels vous ne vous attendiez pas du tout. 1er décan, jusqu'à jeudi prochain. Vous serez en effet surpris (Mercure opposée à Uranus) que cela vienne de telle ou telle personne qui n'a pas l'habitude de faire des compliments. Toutefois, vous aussi vous pourriez être admiratif de quelqu'un, et lui dire tout le bien que vous pensez de lui, ou d'elle. Par ailleurs, les relations avec les enfants seront au top.

Lion

Vous aurez la dent un peu dure et il est possible que vous y soyez obligé, 1er décan parce que vous aurez à vous défendre contre d'injustes propos trop critiques. Toutefois, posez-vous quand même des questions sur ce qu'on vous reproche, il y a peut-être du vrai ? Il est également possible que vous appreniez une information difficile à accepter concernant votre boulot et votre avenir dans ce boulot. Certains songeant d'ailleurs à reprendre leur liberté.



Vierge

Mercure vous est toute dévouée et vos relations avec votre entourage, surtout professionnel, devraient être des plus satisfaisantes, surtout 1er décan. On pourrait faire suite à une proposition (né fin août) qui vous permettrait de changer de job, ou de faire évoluer le vôtre, mais c'est probablement déjà en cours ; ou déjà fait pour certains ! Toutefois, quelque chose de très différent semble vous intéresser, certains cherchant carrément à changer de métier.

Balance

Ce sera un bon Mercure pour vous car vous aurez l'art de trouver des solutions à tout problème qui pourrait se poser ; vous serez particulièrement malin, parfois rusé et rien n'échappera à votre sagacité. En outre, vous serez doué pour les chiffres et ne risquez pas de faire d'erreurs de calcul. Par ailleurs, l'argent pourrait rentrer plus facilement et ce sera le cas jusqu'à jeudi prochain pour ceux du 1er décan, qui recevront aussi Mars à partir de demain... Je vous dirai tout !

Scorpion

Mercure sera chez vous, donc vous aurez un feeling particulier concernant les personnes avec lesquelles vous serez en relation. Vous saurez les dévoiler... Mais aussi les faire parler, vous pourriez même jouer le rôle du psy et vous débrouiller pour qu'on se confie à vous. Cela dit, 1er décan (jusqu'à jeudi prochain) vous serez également plus communicatif et ouvert à de nouveaux courants de pensée. Mais attention à un éventuel clash entre dimanche et lundi.

Sagittaire

Vous aurez intérêt à lâcher un peu le mental et à favoriser le ressenti. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir pendant des heures, écoutez ce que dit votre intuition. Mais attention à ne pas vous faire de cinéma, à ne pas donner trop de place à votre imagination et à des émotions qui n'ont peut-être pas leur place. Avec vos proches, soyez également dans le ressenti et évitez de vous montrer trop critique avec eux, même si vous le faites avec humour. Ce serait mal pris.

Capricorne

Vous aurez un excellent sens de l'anticipation, mais vous ne verrez que ce qui peut aller de travers... Et, effectivement 1er décan, il y aura un obstacle à gérer. Cet obstacle, représenté par Mars qui entre demain en Balance et va occuper l'un de vos espaces (1er décan) jusqu'à jeudi prochain : vous pourrez franchir facilement l'obstacle si vous parvenez à faire taire un peu votre orgueil. Apparemment vous en voudrez à quelqu'un qui vous aura refusé quelque chose.

Verseau

Jusqu'à mercredi prochain, avec Mercure en Scorpion, les explications seront orageuses pour le 1er décan. Une information pourrait créer des remous, et si c'est le cas ce sera entre dimanche et lundi. On vous dira quelque chose qui peut vous faire bondir, ou vous inciter à changer d'avis sur une sujet qui est une importante source de préoccupation : l'un de vos enfants, par exemple, à moins qu'il ne soit question d'un frère ou d'une soeur et de ses problèmes.

Poissons

Très bien placée pour vous, Mercure va jouer un rôle positif dans vos rendez-vous, prises de contact et démarches. Profitez-en 1er décan, vous serez chanceux. Les uns pourraient avoir un papier officiel à demander, comme de refaire leur carte d'identité ou un passeport, les autres auront à prendre rendez-vous avec quelqu'un d'important et si ce rendez-vous a lieu avant jeudi prochain, tout se passera bien et parfois de manière surprenante.