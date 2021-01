L'horoscope du 2 janvier 2021

publié le 02/01/2021 à 05:30

Bélier

L’harmonie Lune -Vénus vous fera beaucoup de bien, elle tombe à pic car elle vous permettra de vous ressourcer ce week-end, même si elle n’est plus active demain. Avec Mars qui a traversé et retraversé votre signe depuis le mois de juin, vous avez eu beaucoup de contrariétés, ou alors vous avez énormément travaillé en dépit du contexte de confinement. Quoi qu’il en soit, Mars vous quitte le 6 et déjà (3ème décan, vous la receviez de nouveau depuis le 12 décembre) la plupart d’entre vous respirent mieux !

Taureau

Mardi prochain, Mars quittera le Bélier pour entrer chez vous, chargée d’énergies accumulées depuis six mois chez votre voisin Bélier. Vous ne ferez pas de quartier et si vous avez une décision à prendre, ou une action à mener, vous n’irez pas par quatre chemins, surtout 1er décan. Mais attention, comme je vous l’ai dit hier, vos actions auront des conséquences dans les trois prochaines semaines et il n’est pas exclu que ça passe ou ça casse. Mais ce sera pour une belle amélioration d’ici quelque temps.

Gémeaux

3ème décan, la Lune sert de relais à Vénus pour vous demande d’exprimer clairement vos sentiments à celui ou celle que vous aimez, ou à ceux qui vous entourent. Vous les exprimez le plus souvent avec humour ou en disant les mots mais sans les dire vraiment. Avec pour résultat que l’autre ne sait pas vraiment ce que vous ressentez et qu’il ou elle ne se sent pas en sécurité. Célibataire, si les sorties sont permises, il est possible que vous rencontriez quelqu’un qui excitera votre curiosité.

Cancer

Les questions autour de votre budget ou de votre argent en général seront centrales aujourd’hui. Vous pourriez avoir envie de vous lâcher du côté des dépenses, même si votre compte est dans le rouge. Vous avez l’impression, depuis quelque temps, d’être obligé de compter serré, or ce n’est pas trop dans vos habitudes. Sauf que l’année 2020 n’a été bonne pour personne et que votre intérêt serait de ne pas dépasser le budget que vous vous êtes autorisé pour certaines dépenses pas essentielles.

Lion

Dans votre signe, la Lune se relie à Vénus et si vous êtes du 3ème décan, vos amours prendront une tournure positive ce week-end parce que vous serez démonstratif. Même si vous êtes un homme, vous vous laisserez aller et il y aura une belle détente dans votre couple. Si vous êtes célibataire, n’hésitez pas à utiliser internet ou les applications de rencontres : vous donner toutes les chances est un pas en avant qui peut vous permettre de rencontrer quelqu’un, de discuter avec et d’apprendre à mieux vous connaître avant de vous voir.

Vierge

Mercure vous envoie de bons influx ce week-end, cela explique pourquoi vous serez de bon conseil pour vos proches et aussi pourquoi vous serez très compréhensif. Cela ne concerne, en principe, que ceux du 3ème décan, qui recevront les influx de Mercure jusqu’au 8 janvier. Mais en même temps que Mercure ne sera plus active, Vénus entrera, elle, en activité pour le 1er décan et vos amours vous sembleront plus solides, plus sécurisantes. Vous serez rassuré, essayez de conserver cette sensation le plus longtemps possible.

Balance

La Lune et Vénus vous font les yeux doux, 3ème décan, et vous en avez bien besoin car 2020 a été une année remplie d’épreuves pour vous. Tout va changer en 2021, et surtout pour vous ! Certes, Pluton sera encore là pour vous rappeler qu’il y a des choses qu’il ne faut pas garder pour vous, mais vous recevrez longuement un bon aspect de Jupiter, favorable à vos créations et à votre renommée si vous êtes artiste, ou à votre désir d’enfant. Il se pourrait qu’il se concrétise cette année.

Scorpion

3ème décan, un bon aspect de Mercure vous aidera ce week-end. Vous serez apparemment sollicité par vos proches pour des conseils et vous sentirez utile. C’est important pour vous en ce moment, car Vénus occupe un secteur qui est justement relié à ce sentiment de pouvoir être utile aux autres et vous en retirerez du plaisir ou de la fierté. 1er décan, Mars arrive à l’opposition de votre signe et cela pourrait être la goutte d’eau qui va faire déborder le vase (dans le domaine relationnel ?).

Sagittaire

Vénus étant à présent chez vous et bien reliée à la Lune ce samedi, vous vous êtes peut-être concocté un petit week-end en amoureux ou une soirée un peu spéciale. Quoi qu’il en soit, de bons moments vous attendent, notamment 3e décan puisque c’est vous qui recevez Vénus. 1er décan, Mars débarquera en Taureau le 6 (mercredi prochain) et formera plusieurs dissonances qui peuvent créer des remous dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Vous en serez très énervé, mais pendant deux ou trois jours seulement.

Capricorne

Sous une harmonie entre Lune et Vénus, la journée commence bien, peut-être simplement parce que vous avez bien dormi, vous qui êtes souvent insomniaque. Vous pensez beaucoup, parfois beaucoup trop, ou vous êtes soucieux, et ce sont déjà de bonnes raisons pour avoir du mal à vous endormir. En outre, si vous êtes du 3ème décan, Mercure débarque chez vous et cela risque d’accentuer encore le petit moteur que vous avez dans la tête ; surtout celui qui produit des soucis pour des détails.

Verseau

Un agréable week-end en perspective, surtout pour le 3ème décan qui aura de bonnes nouvelles d’un ami très cher. Mais c’est toujours délicat pour ceux de janvier. Vous le savez, Jupiter et Saturne sont conjointes chez vous, ce qui n’est pas arrivé depuis 1961, 1962. Vous n’étiez peut-être pas né ? Dans le cas contraire, la situation vécue alors pourrait se représenter. Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, vous pourriez faire du surplace malgré vous, alors que Jupiter vous donne envie de prendre votre envol.

Poissons

L’un de vos amis peut avoir besoin que vous lui donniez un coup de main, et vous le ferez volontiers. Mais si c’est vous qui en avez besoin, vous hésiterez à demander. Le problème, pour certains Poissons (pas pour tous) c’est qu’ils ont peur de déranger et que, pour cette raison, ils n’aiment pas demander. Interrogez-vous : peut-être que cet ami, ou un autre, serait content que vous lui demandiez quelque chose parce qu’il ou elle sentirait qu’il/elle peut vous être utile ?