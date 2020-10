L'horoscope du 25 octobre 2020

publié le 25/10/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ferez tout pour qu'on ait une bonne opinion de vous, qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et non pour une fausse image. Vous serez probablement en compagnie de personnes amicales, parfois de vrais amis, et vous vous demanderez s'ils n'ont pas une vision de vous qui était peut-être vraie il y a quelque temps encore, mais ils n'ont pas remarqué que vous aviez changé, que les épreuves que vous avez traversées (3ème décan) vous ont beaucoup transformé.

Taureau

Vous aimeriez bien passer ce dimanche tranquille, à ne rien faire, mais vous aurez une contrainte probablement familiale à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Nous l'avons déjà évoquée hier, mais c'était pour le 2e décan, alors qu'aujourd'hui c'est pour le 3e que ça coince un peu. Mais, vous ferez ce que vous avez à faire, vous n'êtes pas de ceux qui se fichent de tout, et seulement après vous vous sentirez libre parce que vous aurez la conscience tranquille.

Gémeaux

Plus que les autres jours, vous aurez besoin de vous exprimer et serez parfois un vrai moulin à paroles, un peu saoulant pour vos proches. Mettez la pédale douce, si vous ne voulez pas qu'ils vous fuient. Je vous l'ai déjà dit, le fait de parler, de poser des questions et d'échanger vous permet de vous débarrasser d'une énergie qui vous rend nerveux. Parler vous détend autant que si vous faisiez de la respiration profonde, réputée pour ses pouvoirs décontractants. Hélas tout le monde n'a pas envie de vous entendre...

Cancer

La tendance du jour pour votre signe est au contrôle, surtout celui de vos émotions. Mais vous pouvez vouloir contrôler un proche qui manque de limites. Votre partenaire qui mange trop ou boit trop, par exemple, ou alors l'un de vos enfants qui vous demande plus que vous ne pouvez lui donner. Cela dit, vous aussi pourriez être très gourmand, avoir envie de sucreries ou autres douceurs, mais vous vous contrôlerez, à cause de votre poids ou de votre santé.

Lion

Souvent, ce qu'il y a de pire pour un Lion c'est de se sentir dépendant des autres et de leurs choix. C'est pourquoi certains prennent leur indépendance ces temps-ci. Ce sont essentiellement ceux de fin juillet et début août et vous avez encore plusieurs mois pour faire ce que vous désirez faire. Non sans rencontrer des obstacles, des ralentissement, des contraintes qui, finalement, vous renforceront dans votre idée que vous ne devez dépendre de personne.

Vierge

Rien ne vous ferait plus plaisir que de vous installer pour lire ou faire des mots croisés. Hélas, on aura souvent besoin de vous et vous ne pourrez pas dire non. Mais qui sont ceux qui vous empêcheront de vous reposer, de débrancher en faisant dériver vos pensées vers des petits challenges intellectuels ? Eh bien, ceux dont vous vous occupez d'habitude avec soin et qui ne comprendront pas ou ne voudront pas comprendre que vous avez besoin de repos.



Balance

Vous aimeriez que les enfants s'occupent seuls et pouvoir tranquillement papoter au téléphone avec des amis. Mais c'est trop demander à vos petits monstres, qui passeront leur temps à être dans vos jambes et à vous presser de jouer avec eux, ou de les emmener quelque part ; et même peut-être qu'ils ne feront rien que se disputer. Mais au final, vous ne passerez pas une mauvaise journée malgré tout et vous serez content de ce que vous aurez fait, même si ce n'était pas vraiment ce dont vous aviez envie...

Scorpion

Ce qui vous manquera pour que ce dimanche soit parfait ? De sentir qu'on vous aime de manière inconditionnelle, ou que vous-même êtes amoureux fou... On n'est pas tous les jours dans cet "état", mais vous en tant que Scorpion vous aimez ce qui est entier, intense, profond, cela crée des liens indestructibles. C'est ce que vous pensez en tout cas. Mais, né fin novembre, il se peut que vous vous soyez aperçu que ce n'était pas tout à fait ça...

Sagittaire

Il sera essentiel pour vous d'être entouré, d'avoir vos proches sous la main et s'ils ne sont pas là, vous communiquerez avec eux par tout moyen à votre disposition. Il est possible qu'ils vivent cela comme une volonté de votre part de les surveiller, et c'est ce que vous ferez vis-à-vis de votre partenaire si vous êtes en couple. Du moins c'est l'impression que vous lui donnerez. Soyez attentif à ses besoins, comme vous savez l'être, mais n'allez pas au-delà.

Capricorne

Laissez passer vos émotions, c'est ce que vous demande la conjoncture, qu'il s'agisse d'émotions positives (1er décan) ou négatives si vous êtes du 3e décan. Et pour le 2e décan, Mars faisant durer sa dissonance avec vous, l'émotion ressentie pourrait être de la colère, du ressentiment. Cela dit, avec cet aspect de Mars, il se peut que certains aient une décision un peu tranchante à prendre, mais la planète étant rétrograde, vous réfléchissez, réfléchissez...

Verseau

Ce qui vous ferait plaisir ce dimanche, c'est d'être avec quelqu'un qui partagerait vos idées et qui ne vous contredirait pas sans cesse, n'est-ce pas 1er décan ? Cela dit la dissonance de Mercure (qui est responsable) peut aussi correspondre à une période de réflexion par rapport à un projet ou une proposition qu'on vous a faite. Mais vous craignez que cela ne se fasse pas car vous avez eu beaucoup de déconvenues ces derniers temps, surtout si vous êtes de fin janvier, début février.

Poissons

La Lune atteindra votre signe en fin de journée, vous promettant une très douce soirée, rêveuse et romantique. Le souci est que ça ne sera peut-être pas du réel, que ce sera simplement un rêve, un idéal que vous aimeriez atteindre. En tout cas vous serez sensible, émotif et aurez besoin de romance. Peut-être que vous regarderez un film qui parlera d'amour et que cela vous remuera ? Autres Poissons, reposez-vous et ne faites rien que vous n'avez pas vraiment envie de faire !