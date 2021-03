L'horoscope du 2 mars 2021

publié le 02/03/2021 à 05:30

Poissons

Il semble que vous serez tracassé par une question d'argent et que vous vous demandez comment vous allez finir le mois, mais il ne fait que commencer et ce n'est pas votre genre d'anticiper à ce point ! Cela signifie qu'il ne vous reste déjà pas beaucoup, peut-être parce qu'on ne vous a pas payé ce qu'on vous devait : une prime, un indemnité, une somme en réparation de quelque chose. Vous y penserez beaucoup aujourd'hui et ne saurez pas vers qui vous tourner.

Bélier

Votre meilleur atout aujourd'hui, ça ne sera pas votre énergie, votre dynamisme ou votre besoin d'action, non ce sera la gentillesse, la douceur et l'écoute de l'autre. Plus vous donnerez l'impression à vos interlocuteurs qu'ils sont le centre du monde, que vous ne vous intéressez qu'à eux et à leurs idées, plus vous gagnerez sur tous les plans. Ceci est valable surtout pour ceux nés après le 10 avril. Né autour du 26 mars, vous semblez être soucieux, ou moins en forme que d'habitude. Momentanément.

Taureau

Que vous soyez au boulot ou à la maison, il faudrait faire le vide aujourd'hui. Vous débarrasser de ce que vous avez laissé trainer et vous donner ainsi plus d'espace. Et pas seulement de l'espace sur votre bureau ou dans la maison, mais aussi dans votre tête afin qu'elle ne soit pas encombrée par des images qui représentent ce que vous avez à faire et que vous remettez sans cesse au lendemain. Ce n'est peut-être pas au premier plan, mais cela vous encombre sans que vous en soyez conscient.

Gémeaux

Étant donné la progression de Mercure vers sa conjonction avec Jupiter, vous vous attendez certainement à une bonne nouvelle ou à un rendez-vous qui peut se révéler très positif pour vos projets, ou vos attentes. Et il est possible que vous soyez satisfait d'ici la fin de la semaine, notamment 2ème décan. Toutefois, ces informations seront peut-être vécues positivement par tout le monde ; parfois même en-dehors de notre pays, puisque Jupiter représente (entre autres) l'étranger, l'ailleurs.

Cancer

Ne faites pas trop attention aux quelques hauts et bas de l'humeur qui émailleront votre journée, ils seront liés aux états d'âme de ceux qui vous entourent et qui seront, il faut le dire, un peu casse-pieds. Ils feront toute une histoire de détails sans importance et vous aurez tendance à vous laisser impressionner par ce qu'ils vous racontent. En réalité, pour vous personnellement, tout va bien ! 1er décan, Vénus donne de jolies couleurs à votre vie, et 2ème décan une chance financière est à votre portée d'ici dimanche.

Lion

Mercure et Jupiter sont toujours face à vous 2ème décan, de toute évidence on peut vous faire une proposition, à moins que vous n'ayez rendez-vous avez un avocat, un notaire, peut-être un médiateur ? Tout dépend de ce que Jupiter fait dans votre thème natal. Si la planète est positive, en-dehors d'une éventuelle proposition vous pouvez aussi signer un contrat ou rencontrer quelqu'un d'important. Si elle est négative, il n'est pas exclu qu'une action en justice soit en cours.

Vierge

Jusqu'à dimanche, Mercure (votre planète) sera en conjonction avec Jupiter et cela se passe dans votre secteur du travail et de la vie quotidienne. Côté boulot, vous pourriez franchir une étape ou recevoir des félicitations d'une personne avec qui vous bossez. Et en ce qui concerne votre vie quotidienne, si jamais vous avez un problème de santé, il se peut qu'un traitement vous fasse du bien ou même vous guérisse. Autre possibilité : un voyage organisé peut être au programme.

Balance

Né en fin de signe, après le 18 octobre, vous semblez faire un important travail sur vous-même qui fait revenir dans le présent des souvenirs qui étaient enfouis depuis longtemps. Cela vous remue intérieurement et peut même, pour certains, faire remonter des angoisses liées à l'enfance. Ce " travail " est nécessaire, il ne faut surtout pas que vous essayez de vous débarrasser de ce que vous ressentez, au contraire. Vous devez relier ce qui vient du passé au présent. C'est important.

Scorpion

C'est surtout la soirée qui devrait être intéressante et même assez romantique pour certains. Si vous êtes à deux, faites ce que vous savez si bien faire, c'est-à-dire créer un contexte auquel l'autre ne pourra pas résister tellement il correspondra à son désir, autant qu'au vôtre ! C'est surtout valable pour le 1er décan qui, je le rappelle, reçoit un bon aspect de Vénus. Toutefois, né après le 30 octobre, vous n'en avez pas tout à fait terminé avec la mauvaise période, ce sera fait le mois prochain.

Sagittaire

Je me suis adressée hier au 1er décan, qui va recevoir l'opposition de Mars, mais le 2ème décan est nettement plus favorisé grâce au bon aspect que forme la conjonction Mercure/Jupiter. Nous l'avons déjà évoquée, elle est de plus en plus précise et se terminera dimanche. Mais pour l'instant, vous en profitez à fond et une occasion doit être à portée de main... Si vous avez une proposition à faire, c'est le bon moment mais vous pouvez aussi, de votre côté, en recevoir une. Ou voir votre clientèle prendre de l'ampleur.

Capricorne

3ème décan, d'un côté Mars vous donne de la volonté, du courage pour affronter toute situation difficile, de l'autre la dissonance Lune/Pluton peut effectivement indiquer que vous avez un peu la tête sous l'eau en ce moment, notamment né après le 16 janvier. Pluton va passer un certain temps en conjonction avec votre Soleil, alors il n'y a peut-être pas d'événement mais un processus qui peut autant vous voir remonter la pente, qu'au contraire vous avoir fait beaucoup perdre.

Verseau

3ème décan, il faut que vous preniez du recul, que vous ne restiez pas le nez dans le guidon. Vous avez un obstacle sur votre route ? Ne foncez pas dedans, essayez plutôt de le contourner ou de le franchir plus tard, quand vous ne serez plus remué par vos émotions. Le problème est que la position de Mars accentue votre impatience naturelle et que si vous voulez prendre de la vitesse, vous risquez de faire des bêtises. Cet aspect se terminera jeudi avec l'entrée de Mars en Gémeaux.