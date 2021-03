L'Horoscope du 1er mars 2021

publié le 01/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Poissons

Né en février, une conjoncture bienveillante cette semaine puisque Vénus s'est installée chez vous. Né fin février, un petit coup de coeur n'est pas à exclure. Au moment où vous vous y attendiez le moins, vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou vous prendre de passion pour quelque chose. Quelqu'un de votre entourage, dont vous vous étiez éloigné, pourrait également revenir vers vous. Mais il y aura de la colère ou une décision difficile à prendre à partir de jeudi.

Bélier

Mars, qui est le maître de votre signe, entrera jeudi chez vos amis Gémeaux et cela va vous redonner la pêche, au point que vous serez sur plusieurs jobs à la fois. Vous aurez des facilités pour travailler et serez même parfois trop rapide, c'est-à-dire que vous ne ferez les choses qu'à moitié... Attention à ne pas rester à la surface. Vous irez facilement vers les autres aussi, mais vous aurez tendance à parler trop vite et à être un peu trop franc du collier.

Taureau

Grâce à la conjonction du Soleil et de Vénus, qui est en formation, les natifs d'avril et début mai passeront une agréable semaine, une amitié pourrait vous être utile. Et si vous êtes né fin avril, vous en avez besoin : le dernier passage d'Uranus " sur " votre Soleil et en cours, la dissonance de Saturne (privative, attristante) s'en va aussi, et le mieux serait de parler, de vous confier à quelqu'un. Les difficultés de la vie sont toujours moins lourdes à porter quand on les partage.

Gémeaux

Mars atteindra votre signe ce jeudi, mais le 1er décan doit déjà sentir sa présence : vous êtes irritable, vous pouvez même être agressif et avez du mal à tenir en place. Toutefois, il n'est pas exclu que certains d'entre vous aient une petite fièvre, qu'ils aient attrapé un rhume, ce qui n'est pas rare chez les Gémeaux ! En effet, votre signe est celui qui est en rapport avec l'appareil respiratoire. Il n'est pas exclu que certains aient un peu de fièvre pendant deux ou trois jours.

Cancer

Très peu de dissonances sur votre signe cette semaine et les natifs de juin semblent très favorisés par Vénus. Votre vie affective sera plus riche, plus épanouissante, peut-être parce que vous serez davantage en confiance, que vous aurez moins peur d'être abandonné ou trahi. Vous êtes assez insécure de nature et cela s'exprime le plus souvent dans votre vie amoureuse. Dans certains cas, c'est à cause de l'argent, qui vous file entre les doigts, que vous ne vous sentez pas en sécurité.

Lion

Né en juillet, vous serez content de l'arrivée de Mars en Gémeaux ce jeudi. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que l'un de vos projets se réalise, et si vous êtes encore un tout petit peu patient, vous avez de grandes chances. En effet, les deux grosses planètes qui sont en bisbille avec vous, à savoir Uranus (changements) et Saturne (ralentissements, pertes) vont s'en aller sous peu et il n'y aura plus d'important obstacle à votre progression.

Vierge

Vous avez une occasion à saisir cette semaine si vous êtes d'août ou début septembre. Les uns devraient signer un accord, les autres pourront faire une rencontre, ou retomber amoureux de leur partenaire. En tout cas, il y aura soit de l'amour dans l'air, de l'harmonie, soit vous vous mettrez d'accord ou même signerez un contrat avec quelqu'un ou avec une entreprise. En revanche, vous allez peut-être avoir beaucoup trop de boulot à partir de jeudi (2 ou 3 jours max).

Balance

C'est une bonne semaine, quel que soit votre décan. Le 1er sera content de ses résultats, le 2e pourra tester la confiance qu'on lui porte sur le plan professionnel et le 3ème verra Mars quitter son secteur d'argent (jeudi). Si vous lui appartenez et que vous avez eu des ennuis dans ce domaine, ils cesseront rapidement. 1er décan, à partir de jeudi, Mars sera en bon aspect avec vous et vous donnera envie d'en faire plus, de vous dépasser... Mais c'est peut-être parce qu'on vous apprécie de plus en plus.

Scorpion

1er décan, après la pluie le beau temps... Les péripéties du début de l'année cessent peu à peu et cette semaine vous allez de nouveau apprécier les plaisirs de la vie. Le bien-être revient peu à peu et avec lui des opportunités qui vont se manifester dans les deux mois qui viennent, pour aboutir à un résultat qui vous plaira beaucoup au mois de mai. 2ème décan, la fin de la semaine sera des plus agréables sur le plan affectif, vous vous sentirez aimé de tous, surtout né début novembre.

Sagittaire

Ce sera un peu compliqué du côté des relations pour le 1er décan. Mars en Gémeaux s'opposera à vous à partir de jeudi et vous devrez être dans le compromis, ce que vous n'aimez pas du tout faire ! Il faudra être conciliant, mettre de l'eau dans votre vin, et parfois vous ne pourrez pas empêcher un rapport de force de s'installer (jusqu'au 21 mars pour le 1er décan). Dans ce cas, le mieux sera de dialoguer et de vider votre sac, en essayant de ne pas vous montrer agressif.

Capricorne

Si vous êtes de décembre-début janvier, vous pouvez être sûr d'être à l'aise toute cette semaine avec vos interlocuteurs, qu'ils soient privés ou professionnels. Vos échanges seront positifs, vous obtiendrez tout ce que vous voulez car, pour une fois, vous utiliserez votre charme et vous écouterez votre intuition, c'est elle qui vous dictera la meilleure conduite à avoir. Apparemment, il sera encore question d'argent, et vos discussions seront productives.

Verseau

Dans votre signe, Mercure sera encore toute la semaine conjointe à Jupiter. Si vous êtes du 2e décan, soyez opportuniste et rebondissez rapidement sur une offre. Il y a une chance à saisir et je pense que vous ne la laisserez pas passer... 1er décan, ce qui vous satisfera, c'est l'arrivée de Mars en Gémeaux ce jeudi : tout ce que vous entreprendrez ou créerez a des chances de réussir, d'autant plus que Saturne, qui ne vous donnait pas le moral, quitte bientôt votre décan et que la dissonance d'Uranus se termine.