L'horoscope du 1er janvier 2021

publié le 01/01/2021 à 10:46

Bélier

Vous sentez déjà, 1er décan pour l’instant, les bons influx que deux importantes planètes vous envoient et qui parlent d’un espoir concret, d’une attente qui aboutira à quelque chose. Peut-être que vous avez un projet particulier ou que vous attendez.

Taureau

Vous le savez déjà, vous le sentez, ce mois de janvier ne sera pas très calme, il peut même être source de grandes tensions, mais juste pour le 1er décan apparemment. Sachez que cela ira de mieux en mieux après le 10 février.

Gémeaux

Une année des plus "apprenantes" (c’est le mot à la mode) pour votre signe, vous allez élargir votre champ d’action et, en dépit d’un contexte parfois compliqué, vous tirerez votre épingle du jeu sans difficulté.

Cancer

2020 a été vraiment plus dure pour certains Cancer que pour d’autres. Dites-vous que deux des planètes qui ont été un vrai casse-tête pour vous sont parties (3ème décan) et vous allez pouvoir respirer.

Lion

1er décan, deux importantes planètes sont face à vous et pour l’instant elles sont mal embouchées, en tout cas en janvier et début février. Mais, promis, ça ira mieux après, même si vous trouvez que la "reprise" est trop lente.

Vierge

Pour vous, l’important ce n’est pas la rose mais votre travail et il sera essentiel en 2020. Soit parce que vous avez une spécialité et que vous serez très demandé, soit parce que les circonstances feront que vous développerez encore plus vos qualités.

Balance

Vous le savez déjà, 2021 est une bonne année pour vous parce que vos désirs, vos espoirs, vos projets vont se réaliser. Ça ne sera pas toujours dans un contexte serein et calme comme vous les aimez, ni sans rencontrer d’obstacles.

Scorpion

Les contraintes de 2020, qui ont surtout touché le 1er décan sur le plan personnel, cesseront après février pour vous, mais elles seront alors supportées par le 2ème décan qui évoluera dans un contexte où vous n’aurez pas vraiment votre liberté.

Sagittaire

À quelques exceptions près et qui concernent le 3ème décan, 2021 sera une bonne année pour vous car vous pourrez développer de nouvelles activités ou en rajouter à celles qui sont déjà les vôtres, qu’elles soient professionnelles ou personnelles.

Capricorne

2021 sera bien meilleure, vous avez dégusté plus que les autres en 2020 et, la roue tournant, vous aurez en tout cas la possibilité de vous refaire financièrement. Jupiter est dans votre secteur d’argent, conjointe à Saturne.

Verseau

Une année très spéciale pour vous, avec Jupiter et Saturne dans votre signe, mal embouchées en janvier pour le 1er décan, mais tout s’arrangera comme par magie après février qui sera encore spécial.

Poissons

2021 est plutôt de bon augure, surtout si vous parvenez à accepter le fait que vous allez avancer, puis reculer, puis avancer de nouveau ! En tout cas jusqu’à l’été. Les mieux servis seront les natifs de février.