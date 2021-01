L'horoscope du 3 janvier 2021

publié le 03/01/2021 à 05:30

Bélier

1er décan, vous avez de très bons projets et ils vont vous apporter ce que vous en attendez. Alors pourquoi les remettre en question ? Serait-ce la peur de rater ? Il se peut en effet qu’avec le Soleil en Capricorne, la peur de l’échec jette une ombre sur le tableau positif qui se présente, ne la laissez pas créer le doute en vous. Vous avez mis toutes les chances de votre côté et ça ne peut que marcher. Pour l’instant c’est le tout début du signe, né avant le 27 mars, qui est concerné.

Taureau

Quelque chose se termine ou s’est terminé récemment, 1e décan, cela peut créer de la nostalgie, un sentiment de perte, mais vous irez bientôt vers d’autres horizons. A partir d’avril, le 1er décan, ressentira l’arrivée de Jupiter en Poissons, votre secteur de projets et d’espoirs. Un nouvelle vie, peut-être une nouvelle relation pourraient se profiler et cela parce que vous aurez accepté de vous adapter à ce que la vie vous a demandé, un renoncement parfois, et ça n’a certainement pas été facile.

Gémeaux

Vous vous tracasserez, 1er décan, parce que vous avez une ancienne dette à régler, éventuellement à l’administration, et que vous n’avez peut-être pas la somme. Le Gémeaux n’est pas toujours très économe et lui demander de conserver de l’argent pour payer ses impôts ou sa TVA est inutile car il se dit toujours : on verra bien. En fait, vous vivez le moment présent et vous pensez que face au problème vous trouverez toujours une solution. Et c’est vrai, vous avez souvent une chance de dernier moment…

Cancer

Vous serez un peu nerveux aujourd’hui, vos proches seront trop sur votre dos à vous demander des conseils ou un coup de main, alors que vous avez autre chose à faire. Ou tout simplement que vous avez envie de vous installer dans votre canapé avec un bon livre ou devant un bon film. Vous ne serez pas compliqué à contenter ! Mais vos proches ne vous ficheront pas la paix, probablement vos enfants et votre cœur de maman ou de papa n’aura pas envie de les envoyer promener.

Lion

C’est une bonne journée pour vous soigner aux petits oignons ; libérez-vous l’esprit en rangeant votre courrier, en faisant vos comptes, ou du sport suivant votre forme. L’exercice, quel que soit votre âge, libérera des hormones qui combattront le stress que certains natifs du 1er décan ressentent en ce moment. Vous subissez probablement des pressions et cela pourrait beaucoup vous angoisser. Vous défouler dans le sport vous permettra déjà de chasser les pensées négatives.

Vierge

La Lune étant chez vous, votre machine à faire des prévisions produira trop d’idées, il faudra donc que vous fassiez un tri ; conservez les plus positives, si possible. Vous avez souvent tendance à contrôler et à être contrôlé par votre mental et pour ce faire, vos petites cellules grises travaillent pratiquement 24 heure sur 24. A tel point qu’on compte beaucoup d’insomniaques chez les Vierge parce que, même au lit, les pensées continuent à défiler et à trop vous stimuler.

Balance

Normalement, la conjoncture devrait vous permettre de débrancher et de vous ressourcer. Mais il est possible que vous ayez un travail à faire aujourd’hui : le repos, ce sera pour plus tard… Néanmoins, ça ne vous prendra pas toute la journée (notamment 1er décan) : accordez-vous des moments, une sieste peut-être, et vous pourrez ainsi recharger vos batteries. Vous êtes très stimulé en ce moment par un ou des projets qui sont sur le point d’aboutir.

Scorpion

Essayez de sortir de votre routine aujourd’hui, c’est ce que vous conseillent les astres ; vous serez revigoré si vous ne faites pas la même chose que d’habitude. Si vous le pouvez, appelez un ami et voyez ce que vous pouvez faire ensemble et qui vous changerait de l’ordinaire. Surtout 1er décan, vous avez une certaine charge mentale en ce moment, elle peut même être assez forte pour ceux du tout début du signe et vous avez besoin de penser à autre chose pour vous régénérer un peu.

Sagittaire

Né avant le 6 décembre, vous serez tenté de faire la tête parce que vous avez une obligation et que vous ne disposerez pas de votre temps comme vous le désirez. Vous auriez préféré être seul, peut-être, ou rester en famille, mais il faudra respecter votre parole et vous occuper de quelqu’un ou de quelque chose. Pour certains, il s’agira de s’occuper d’une personne âgée, un parent probablement, ou au contraire de faire travailler l’un de vos enfants. Ne soyez pas trop exigeant avec lui/elle.

Capricorne

C’est un bon dimanche, vous pourrez prendre de la distance, vous changer les idées et si c’est votre anniversaire, ce sont vos proches qui vous changeront les idées. Ils vous offriront des cadeaux, peut-être un voyage dont vous rêvez ou un livre, un DVD qui vous fera voyager. Pour le 1er décan, un problème d’argent pourrait peser, mais vous vous arrangerez pour ne pas y penser, enfin, vous essayerez. Ce n’est pas facile pour le Capricorne de changer le cours de ses idées…

Verseau

Au contraire du Capricorne, vous serez focalisé sur une ou des idées qui tourneront en rond dans votre tête, 1er décan. Il est vrai que la conjoncture est compliquée, il s’est peut-être passé quelque chose d’inhabituel et vous en êtes perturbé. Cela ne concerne, a priori, que le tout début du signe, mais beaucoup pourraient ressentir des vibrations à la fois positives et négatives. C’est contradictoire, mais vous-même n’êtes-vous pas en pleine contradiction ? Vous avez peut-être un choix à faire ?

Poissons

Votre partenaire et vos proches vont vous demander beaucoup d’attention et vous seriez ravi de les satisfaire s’ils n’étaient pas tous demandeurs en même temps. Vous ne pouvez pas vous couper en quatre, ni être au four et au moulin comme on dit. Vous n’aurez qu’une envie, les aider, mais vous finirez par vous énerver parce que vous aurez l’impression que plus vous en faites, moins ils sont contents. Sachez dire non si vous voyez que vous n’aurez pas le temps…