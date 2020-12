L'horoscope du 25 décembre 2020

publié le 25/12/2020 à 05:30

Bélier

Vous vous sentirez généreux, les cadeaux que vous ferez étant bien accueillis. Il se peut même, ce qui n'arrive pas souvent, que vous soyez ravi de ce qu'on vous offre. Il faut dire que vous serez de bonne composition, en tout cas dans votre cercle privé. En revanche, la situation générale vous plaira beaucoup moins, comme nous le voyons depuis plusieurs jours, la dissonance entre Pluton et Mars est toujours active. Mais elle a pu faire déjà son " travail ", et on vous a refusé quelque chose, ce qui vous rend furieux.

Taureau

La Lune est encore chez vous mais elle ne fait pas de mauvais aspects, ce qui vous promet une journée des plus agréables, vous profiterez de tout sans arrière-pensée. Même Vénus est de votre côté, 1er décan, son bon aspect avec Uranus est toujours d'actualité et si vous êtes né autour des 26, 27 avril une très sympathique perspective vous mettra le coeur en joie. Un projet à deux peut-être ? Ou l'espoir d'une future rencontre par l'intermédiaire de vos amis ?

Gémeaux

Reposez-vous ! Profitez du fait que vous n'avez aucune obligation pour prendre le temps de réfléchir à votre situation et trouver le moyen, peut-être, d'en tirer parti. Cela dit, la situation générale peut également vous inquiéter, un événement récent pouvant laisser des traces. Mais il n'est pas impossible aussi que vous vous soyez simplement fait taper sur les doigts parce que vous avez trop dépensé. On pourrait même vous avoir interdit d'utiliser votre carte ou votre chéquier.

Cancer

Pour tout vous dire, l'ambiance sera la même qu'hier, tout aussi chaleureuse et vos proches, votre famille, seront en ce jour de Noël, votre plus agréable refuge. Vos amis également, ceux avec qui vous serez en contact : vous aurez des élans affectueux envers eux parce qu'ils seront rassurants. En effet, comme je vous le dis depuis plusieurs jours, le contexte n'est pas formidable à cause de la dissonance entre Mars et Pluton, qui peut vous exposer à de la colère, voire de la violence.

Lion

Pas de stress aujourd'hui, au contraire vous serez apaisé et apaisant pour ceux qui vous entourent. Il suffira de leur montrer toute l'affection que vous avez pour eux. Et comme vous êtes assez démonstratif de nature, cela ne vous demandera pas de gros efforts. Vous, le Lion, vous avez des tonnes d'amour en réserve, mais comme vous êtes sélectif (et vous avez raison), vous ne le distribuez pas à n'importe qui, seulement à ceux qui en sont dignes.

Vierge

1er décan, vous êtes toujours sous l'influence d'une harmonie Mercure/Uranus qui pourrait vous valoir des nouvelles de quelqu'un qui avait pris ses distances. Vous ne vous êtes pas parlé depuis longtemps, pas vus non plus et apparemment, vous serez content d'avoir de ses nouvelles. Vénus est en première ligne aujourd'hui, et c'est dans le domaine familial, intime que vous exprimerez le mieux vos attachements mais avec la pudeur qui vous caractérise. La journée devrait être très agréable dans son ensemble.

Balance

Les désaccords d'hier seront totalement oubliés et le 2e décan, sous la bonne influence de Vénus, s'arrangera pour être en harmonie avec tout le monde. Vous recevrez aussi des messages ou des coups de fil qui vous feront très plaisir et vous n'aurez plus aucun doute sur l'amour que vos proches vous portent. Seuls les natifs du 3e décan, toujours sous l'influence de Mars et Pluton pourraient avoir de sérieux doutes. Mais comme c'est un aspect collectif assez violent, vous pourriez aussi être un peu dans l'angoisse.

Scorpion

Contrairement à ce que vous pourriez craindre, tout se passera bien, vos relations avec les autres seront sans heurts, personne ne vous cherchera querelle. Vous pouvez être en confiance avec votre partenaire, comme avec vos amis, surtout si vous êtes du 1er décan. Mercure est en bon aspect avec Uranus et un proche pourrait vous donner un excellent conseil si jamais vous êtes de ceux qui ont un problème de couple à gérer. Un problème qui a déjà fait son temps...

Sagittaire

Évidemment, comme Vénus est valorisée aujourd'hui et qu'elle occupe votre 2e décan, vous serez dans une ambiance très glamour, ou alors très amoureuse. Glamour parce que vous serez très séduisant et très séducteur, à moins que vous n'ayez votre âme soeur à vos côtés. Ce sera d'ailleurs une bonne journée pour donner et recevoir de l'amour : plus vous en donnerez, plus vous serez généreux, et plus vous en aurez en retour (surtout né autour des 3, 4 décembre.

Capricorne

Si vous le pouvez, amusez-vous aujourd'hui, jouez avec votre partenaire ou avec vos enfants. Vous avez besoin de distractions et le jeu est une des meilleures qui soit. Votre tête sera occupée ailleurs, elle ne moulinera pas les côtés négatifs de l'existence et qui sont nombreux en ce moment.3ème décan, en particulier, vous êtes encore sous l'influence négative de la dissonance entre Mars et Pluton, qui est symbole de colère et de volonté de ne pas plier aux ordres.

Verseau

Il y aura moins de tensions qu'hier, mais plusieurs planètes en signes de Terre vous voient un peu trop réaliste, et vous empêchent d'imaginer le futur de façon positive. Et pourtant, vous verrez que vous aurez de belles opportunités en 2021 et même s'il y a toujours des restrictions liberticides (selon vous), cela ne vous empêchera pas de développer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, 1er et 2e décan pour le moment. Mais le plus chanceux sera le 3e.

Poissons

Un petit mot gentil à ceux qui vous entourent, une écoute attentive, un coup de fil à ceux qui sont loin, voilà comment vous distribuerez du plaisir aujourd'hui, et tout le monde en a besoin ! 1e décan, grâce à Vénus, vous serez récompensé : plus vous donnerez, plus on vous donnera, vous n'aurez pas à vous plaindre de l'ingratitude des autres. 2e décan, vous pourriez vous sentir un peu seul aujourd'hui, même si vous êtes entouré : il est possible que quelqu'un vous manque.