L'horoscope du 3 mars 2021

publié le 03/03/2021

Bélier

On pourrait enfin vous donner le feu vert pour démarrer un projet, 2e décan, mais ça ne sera pas peut-être pas effectif aujourd'hui, plutôt dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, il y a un petit obstacle, rien de très important puisque vous le règlerez en quelques heures... Peut-être une question d'argent dont vous devez discuter avec un partenaire avant de vous lancer. Quoi qu'il en soit, avec Mars qui arrive en Gémeaux demain, ceux du 1er décan (nés en mars) sont dans les starting-blocks.

Taureau

1er décan, d'un côté on peut vous donner de l'espoir, vous rassurer, mais de l'autre vous constatez que la réalité est très différente. Et comme vous êtes pragmatique, vous vous direz qu'il vaut mieux attendre du concret que croire en des promesses qui ne seront peut-être pas tenues. Vos moyens d'action sont limités alors effectivement, autant attendre le moment où vous serez sûr de ne pas agir en vain. Et il va falloir être un peu patient : 1er décan, jusqu'au 21 mars.

Gémeaux

Distrait par des pensées qui vous stimulent beaucoup, vous ne serez pas très efficace dans ce que vous ferez aujourd'hui. Essayez de vous concentrer le plus possible sur vos tâches, de manière à ne pas avoir à les refaire plus tard. En outre, certains natifs du 1er décan (nés en mai) pourraient être montés sur ressorts, en colère contre une décision qui a été prise ou qui devrait être prise et qui ne va pas du tout dans leur sens. Mais cela ne vous découragera pas, au contraire, vous serez combatif.

Cancer

Né en juin, vous vous sentirez en pleine possession de vos armes de séduction et il vous sera possible de mettre quelqu'un dans votre poche, ou d'obtenir un accord dont vous avez besoin. Dans un autre registre, certains pourraient faire une rencontre un peu surprenante... 2ème décan, le Soleil et Vénus sont en phase avec vous, surtout si vous êtes né autour du 3 mars : vous vivez des moments agréables, peut-être parce que vous êtes en vacances, ou parce que vous vous sentez plus libre.

Lion

Le passé ou une affaire de famille risquent de vous tourmenter aujourd'hui, surtout si vous êtes né fin juillet. Ce n'est pas nouveau mais ce qu'il y a de différent à présent c'est que vous avez compris qu'il ne servait à rien de vouloir vous préserver ou préserver des acquis. Il semble que Saturne vous demande de renoncer et qu'en dépit de vos résistances, vous ne pouvez que vous rendre à l'évidence : vous n'avez pas gagné ! Mais vous savez très bien comment faire pour vous reprendre en main.

Vierge

Il pourrait y avoir du retard aujourd'hui, dans vos rendez-vous, vos déplacements mais on peut se demander si ce n'est pas plutôt la peur d'être en retard qui vous taraudera plus que la réalité : vous êtes en général très ponctuel (sauf ascendant Taureau ou Cancer) et c'est ce qui vous fait que vous êtes en avance à vos rendez-vous. Mais aujourd'hui, allez savoir pourquoi, vous risquez de vous mettre la pression pour être à l'heure alors que vous y serez de toute façon. Il arrive que l'imaginaire supplante la réalité !

Balance

La période actuelle produit de l'incertitude et malgré les bons aspects que vous recevez des planètes, vous n'échappez pas au doute. Et peut-être un peu plus aujourd'hui que les autres jours. Toutefois c'est normal, surtout quand vous ne disposez pas d'informations fiables. Cependant, Mercure se rapproche de Jupiter et vous pourriez malgré tout avoir des précisions dans les jours qui viennent ; mais il est possible que vous n'y croyiez pas, que vous ne fassiez pas confiance.

Scorpion

Chez vous, la Lune forme une dissonance avec Saturne et Uranus et vous ne saurez pas quoi faire, si vous devez attendre ou si vous devez anticiper une future reprise. Vous entendez des choses ici et là, mais vous ne savez pas si vous devez y croire ou non. Il est vrai que les Poissons, en charge du zodiaque jusqu'au 20, sont souvent les rois de l'incertitude... Mais n'oublions pas que le Soleil est conjoint à Vénus et que cela peut produire du plaisir, un plaisir qu'on attend...

Sagittaire

Vous ne croirez pas un instant aux propos qu'on vous tiendra. Vous penserez que c'est du bidon, qu'on cherche simplement à vous rassurer et que rien n'est acté. C'est possible, en effet, mais il y a une conjonction entre Mercure et Jupiter, et en général elle est plutôt franche et directe, elle ne produit pas de mensonges. Simplement, chat échaudé craint l'eau froide et vous ne voulez pas vous préparer sans avoir la garantie que vous ne le ferez pas pour rien. On ne sait jamais !

Capricorne

1er décan, votre relation avec l'un de vos proches, ou avec l'un de vos clients pourrait être remise en question ou même, pour certains, être une source de tracas. C'est très passager et il n'y a pas de doute, ça s'arrangera rapidement. Il faut simplement que vous vous parliez, que vous fassiez une mise au point. Par ailleurs, pour certains, c'est une bonne journée pour rencontrer quelqu'un qui va vous plaire parce qu'il ou elle ne sera pas comme les autres.

Verseau

On dirait que vous doutez de l'un de vos projets, que vous n'avez plus la foi parce que rien n'avance assez vite à votre goût. Mais vous avez tort, il ne faut surtout pas baisser les bras parce que Mars arrive à votre secours demain. Et puis la conjonction Mercure/Jupiter pourrait aussi vous aider à reprendre espoir, même s'il faut encore être patient. Cela concerne surtout le 1er décan, qui sera comme libéré à partir du 15 mars, et encore plus le mois prochain quand Uranus changera de décan.

Poissons

Vous auriez bien besoin de vous évader, de voyager, de voir d'autres paysages, d'autres gens, mais votre rêve ne semble pas réalisable pour l'instant et si vous parvenez à vous évader, ce sera d'une autre manière qu'en vous déplaçant. 1er décan, l'amour pourrait vous faire voyager, fantasmer, rêver... 2ème décan, n'oubliez pas les paroles : des promesses pourraient vous être faites aujourd'hui et jusqu'à dimanche, des propos qui vous donneront de l'espoir, ou qui en donneront à tous.