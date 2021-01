L'horoscope 2021 : les prévisions pour l'année du Capricorne

publié le 02/01/2021 à 06:30

1er décan : après un mois de janvier difficile, les choses iront en s'améliorant. Pour vous, les relations, autant personnelles que professionnelles sont primordiales. Jupiter ne sera plus en relation avec vous en février. Enfin, la détente arrivera en mai. Vous pourrez étendre le périmètre de vos activités, et rencontrer pourquoi pas une personne avec qui vous nouerez des liens de complicité. Mais votre entourage pourrait aussi s’agrandir avec, peut-être, un mariage pour l’un de vos frères et sœurs ou pour l’un de vos enfants. Cette configuration sera active entre mai et juillet, puis de nouveau en fin d’année. Vénus adoucira les aspects stressants du mois de votre moi de janvier, présente dans votre décan du 8 au 16. Vous trouverez les moyens malgré tout d’avoir du plaisir.

2e décan : sur le plan personnel, il se peut que vous ayez de plus en plus une meilleure image de vous et plus d’assurance. Côté cœur, vous ne serez pas trop mal loti en janvier, Vénus passant par conjonction sur votre Soleil du 17 au 24. Elle ne formera alors aucune dissonance. Cela vous permettra de bien supporter le contexte stressant dans lequel nous risquons tous de nous trouver : il pourrait y avoir un vent de révolte autour de vous. Les dix derniers jours d’avril seront très favorables à vos amours, et aux rencontres pour certains. L’une d’entre elles pourrait prendre une bonne tournure, surtout pour ceux nés autour du 1er janvier. Vous pourriez rencontrer quelqu’un de très spécial.

3e décan : La planète qui représente votre amour, Vénus, frappera à votre porte chez vous du 25 janvier au 1er février. Alors que les tensions seront en train de s’apaiser au sein de votre famille ou de votre couple, vous pourrez en profiter pour harmoniser vos relations, ou peut-être pour rencontrer quelqu’un si tel est votre désir. De plus, vous aurez en supplément le droit, cette année, aux bons aspects de la romantique planète Neptune.