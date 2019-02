publié le 27/02/2019 à 05:50

Bélier

La conjoncture vous verra déborder de confiance en vous et en ceux qui vous entourent, 3e décan. Mais attention, vous pourriez mal placer cette confiance. Elle est excessive et très sympathique au demeurant mais elle pourrait inciter les manipulateurs à profiter de vous ; ne leur en donnez pas l'occasion en gardant quand même votre esprit critique présent dans un coin de votre tête. Par ailleurs, il pourrait être question d'un voyage, de partir quelque part.

Taureau

Né après le 11 mai, vous avez beaucoup d'avantages en ce moment et surtout celui d'avoir la tchatche, de savoir utiliser votre charme pour être convaincant. Or, comme nous l'avons vu hier, il est très possible que vous ayez une affaire financière à négocier, quelque chose à obtenir dans ce domaine... En revanche, né entre le 29 avril et le 4 mai, Mars est conjointe à votre Soleil il faut vous battre, lutter contre vous-même ou contre un adversaire (réel ou symbolique).

Gémeaux

Mercure n'en finit pas de vous créer des obligations, 3e décan. Vous n'avez pas de temps pour vous et devez vous disperser pour venir à bout de toutes vos tâches. Résultat, comme à chaque fois que vous ne vous concentrez pas, les choses sont faites à moitié et vous n'êtes pas satisfait de vos résultats. Toutefois, il n'est pas exclu que vous vous en fichiez complètement parce que vous avez d'autres chats à fouette en ce moment, une histoire avec un collègue par exemple.

Cancer

Une dissonance entre Vénus et Uranus se précise, mais elle ne concerne que la fin de votre signe et crée des tensions que vous avez déjà vécues plusieurs fois. C'est d'ailleurs la dernière puisqu'Uranus retournera la semaine prochaine en Taureau où, cette fois, elle sera en harmonie avec votre 1er décan. C'est d'ailleurs déjà ressenti par certains natifs de juin qui voient de la nouveauté se dessiner ou même être déjà d'actualité. Un projet peut s'être concrétiser, ou va se concrétiser.

Lion

Vous êtes parmi les favoris du zodiaque, comme hier, et c'est surtout le 3e décan qui a le loisir de voir un de ses voeux se réaliser. Mais le 1er décan doit lutter ! Enfin, juste ceux qui sont nés fin juillet et tout début août : Mars vous donne du pain sur la planche ou place un obstacle sur votre route et cela vous contrarie plus que cela ne devrait. Surtout ne dramatisez rien si vous êtes né à ces dates, Mars est rapide. Et attention aussi à ne pas abuser de votre autorité !

Vierge

Il est possible, 3e décan, que vous soyez en train de monter une affaire et vu les aspects des prochaines années, vous avez toutes les chances de réussir. Certes, il y a des contrariétés cette année, surtout administratives ou légales, mais il faut en passer par là et vous constaterez l'année prochaine que vous avez eu raison de ne pas lâcher prise en cours de route. Il y a juste une chose à laquelle faire attention : ne voyez pas trop grand. Mais je vous l'ai déjà conseillé...

Balance

C'est la dernière fois que vous avez affaire à une dissonance entre Vénus et Uranus, elle ne touche que la fin du signe et crée des tensions qui vont vite s'apaiser. Car Uranus retournera en Taureau la semaine prochaine et n'en bougera plus avant plusieurs années. Nous en reparlerons. Par ailleurs, le début du 3e décan reçoit de bons influx de Jupiter qui vous invitent, vous le savez déjà, à diversifier vos activités et à faire des choses qui vous plaisent beaucoup ! Ils sont accentués aujourd'hui.

Scorpion

Si vous êtes de début novembre, les petits conflits et les rapports de force sont au programme jusqu'à la semaine prochaine. Le mieux est de prendre du recul. N'ayez surtout pas le nez dans le guidon car vous ne verrez que des détails qui vous déplaisent, vous ne verrez pas l'ensemble de la situation, qui est beaucoup moins problématique que ce que vous pensez. Seuls ceux du tout début du signe pourraient se faire du mouron pour de bonnes raisons, leur couple par exemple.

Sagittaire

Une rencontre entre Lune et Jupiter se fait dans votre 3e décan, elle a un fort pouvoir émotionnel, il se pourrait que certains se sentent un peu submergés ! Cela dit, vous adorez les sensations fortes, sans pour autant aimer le danger comme le Bélier. Mais il vous arrive, si vous pratiquer un sport extrême par exemple, de vous mettre parfois en situation périlleuse ; et le plus fort, c'est que vous ne pensez même pas à ce qui pourrait vous arriver. Sinon vous ne le feriez pas !

Capricorne

Vénus et Uranus pourraient vous voir, une dernière fois, changer d'avis et accepter ou au contraire refuser un changement de vie qui vous est proposé ou imposé. Cela dit, cela ne concerne que très peu de Capricorne, ceux de la fin du signe nés après le 18 janvier. Et encore, vous avez déjà vécu cette configuration plusieurs fois, elle n'a peut-être plus d'influence sur vous. Uranus changera de signe la semaine prochaine et sera très favorable aux progressions du 1er décan.

Verseau

Une excellente conjoncture pour ceux qui sont nés après le 9 février, vous avez tiré les bonnes cartes et vos idées ou vos projets pourraient vous emmener loin. A moins que vous ne fassiez une rencontre - ou qu'elle ne soit déjà faite - avec quelqu'un qui peut vous servir de guide ou de mentor. Certains pourraient aussi ajouter une corde à leur arc dans le domaine du digital, des nouveaux modes de communication, en particulier nés en fin de signe après le 16 février.

Poissons

Une rencontre au sommet de votre zodiaque entre la Lune et Jupiter vous donnera envie de lâcher prise et de refuser d'effectuer un travail qu'on vous demande. Dans tous les domaines d'ailleurs, vous vivrez ce qu'on vous demandera ou vous imposera comme une contrainte et votre première réaction sera de fuir. Mais réfléchissez bien (3e décan), cela pourrait donner ou parfois accentuer une image de vous négative, celle d'une personne en qui on ne peut pas avoir confiance.