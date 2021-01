L'horoscope de l'année 2021 signe par signe, décan par décan

publié le 01/01/2021 à 06:31

Que vous réserve 2021 ? Christine Haas, astrologue reconnue, vous donne signe par signe les tendances qui vous attendent pour l'année. Amour, santé, argent... Elle vous donne ses prévisions, et vous pourrez ainsi savoir comment vont évoluer ces principaux thèmes au fil des mois à venir.

Bélier, Taureau, Gémeaux... Les douze signes du zodiaque portent le même nom que les constellations devant lesquelles le soleil passe tout au long de l'année. Pour connaître quel est votre signe astrologique, il vous faut prendre en compte votre mois de naissance ainsi que votre date exacte d'anniversaire.

Sur notre site RTL Astro, vous pourrez découvrir ce qui vous attend de manière complète et détaillée (et payante) : vos planètes de l'année, les difficultés à prévoir, mais aussi les événements dans votre vie de cœur. Ici, nous avons choisi de nous concentrer sur les aspects positifs.

Capricorne

1er décan : Saturne, votre planète, occupe à présent le Verseau, de même que Jupiter (jusqu’au 30 janvier). Le début de l’année peut donc vous voir perplexe puisque ces deux planètes vont en sens contraire : l’une restreint (Saturne), l’autre élargit. Il se peut que vous ayez l’espoir que les restrictions vont s’alléger et que nous pourrons davantage profiter de la vie, surtout sur le plan social. Quoi que vous en pensiez, vous avez besoin de relations autant personnelles que professionnelles. Mais si janvier est difficile, il semble que les choses iront en s’améliorant, Jupiter n’étant plus en relation avec vous en février. Il ne restera que Saturne et l’obligation, pour vous, de faire des économies, peut-être en vue d’une acquisition. Puis la détente arrivera en mai avec l’entrée de Jupiter en Poissons. Vous pourrez étendre le périmètre de vos activités, vous faire de nouveaux clients, ou rencontrer une personne avec qui vous nouerez des liens de complicité. Mais votre entourage pourrait aussi s’agrandir avec, peut-être, un mariage pour l’un de vos frères et sœurs ou pour l’un de vos enfants. Cette configuration sera active entre mai et juillet, puis de nouveau en fin d’année. Côté cœur, Vénus adoucira les aspects stressants du mois de janvier.



2e décan : la chance que vous aurez cette année vous sera apportée par le bon aspect qu’Uranus va vous envoyer à partir de fin mars, début avril. Cette année, elle sera bien plus active que l'année passée et vous ouvrira de nombreuses portes sur le plan personnel ou professionnel. Il se peut que vous ayez de plus en plus une meilleure image de vous et plus d’assurance. Sur le plan professionnel, vous pouvez avoir un projet qui retiendra toute votre attention. Côté cœur, Vénus passera par conjonction sur votre Soleil, du 17 au 24 janvier. Elle ne formera aucune dissonance. Cela vous permettra de bien supporter le contexte stressant dans lequel nous risquons tous de nous trouver. Les dix derniers jours d’avril seront très favorables à vos amours, et aux rencontres pour certains. L’une d’entre elles pourrait prendre une bonne tournure, surtout née autour du 1er janvier. Vous pourriez rencontrer quelqu’un de très spécial.



3e décan : les forces de Pluton sont encore actives cette année, mais seulement pour ceux nés après le 15 janvier. La planète se trouvant chez vous, en conjonction avec votre Soleil, deux situations peuvent se présenter ou s’être déjà présentées. Premièrement, certains peuvent acquérir le pouvoir que leur donne la connaissance, approfondir un sujet, ce qui fait d’eux des experts. Une expertise que vous allez pouvoir exploiter pendant des années et qui peut vous rapporter beaucoup sur le plan financier. Jupiter sera en relation avec vous, du 16 mars au 13 mai, puis de nouveau en fin d’année. La planète réputée chanceuse occupera le secteur qui gère votre argent, vos biens et vos acquisitions. Soit vous encaisserez de l'argent et pourrez retrouver un niveau de vie presque normal, soit vous aurez un bien à acheter et il faudra trouver de l’argent. Si Jupiter joue son rôle positif, vous n’aurez aucune difficulté. En Côté cœur, Vénus sera chez vous 25 janvier au 1er février, alors que les tensions seront en train de s’apaiser, vous pourrez en profiter pour harmoniser votre relation, ou peut-être pour rencontrer quelqu’un.

Verseau

1er décan : vous avez probablement vécu des moments difficiles depuis 2017, à cause de la dissonance d’Uranus qui vous a fait passer par des hauts et des bas, avancer et reculer, créant de l’instabilité. Mais cette année, vous recevez Jupiter et Saturne. Jupiter en janvier, conjointe à Saturne, est difficile à interpréter, car c’est une planète chargée d’amplifier ce qu’on vit, les bons côtés comme les mauvais. Or, son association avec Saturne peut l’empêcher de jouer son rôle d’amplificateur et vous oblige à prendre racine, à laisser du temps au temps, et vous donne l’impression de stagner. Toutefois, la conjonction ne sera plus exacte très rapidement et c’est une page importante de votre vie qui va s’ouvrir. Apparemment, un schéma constructif vous conduira, peut-être, à atteindre un important objectif. Même Saturne vous lâchera à ce moment-là et votre printemps sera resplendissant. Dans le domaine du cœur, le mois de mai facilitera vos amours. Vous serez même plus romantique que d’habitude...

2e décan : Uranus va s’intéresser à vous cette année. Vous en avez eu un vague aperçu en 2020, si vous êtes du tout début du décan, mais cette année, place au concret ! Il devrait y avoir du changement, une évolution dans votre vie privée ou professionnelle. Jupiter, elle, peut vous valoir des chances. Une opportunité à saisir avant le 16 mars... Côté cœur, il semble que ça ne sera pas votre principal centre d’intérêt cette année ! Toutefois, Vénus passera par votre décan du 10 au 17 février, conjointe à Jupiter en début de période, un heureux événement pourrait donc survenir...

3e décan : c’est ce décan qui sera le mieux loti cette année et pendant une assez longue période. Jupiter, planète de chance et qui gère vos projets, sera en phase avec vous du 16 mars au 13 mai, puis de nouveau en fin d’année. Le côté positif de cette configuration est que Jupiter n’aura pas d’obstacle, aucune planète pour l’empêcher de donner son maximum. Si vous avez un projet sous le coude, si vous voulez une promotion, ou même une reconnaissance, vous pourrez obtenir ce que vous désirez sans grandes difficultés. Vous serez même parfois exalté par la réussite qui peut être la vôtre. La meilleure période de l’année sera en mars et surtout en avril, mois à marquer d’une pierre blanche pour certains. À ne pas oublier non plus, l’aspect relationnel de Jupiter qui vise à unir : il se peut que vous fassiez une rencontre pendant les périodes citées et certains pourraient même se marier, se pacser ou tout simplement entamer une vie commune. Par ailleurs, Neptune entame un aspect mineur sur votre décan. Mineur mais qui pourrait, à terme, vous rapporter gros financièrement...

Poissons

1er décan : Jupiter, votre planète de chance et qui gère votre destinée, va occuper deux signes, dont le vôtre ! Après une première partie d'année ponctuée d'attente ou de préparation pour quelque chose, vous commencerez à sentir mi-avril la prochaine arrivée de Jupiter (en mai), dans votre décan où elle restera jusqu’en juillet. Une conjoncture qui peut vous valoir une belle reconnaissance, une chance à saisir, quelque chose qui vous réjouira... Il se peut que vous ayez une belle progression, probablement sur le plan professionnel ; un retour en grâce. Côté cœur, si vous n’entretenez pas une relation virtuelle ou secrète, ce qui est possible, l’année ne sera pas très excitante. Vous pourrez cependant compter sur le passage de Vénus dans votre décan, qui aura lieu du 25 février au 5 mars, une période où votre cœur battra plus vite, peut-être parce que vous aurez rencontré quelqu’un ou parce que votre couple sera en parfaite harmonie.



2e décan : Uranus, la planète de l’évolution s’installe pour un certain temps dans le 2ème décan du Taureau, qui regarde le vôtre. C’est normalement une excellente conjoncture pour que vos affaires progressent et que certains ajoutent une corde à leur arc en faisant une formation par exemple. Mais vous pouvez aussi beaucoup vous cultiver, apprendre quelque chose. Ne déprimez pas si le temps paraît trop long à votre goût, de toute façon vous aboutirez à ce que vous désirez. Votre vie sentimentale ne sera plus sujette à de mauvais choix étant donné que Neptune vous quitte pour le 3ème décan. La stabilité pourrait revenir et vous tomberez sur des personnes en qui vous pourrez avoir davantage confiance. Sachez que Vénus sera dans votre décan du 5 au 14 mars. Vous pourriez faire une rencontre...



3e décan : c’est à votre tour de recevoir Neptune, l’une de vos planètes maîtresses et qui va avoir une forte influence sur votre vie. Au positif, Neptune conjointe à votre Soleil peut vous donner la foi : une foi religieuse, ou alors la foi en vous-même, en vos capacités, éventuellement parce que vous aurez réussi quelque chose, vous aurez atteint un important objectif et le succès sera là. Vous pourriez même toucher un important public. Certains seront extrêmement utiles à leur communauté puisqu'ils se dévoueront corps et âme au bien-être et à la santé (physique ou psychologique) de leurs contemporains. Côté cœur, il est sûr que vous pouvez tomber, ou être déjà très amoureux de quelqu’un. Mais si cette personne a une attitude qui vise à vous dévaloriser, posez-vous des questions, n’attendez pas que ça passe, parce que ça ne passera pas. Vous en serez peut-être davantage conscient lors de la conjonction de Vénus avec votre Soleil entre le 13 et le 21 mars.

Bélier

1er décan : en 2020, pendant le confinement, vous aviez reçu les premiers influx de Saturne qui avait fait une apparition au tout début du Verseau : ce sera plus franc cette année, puisque la planète parcourra tout le 1er décan du signe, formant un bon aspect avec votre Soleil. Elle sera suivie de près par Jupiter, la planète de chance, qui vous donnera l’occasion à la fois d’élargir votre champ d’action, tout en donnant plus de place à vos relations. Vos réseaux amicaux et professionnels seront très favorisés par la conjoncture. Vous saurez vous créer des connexions professionnelles durables. Certains pourraient avoir un important projet sur le feu. Toutefois, une rencontre peut également avoir son importance : pas une rencontre amoureuse, mais une rencontre avec quelqu’un dont la mission sera de vous aider, de vous servir de guide... Vous pourrez en tirer beaucoup de profit. Et cette personne peut devenir un véritable ami. Côté cœur, Vénus sera chez vous du 21 au 30 mars : votre cœur battra plus vite. En couple, normalement, tout devrait aller bien. Et si vous êtes célibataire, vous ne vous en porterez pas plus mal.



2e décan : à partir du mois de mars, ce sera à votre tour de bénéficier des bons influx de Saturne, alors que Jupiter vous aura permis de saisir de belles occasions en février. Le genre d’occasion qu’il ne faut pas laisser passer et vous les conclurez en mars puisque, grâce à Saturne, vous vous serez accroché et n’aurez pas ménagé vos efforts. Même si Saturne rétrograde au mois de mai, vous conserverez la volonté d’atteindre votre objectif coûte que coûte, en dépit des contraintes. Côté cœur, une amitié amoureuse pourrait beaucoup vous occuper. Toutefois, comme le 1er décan, vous pourriez rencontrer quelqu’un qui va compter dans votre évolution personnelle ou professionnelle. Ça ne sera pas forcément lié à votre vie sentimentale, mais cette personne risque de compter parce qu’elle vous apportera beaucoup de son expérience et de ses connaissances. Vous pourriez être introduit dans un nouveau milieu, par exemple...



3e décan : sachez, d’ores et déjà, que 2021 n’aura rien à voir avec 2020, qui a pu être une année horrible pour certains d’entre vous. En cette nouvelle année, vous aurez de beaux atouts et rien ne vous empêchera de les utiliser. Deux planètes compteront cette année : d’abord Pluton, dont personne ne peut savoir si elle sera positive ou négative parce que seul votre thème de naissance peut le dire. De mars à mai, puis d’août à décembre, Jupiter vous verra chanceux, opportuniste, et une relation vous aidera à mieux gérer les éventuels problèmes. Vous aurez peut-être la chance de tomber sur quelqu’un qui pourrait jouer un rôle de mentor, de guide. Vous lui donnerez votre confiance. Un projet ou un espoir occuperont aussi une partie de votre année. Vous serez plutôt optimiste. Après ce que vous avez vécu en 2020, 2021 vous paraîtra être un vrai paradis. Côté cœur, une amitié amoureuse pourrait naître pour les célibataires et si vous êtes en couple, un changement dans votre façon de vivre vous rapprochera et accentuera vos affinités.

Taureau

1er décan : depuis le mois de décembre, Jupiter et Saturne occupent votre secteur de carrière. Si l’une vous invite à vous développer (Jupiter), l’autre va dans le sens inverse et vous conseille la plus extrême prudence (Saturne). Il faut dire que c’est une conjoncture difficile à interpréter. En tout cas, l’accent est très nettement mis sur votre carrière et sur ce que vous allez décider d’en faire. Arrêter de travailler ou au contraire remettre une couche en vous diversifiant ? L’idée étant d’être plus productif. Et n’oublions pas Uranus, conjointe à votre Soleil jusqu’en avril, qui vous demande, elle aussi, de procéder à quelques changements contre lesquels vous aurez envie de vous rebeller, ou alors de prendre votre indépendance. Enfin, grâce à Vénus, vous éprouverez un grand sentiment de liberté et vos amitiés seront plus fortes, du 14 au 22 avril, lorsque la planète sera chez vous.



2e décan : comme le premier décan, et tout de suite après lui, vous recevrez l’aspect dynamique de Saturne (à partir de fin février et jusqu’au mois d’août). Ce n’est probablement pas de tout repos comme conjoncture. Peut-être devrez-vous modifier le cours de votre vie, prendre un autre chemin, ou au contraire, lutterez-vous pour conserver ce que vous avez, même si vous manquez de temps ou si, par hasard, on vous a mis au placard dans votre métier. Mais plus vous vous adapterez, plus vous pourrez trouver de nouvelles idées pour passer à autre chose. En ce sens, Jupiter pourrait vous aider : elle sera dans votre secteur de carrière de fin janvier au 16 mars. Une période où vous pourriez envisager une évolution dans votre carrière. Vénus adoucira votre vie et fera peut-être battre votre cœur du 22 au 30 avril.



3e décan : vous ressentirez la présence de Jupiter dans votre secteur de carrière entre mars et avril, puis d’août à décembre. Mais à la différence des autres décans, vous ne recevrez pas les influx déstabilisants d’Uranus, ni ceux de Saturne, du moins, pas cette année. Au contraire, vous aurez ceux très positifs de Pluton, qui vous donnent du pouvoir et de l’influence, chacun à votre niveau. Jupiter, qui peut servir d’amplificateur aux bonnes choses pourrait vous aider à grimper un échelon et vous voir diriger quelque chose, avoir plus de responsabilités à gérer. Dans l’ensemble, votre année 2021 sera plutôt positive. Côté cœur, Vénus sera chez vous du 1er au 9 mai et son aspect avec Jupiter dit que vous vous autoriserez à éprouver des sentiments pour quelqu’un, mais il faudra parfois passer par-dessus certaines de vos valeurs ou idées préconçues.

Gémeaux

1er décan : vous n’aurez vraiment pas à vous plaindre de 2021. Vous constaterez très vite que la chance est avec vous et, parfois, au prix de petits renoncements ou d’un travail acharné, vous atteindrez un important objectif. Vous y serez aidé par deux planètes : Saturne et Jupiter. L’une est le contraire de l’autre, Saturne restreint alors que Jupiter vise à l’expansion. Vous serez forcément confronté, dans votre progression, à des obstacles qui seront liés au contexte social, mais ils ne devraient rien empêcher et ils ne seront plus aussi "efficaces" à partir du mois de mars. Vous pourrez de toutes les manières progresser tout au long de l’année, le projet que vous avez mis en place marchant bien et ayant des racines solides. Pour certains, le projet sera de partir à l’étranger. Côté cœur, sachez que Vénus sera chez vous du 9 au 17 mai, une période où vous pourrez vous détendre et où vos amours pourraient être au premier plan. Grâce à une harmonie dans les couples ou grâce à une rencontre pour les célibataires. Pour beaucoup, c’est le bonheur d’avoir atteint un objectif qui sera au premier plan.



2e décan : vous serez encore mieux servi que le 1er décan. Vous aurez plus longuement les bons influx de Jupiter, qui joueront un rôle d’amplificateur sur vos projets et vous aideront à les mettre sur des rails. Vous réussirez et atteindrez vos objectifs puisque que vous y mettrez toute votre énergie et même plus encore. Vous vous dépasserez, surtout dans la période où Saturne sera en bon aspect avec vous, du mois de mars au mois d’août. Vous serez alors accrocheur, plus persévérant que vous ne l’êtes d’habitude et vous ne compterez pas vos heures. Avec évidemment des résultats à la hauteur de vos espérances. 2021 est une année qui voit également Neptune vous quitter et l’instabilité que vous avez ressentie pendant des années se transformer en stabilité, alors que vous étiez vraiment mal loti depuis quelque temps. En outre, avec Jupiter pour allié en début d’année, il pourrait être question d’un beau voyage pour les uns, et d’un élargissement de votre périmètre d’action pour les autres. Côté cœur, Vénus sera dans votre décan du 17 au 25 mai, une bonne période pour trouver l’amour ou pour vivre des moments forts en couple.



3e décan : Neptune s’installe au zénith de votre ciel et, selon votre thème natal, vous pouvez très bien atteindre un idéal, un important objectif de carrière dont vous rêviez, tout en n’osant pas croire que cela pourrait vous arriver. Jupiter sera en phase avec vous de mi-mars à mi-mai, puis d’août à décembre et on peut penser que quelqu’un saura vous ouvrir les yeux et vous aider à moins subir une situation déplaisante. Mais il se peut aussi que vous soyez harcelé au boulot et que vous portiez plainte. Dans ce cas, un avocat ou votre syndicat pourrait jouer un rôle très positif. Vous serez d’ailleurs très en confiance avec cette personne qui sera d’une aide précieuse pour vous libérer (thématique Verseau : se libérer de toute dépendance). Côté cœur, Vénus sera chez vous du 25 mai au 2 juin. De bon augure si elle n’était pas en dissonance avec Neptune, accentuant la nature un peu toxique d’une relation. Mais normalement, vous devriez en être conscient à présent.

Cancer

1er décan : une bonne année vous attend, surtout dans sa 2ème partie (entre mai et juillet). Tout d’abord, en janvier, votre planète de chance, Jupiter, occupera le Verseau, le signe qui gère vos finances. Ce sont donc des questions économiques ou même parfois d’héritage qui seront sur le devant de la scène le premier mois de l’année et même peut-être plus longtemps. Puis Jupiter ne s’occupera plus de vous, ce qui ne veut pas dire qu’il ne se passera rien. Vous aurez simplement à développer ce qui s’est passé en janvier, ou à régler les questions qui se sont posées. À partir du mois de mai, Jupiter stationnera dans le 1er décan des Poissons, un cadeau du ciel pour certains. Vous pourriez peut-être faire le beau voyage que vous rêviez d’effectuer depuis longtemps. Par ailleurs, Uranus, qui gère vos changements, votre évolution, sera encore en phase avec vous jusqu’en avril : vous vous débarrassez de ce qui vous enchaînait et vous en êtes de plus en plus conscient. Enfin, de l’amour au programme avec Vénus dans votre signe du 2 au 10 juin. L’ambiance sera romantique à souhait dans les couples et les célibataires pourraient avoir un petit coup de cœur.



2e décan : Jupiter en Verseau sera en relation avec vous du 1er février au 16 mars. Une période où les questions financières seront au premier plan. Soit parce qu’il faudra renflouer votre trésorerie, soit parce qu’une histoire d’héritage se présentera. À moins qu’on ne vous ait promis un dédommagement et que vous ne l’obteniez. C’est grâce à votre ingéniosité que vous obtiendrez ce que vous attendez ou que vous réglerez les problèmes qui pourraient se présenter. Uranus entame un bon aspect avec vous et vous développerez des idées qui ne peuvent qu’être très originales et vous permettre de vous sortir des éventuels problèmes rencontrés. Cette configuration sera également très positive pour ceux qui voudraient monter leur propre affaire et ne plus avoir de comptes à rendre à personne. Il y a chez vous, un grand besoin d’indépendance, de liberté, qui pourrait se manifester de cette manière-là. Vénus sera chez vous du 10 au 18 juin, en bon aspect avec Uranus. Vous pourrez faire une expérience inédite ou une rencontre un peu spéciale.



3e décan : après avoir bien dégusté l’année dernière, vous allez pouvoir vous récupérer en 2021. Vous serez très résilient et comme vous aurez l’espoir chevillé au corps et que vous penserez positif, il y a toutes les chances pour que vous puissiez repartir de zéro, remonter votre affaire ou en créer une autre. Et si vous avez perdu votre emploi, ou si celui-ci ne vous plaît plus, vous aurez des occasions de changement. Jupiter, la planète de chance de vote zodiaque, sera en relation avec vous depuis votre secteur financier entre le 16 mars et le 13 mai, puis de nouveau d’août à décembre. Ou vous serez plus productif et pourrez donc vous renflouer, ou vous pourriez hériter d’une somme et cela tombera bien car elle vous permettra d’avancer. Neptune sera aussi en harmonie avec vous toute l’année et certains apprendront quelque chose qui comblera leur soif de mieux comprendre la vie et ses mécanismes. Enfin, côté cœur, Vénus sera chez vous du 18 au 27 juin, une bonne période pour vivre des amours romantiques.

Lion

1er décan : c’est une année encore pas comme les autres ! Précédemment c’est Uranus qui vous a imposé de reprendre votre liberté, mais elle ne sera plus en relation avec vous à partir d’avril. Et le plus dur sera passé à ce moment-là en ce qui concerne l’opposition que vous envoient Jupiter et Saturne, la première se terminant fin janvier et la deuxième se tassant aussi à partir de mars. Vous êtes un battant et si vous êtes un peu patient, si vous gardez confiance en vous, vous redresserez la tête après les échecs potentiels et repartirez dans une dynamique de succès. Peut-être pas tout de suite en 2021, mais 2022 sera votre année. Après l’ouragan, il faut du temps pour reconstruire et parfois pour accepter de changer de route. Côté cœur, Vénus sera chez vous du 27 juin au 5 juillet, la meilleure période pour votre couple ou pour faire une rencontre qui vous emballera.



2e décan : votre décan recevra les aspects dynamiques d’Uranus à partir d’avril et il semble que vous aurez à prendre ou à reprendre votre liberté. Peut-être qu’on vous a "placardisé" depuis un an, que votre travail est une contrainte trop pesante. C’est en tout cas ce qui sera en première ligne cette année, et même si vous avez la volonté d’accepter ces changements, ce qui n’est jamais très facile pour le Lion, tout ce que vous ferez pour aller dans ce sens rencontrera des obstacles. Cela signifie que ce n’est peut-être pas le moment d’accepter de partir ou de monter votre propre affaire. A moins que vous ne soyez aguerri et que le combat ne vous fasse pas peur ! Toutefois, la conjoncture peut agir sur le plan personnel et vous pouvez avoir à vous séparer de quelqu’un qui ne veut en aucun cas accepter ce que vous lui proposez et qui va tout faire pour vous bloquer. À moins que ça ne soit l’inverse, que ce soit vous qui bloquiez l’autre. Un procès pourrait donc être inéluctable. Vénus passant par chez vous du 5 au 13 juillet, il y aura certainement de fortes tensions.



3e décan : votre décan est le moins sollicité par les planètes cette année. Et c’est tant mieux, car vous avez besoin de progresser, de remettre vos affaires dans le droit chemin. 2020 a été difficile pour tout le monde et 2021 le sera aussi, mais pas trop pour vous. Le seul aspect important que vous aurez sera l’opposition de Jupiter qui, selon votre thème, peut être positive ou négative, la planète étant double. Elle sera face à vous de mi-mars à mi-mai, puis toute la fin de l’année : au positif, vous pourrez vous associer, être engagé quelque part, dans une grosse entreprise, ou encore dans une équipe, une troupe… Vous pourriez également vous associer, trouver un partenaire pour vous développer dans un autre secteur et cela aboutirait à quelque chose de positif, qui vous ferait remarquer. Une rencontre risque aussi de beaucoup vous remuer et de vous inciter à vous poser des questions. Une autre période qui pourrait être agréable : du 13 au 22 juillet, quand Vénus sera chez vous. Elle sera conjointe à Mars et vous pourriez avoir un sacré coup de cœur, ou prendre une décision concernant votre couple.

Vierge

1er décan : deux planètes vont jouer un rôle important cette année : Jupiter et Saturne. Toutes deux se trouveront dans le même signe, le Verseau, qui gère votre travail, votre quotidien et votre forme. Saturne restera, elle, dans ce même secteur et peut vous permettre d’obtenir plus de responsabilités, un poste plus important. Mais tout dépend du rôle que joue la planète dans votre thème natal… Par ailleurs, il n’y a pas vraiment d’aspect sur votre secteur sentimental, mais sachez que Vénus sera chez vous, dans votre décan, du 22 au 30 juillet, probablement la meilleure période pour prendre des vacances, vous détendre et pourquoi pas, faire une rencontre. Et puis Jupiter sera face à vous de mai à juillet, et c’est également un facteur positif pour vos rencontres ou vos associations.



2e décan : les deux planètes qui auront de l’importance cette année sont Jupiter, la plus rapide, et Uranus, qui vous a déjà effleuré l’année dernière. Jupiter étant en Verseau, domicile d’Uranus et signe qui gère votre travail, on peut imaginer qu’il va y avoir du changement dans ce domaine. Mais sachez que le Verseau gère aussi votre forme au quotidien. Normalement nous devrions être débarrassés du virus, mais qui sait. Pour les autres Vierge, l’année sera axée sur des nouveautés dans le monde du travail et comme elles seront dues à Uranus, elles vous seront probablement imposées. Vous pourriez être obligé d’utiliser de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, être souvent en télétravail par exemple, avec l’impression de manquer de relations sociales. Cependant, du 1er février au 16 mars, il est possible que vous ayez de très bons résultats dans votre travail et qu’on vous en confie davantage. Côté cœur, Vénus sera chez vous du 30 juillet au 7 août, la meilleure période pour des vacances détendues et reposantes. Peut-être même amoureuses…



3e décan : deux planètes auront leur importance cette année. L’une positive, Jupiter, l’autre moins positive, Neptune. Elle vient à peine d’entamer une opposition avec votre décan, mais vous devez probablement vous reporter assez loin en arrière pour comprendre ce qu’elle veut vous dire, quel est le sens de cette opposition. Jupiter restera longuement en relation avec vous : du 16 mars au 13 mai, puis tout le dernier trimestre. Elle amplifiera peut-être la symbolique du Verseau, c’est-à-dire le besoin de vous libérer de toute forme de dépendance et de tout lien de contrainte. Quoi qu’il en soit, quelqu’un aura la volonté de vous aider et il ne faut surtout pas refuser. Côté cœur, Vénus sera chez vous du 7 au 16 août, en bon aspect avec Pluton, le moment idéal pour vous ressourcer et, peut-être, éprouver des sentiments très forts.

Balance

1er décan : après les années compliquées, voici une année constructive, positive et même parfois chanceuse. Ne vous préoccupez pas du passé, ni du contexte social qui ne sera pas toujours à votre goût, mais soyez à fond sur vos projets et sur l’un d’entre eux en particulier. À ce titre, tout commence très fort en janvier et se poursuivra plus lentement mais sûrement les mois suivants. Ce projet, très créatif, peut vous conduire plus loin que vous le pensez et vous permettre de satisfaire vos ambitions ou d’aider votre conjoint à les satisfaire, ce qui revient souvent au même pour la Balance. Vous avez créé quelque chose qui va marcher, mais vous pouvez aussi avoir mis un bébé en route. Il ne faudra pas être pressé, avec Saturne en bon aspect, il faut toujours compter avec le temps pour allié. D’une manière générale, l’autre domaine essentiel à votre vie, à savoir l’amour, se portera bien lui aussi. Peut-être avez-vous fait ou allez-vous faire une rencontre, qui s’installera dans la durée et comblera votre besoin de vous sentir aimé et en sécurité. Vénus sera dans votre décan du 16 au 24 août, en bon aspect avec Saturne : vous serez parfaitement rassuré et équilibré.



2e décan : vous aussi, vous aurez droit aux deux planètes vedettes de l’année, Jupiter dans un premier temps (du 1er février au 16 mars), ainsi que Saturne dans un deuxième temps (de mars à début août). En conséquence, vous pourrez accomplir quelque chose dont vous serez fier, que ce soit une création, une réussite dans votre travail, ou l’arrivée d’un enfant. Quoi qu’il en soit, vous serez content, fier de vous, et vous pourrez envisager l’avenir avec optimisme. Les influx de Saturne seront très importants puisqu'ils indiquent que ce que vous avez créé ou construit a des bases solides et que cela va fonctionner pendant quelques années, au moins six ou sept ans. Concernant l’amour, qui est généralement votre priorité, apparemment il n’y a rien à craindre pour votre couple et, grâce à Jupiter, vous pourriez faire des rencontres si vous êtes seul. Vénus sera chez vous du 24 août au 2 septembre.



3e décan : vous ne disposerez pas des influx structurants de Saturne, mais ça viendra l’année prochaine. En compensation, vous aurez droit plus longtemps aux bons aspects de la planète de chance, Jupiter. Elle se mettra en relation avec vous à partir du 16 mars et jusqu’au 13 mai, puis à partir du mois d’août et jusqu’à fin décembre, novembre et décembre, étant aussi bons que le printemps. En ce qui concerne Jupiter, tout dépend de sa force dans votre thème natal, mais à priori, vous pourrez étendre votre périmètre d’action, accomplir quelque chose qui fera parler de vous, que ce soit dans votre entourage ou d’une manière plus large. L’un de vos projets créatifs pourrait connaître le succès, à moins que le succès n’arrive pour votre conjoint ou un enfant, mais cela vous fera autant plaisir que si c’était pour vous ! Et si vous êtes en âge d’avoir un bébé, il se pourrait bien qu’il se présente. Vénus sera chez vous du 2 au 10 septembre... Une rentrée glamour ?

Scorpion

1er décan : Jupiter, qui vous embêtera jusqu'à fin janvier, disparaitra, et Saturne vous lâchera en mars. Vous aurez donc le temps de vous reprendre avant que Jupiter n’arrive en Poissons, en mai, et ne vous fasse voir la vie sous d’autres couleurs, beaucoup plus jolies. Les uns vont tomber amoureux ou se découvrir un talent caché, les autres pourront se faire remarquer par leur créativité, et enfin les troisièmes pourraient bien devenir parents, si tel est leur souhait. Jupiter restera en bon aspect avec votre décan jusqu’à fin juillet et reviendra en fin d’année. A priori, vous saurez donc attirer l’attention sur vous, et certains pourraient même obtenir une sympathique récompense. Vénus ne sera pas chez vous avant septembre (du 10 au 19), ce sera très agréable sauf pour ceux né fin octobre.



2e décan : comme le 1er décan, vous recevrez dès février les influx de Jupiter, la planète occupant alors votre décan jusqu’au 16 mars. Vous pourriez acheter un bien immobilier, déménager, agrandir votre maison en faisant des travaux, ou encore voir la famille s’agrandir par le biais des mariages et des naissances. Votre esprit combatif se réveillera en mai (du 9 au 26) où un regain d’énergie vous incitera à prendre la situation en main. Et Vénus vous sera également favorable du 10 au 18 juin, une période où vous serez davantage en confiance et où vous pourrez vous détendre.



3e décan : vous êtes encore loin de ressentir les aspects que les deux premiers décans auront à affronter et il faut reconnaître que vous serez peut-être le plus favorisé cette année. Certes, vous aurez, vous aussi, à gérer Jupiter (du 16 mars au 13 mai, et en fin d’année), mais cette planète qui amplifie tout, peut autant être positive que négative, cela dépend de votre thème natal. En tout cas, elle vise à agrandir, à élargir, parfois de manière trop importante d’ailleurs. Certains pourraient aussi changer de pays, décider de vivre à l’étranger ou voir un membre de la famille partir au loin. Par ailleurs, votre planète Pluton sera encore en phase avec vous cette année, ce qui est bon signe pour l’ensemble de vos objectifs. Vous serez malin, plus malin que les autres et saurez placer vos pions de manière à avoir un meilleur contrôle sur le cours de votre vie en utilisant vos connaissances, dans tous les sens du terme. Côté cœur, évitez de vouloir faire le bien de ceux que vous aimez, malgré eux, et tout se passera bien. Surtout du 28 septembre au 7 octobre, quand Vénus illuminera votre décan.

Sagittaire

1er décan : vous êtes certainement le décan le mieux servi par la conjoncture, surtout les quatre premiers mois de l’année : tout ce que vous mettrez en place dans le but de développer vos affaires ne peut que marcher sous l’impulsion de Jupiter, votre planète maîtresse, et de Saturne la planète qui vous aide à construire sur des bases solides. Quels que soient vos projets, ils seront soutenus et mis en place plus rapidement que prévu. En juillet, Jupiter retournera en Verseau et les tracasseries présentes diminueront, sans pour autant disparaître. Ce n’est qu’en fin d’année que vous pourrez régler le problème, si toutefois il y a eu problème. Si vous ne déménagez pas, certains pourraient acquérir un bien immobilier, un terrain. En amour, il ne semble pas qu’il y ait de gros problèmes, sauf si vous êtes déjà en couple et que vous ayez des vues sur quelqu’un d’autre. Il est vrai qu’un lien complice pourrait se nouer avec quelqu’un, mais rien ne dit que cela ira au-delà de l’amitié. Par ailleurs, Vénus sera chez vous du 7 au 16 octobre, une période où vous vous sentirez plus proche de votre conjoint ou désireux de séduire tous azimuts.



2e décan : la dissonance que Neptune vous envoyait depuis plus de deux ans se terminera en février et vous n’en entendrez plus parler. Ce qui signifie que vous allez pouvoir remettre de l’ordre dans votre vie, quel que soit le domaine qui a été perturbé par Neptune. Vous y serez aidé par deux planètes, l’une étant symbolique de développement personnel et professionnel, l’autre symbolisant la raison et les valeurs que vous défendez. Vous entrez dans une nouvelle ère où vous allez vous retrouver. Vous allez vous reconstruire sur d’autres bases où la communication et la transmission auront leur importance. Vous réaliserez votre rêve, il n’y a pas de doute. Vous réussirez, peu importe le temps que cela prendra. Vous avancerez rapidement de février à mi-mars et ce que vous mettrez en place prendra vraiment de l’importance à partir d’avril. Vous serez aidé, par une ou des personnes dont c’est peut-être la fonction et qui pourront vous guider ou vous apprendre ce que vous devez apprendre. Par ailleurs, si vous avez un commerce, cette année sera bien sûr plus favorable que la précédente. Côté cœur, il y aura des moments où vous vous enflammerez (21 au 30 mars) et des moments où vous aurez bien d’autres choses en tête. Vénus sera chez vous du 16 au 26 octobre.



3e décan : après une incursion dans le 3ème décan des Poissons en 2020, Neptune revient définitivement à partir de février et s’installe pour quelques années en aspect dynamique. Mais si Neptune parvient à vous déstabiliser ou à révéler une dépendance, une addiction, ou si elle vous incite à une recherche spirituelle qui vous conduit à être un peu hors du temps, il y a d’autres aspects, cette année, qui vont vous permettre de garder les pieds sur terre. Votre maître, Jupiter, sera en harmonie avec vous de mi-mars à mi-mai, puis de nouveau à partir du mois d’août. Vous pourriez vous développer professionnellement dans une autre direction ou ajouter une corde à votre arc en faisant une formation ou des stages. Il sera donc question d’apprendre, de choisir de nouvelles voies, et de ne pas chercher à rester dans votre zone de confort. Côté cœur, toujours à cause de Neptune, la situation risque d’être confuse, surtout quand Vénus sera en dissonance avec la planète : en mars, en mai, en août et fin octobre...