L'horoscope du 24 décembre 2020

publié le 24/12/2020 à 05:30

Bélier

Vous serez très gourmand, avide de bonnes choses et ça tombe bien, vous aurez plein de mets délicieux à déguster, mais on peut se demander si ça ne sera pas une manière de compenser les nombreuses frustrations auxquelles vous avez été soumis cette année et auxquelles vous êtes peut-être encore soumis. Cependant, personne ne vous fera la leçon, car nous aurons tous besoin de vivre une petite parenthèse, un moment hors de ce contexte qui a été et est encore tellement anxiogène.

Taureau

Chez vous, la Lune rencontre Uranus, et si vous êtes né en avril il se peut qu'un imprévu de dernière minute vous contraigne à changer vos plans. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être pour mieux ? Au lieu de faire le réveillon chez vous, vous pourriez aller chez un proche, par exemple... À moins que, en fin cuisinier et bon vivant que vous êtes, vous ne prépariez le réveillon pour la famille et que quelqu'un d'autre se pointe au dernier moment ?

Gémeaux

N'essayez pas de prendre le contrôle de la situation, au contraire suivez vos proches dans ce qu'ils auront décidé de faire et n'essayez pas de les faire changer d'avis ; vous-même, savez-vous ce dont vous avez réellement envie ? Les aspects de ce jour indiquent que vous êtes hésitant, incertain et que si une situation plaisante vous attire, l'heure suivante c'est une autre possibilité qui vous fera envie. Au final, le mieux est donc de vous en remettre à ceux qui vous entourent.

Cancer

En tout cas, vous disposez de bons aspects pour passer un réveillon chaleureux et gourmand, en famille bien sûr, avec du plaisir au programme. Mais c'est l'arrière-plan qui peut vous inquiéter, vous inciter à vous interroger sans trouver de réponses à vos questions. Et vous ne pourrez pas en trouver puisque la situation qui vous fait peur ne dépend pas de vous. Aussi, essayez de profiter de cette soirée et de ne penser à rien d'autre qui pourrait vous en empêcher.

Lion

Vous risquez d'être un peu stressé ce soir, peut-être parce que vous chercherez à ce que ce réveillon soit parfait de bout en bout. Vous serez un peu trop perfectionniste, surtout si c'est vous qui organisez la fête. Mais même si ce n'est pas le cas, vous serez sur les nerfs (1er décan surtout) parce que vous ne saurez pas quoi mettre, ou que vous ne vous trouverez pas à votre goût. Vous avez la réputation d'être élégant, alors ne vous en faites pas, quoi que vous mettiez vous serez le plus beau.

Vierge

Les astres vous regardent avec bienveillance et vous promettent une agréable soirée, certes très différente des précédentes, mais si vous êtes du mois d'août vous l'apprécierez justement pour son côté un peu spécial. Peut-être que vous serez dans un endroit jusque-là inconnu, ou avec quelques personnes que vous ne connaissez pas très bien et avec qui vous sympathiserez, en dépit des barrières que nous sommes encore obligés d'accepter et que vous êtes le premier à respecter.

Balance

C'est dommage, pour certains natifs du 1er décan, l'atmosphère risque d'être un peu conflictuelle ; vous ne serez pas d'accord avec vos proches, mais pour des raisons qui ne seront pas très importantes : le menu du réveillon par exemple, ou comment faire avec les enfants... Quoi qu'il en soit, de toute manière l'ambiance générale n'est pas formidable, la dissonance entre Mars et Pluton étant exacte ces jours-ci. Elle va probablement être moins angoissante après dimanche.

Scorpion

Vous avez invité la famille, ou c'est elle qui vous a invité, mais vous hésitez, vous n'avez pas envie de bouger ou pas envie de voir certaines personnes dont vous voulez vous éloigner... Ce réveillon peut donc vous poser problème sur le plan relationnel... Mais c'est à vous que revient de faire un choix entre vous mettre à l'écart ou participer. Toutefois, cela ne concerne, a priori, que ceux du mois d'octobre, et même peut-être ceux de tout début novembre.

Sagittaire

Que ce réveillon ait lieu chez vous ou ailleurs, vous serez sollicité pour aider, peut-être pour préparer certains plats ou tout simplement pour mettre une bonne ambiance, ce dont vous êtes un peu spécialiste. En outre, 2e décan, Vénus étant chez vous, il se peut que vous soyez très bien accompagné pour passer la soirée. Ou alors, si vous êtes célibataire, c'est votre gourmandise qui sera très accentuée et vous procurera le plaisir que vous promet Vénus quand elle est chez vous.

Capricorne

Vous serez plutôt excité par ce qui se prépare, et que vous préparerez peut-être vous-même, avec la Lune en Taureau ce soir, ce sera un réveillon gourmand et familial. Surtout si vous êtes de décembre. Mais je crains que le contexte ne soit pas très décontracté, la dissonance Mars/Pluton est toujours là pour ceux du 3e décan et elle peut créer de l'anxiété pour tout le signe et même pour les autres signes. Essayez de profiter de l'instant présent qui, en lui-même, sera agréable.

Verseau

La conjonction de Lune et Uranus ce soir nous indique que ça ne sera pas un réveillon comme les autres, à l'image de cette année 2020 qui a été totalement bouleversante pour tout le monde. La peur de la maladie, les changements inéluctables, les difficultés rencontrées par certains, tout vous reviendra en tête ce soir, ce qui ne vous empêchera pas de profiter d'un réveillon essentiellement familial. Mais il y a toujours de gros blocages...

Poissons

Comme pour le Verseau, ce soir de réveillon sera un peu spécial, mais plutôt sympathique en ce qui vous concerne. Peut-être y aura-t-il quelqu'un d'imprévu à la table du réveillon ? Ou alors, il se peut qu'il y ait une soirée impromptue chez des voisins dont vous êtes proche ? En tout cas, avec la Lune en Taureau, signe de la bonne " bouffe ", vous pouvez être sûr de bien manger et même, pour certains, de manger un plat qu'ils vont découvrir et apprécier.