L'horoscope du 24 octobre 2020

publié le 24/10/2020 à 05:30

Bélier

Rien ne devrait vous empêcher de faire ce que vous voulez ce week-end. Vous avez toute liberté, profitez-en pour voir vos amis ou vous défouler dans le sport. Même si Mars est rétrograde, comme nous l'avons vu hier, elle peut indiquer que vous accumulez trop d'énergie en ce moment, surtout 2ème décan. Vous vous énervez parce que vous avez quelque chose en travers de la gorge. On vous a vexé et vous aimeriez bien rendre la pareille. Mais la vengeance est un plat qui se mange froid...

Taureau

On pourrait faire pression sur vous, autant aujourd'hui que demain, une attitude que vous jugerez très sévèrement car plus on vous oblige, moins vous avez envie. Et cette tendance se manifeste à peu près dans tous les domaines de la vie, où votre nature se veut libre et n'accepte pas les diktats des autres. Quant à vous faire changer d'avis aujourd'hui, ce sera peine perdue, demain pareil, vous ne laisserez aucune latitude aux autres pour vous influencer. Gare à un excès de rigidité.

Gémeaux

Tout ce que vous avez prévu ce week-end sera une source de bien-être et de synchronicité avec les autres. Une petite fête entre amis pourrait être au menu, organisée par vous, ou par eux, à moins que vous ne fassiez une escapade qui vous changera agréablement les idées. En tout cas, ce qui dominera c'est le sentiment d'être à votre place parmi votre groupe d'amis et de vous sentir libre d'être vous-même. Et si vous avez été malade, une amélioration rapide s'annonce.

Cancer

Cette fin de semaine laisse de la place au hasard et à l'imprévu. Ce n'est pas dans vos habitudes, mais ne prévoyez pas trop et vous serez agréablement surpris. En effet, la Lune en Verseau se met au service d'Uranus, laquelle est en harmonie avec vous depuis un secteur de projet et d'espoir. Alors, si vous espérez/attendez quelque chose ou quelqu'un, il se peut que vous ne soyez pas déçu, surtout 1er décan. 2ème décan, Mars complique vos relations avec vos aînés.

Lion

Le 1er décan est dans la ligne de mire d'Uranus ce week-end. Vous ne pourrez pas vous empêcher de penser aux changements qu'on vous impose presque de force. Des changements qui concernent votre statut professionnel, qui pourrait bien baisser d'un cran. Laissez passer l'orage, l'année prochaine vous verra probablement accepter ces changements et vous tourner vers autre chose, quelque chose de bien plus satisfaisant à terme (mais ça prendra du temps).

Vierge

Attendez-vous à ne pas rester les doigts de pied en éventail, vous aurez du boulot aujourd'hui et demain. Sauf le 3ème décan, totalement enamouré ces jours-ci. En effet, Vénus est pile " sur " votre Soleil et en bon aspect avec Saturne : vous éprouvez probablement un sentiment de sécurité dans votre relation et c'est important pour vous. Célibataire ? Vous vous contentez parfaitement de la situation, vous n'avez pas envie qu'on soit sur votre dos.



Balance

Tout baigne pour vous ce week-end, vous avez probablement prévu quelque chose qui va faire plaisir à votre conjoint ou à vos enfants. Et vous adorez faire plaisir, c'est dans votre nature profonde, c'est ce qu'on aime chez vous. Mais il faut vous demander si vous-même avez votre dose de plaisir, en-dehors de celui que vous éprouvez en vous montrant attentif aux autres. Je parle de petits plaisirs égoïstes et qui font tant de bien au moral et même à la santé ; ils sont indispensables.

Scorpion

Bon anniversaire, je vous rappelle que le Soleil est entré hier dans votre signe et que si vous êtes né ces jours-ci, vous pouvez vous attendre à une année créative. Vous aurez la chance d'avoir, de mai à juillet, un bon aspect de Jupiter depuis les Poissons, qui indique que votre créativité et les succès qui en découlent seront au 1er plan. Mais certains pourraient aussi attendre un enfant pour cette période, ou en profiter pour faire un enfant. Un projet peut aussi voir le jour.

Sagittaire

Un week-end pas comme les autres, vous aurez à prendre soin de vos proches et à faire preuve d'empathie à l'égard de l'un d'entre eux qui est en souffrance, psychologiquement ou physiquement. Soyez près de lui/elle, c'est l'essentiel. Même si votre besoin de vous sentir libre vous tenaille et que vous êtes tenté de vous échapper, soyez là pour celui ou celle qui a besoin de vous si vous ne voulez pas qu'on vous traite d'irresponsable, d'insensible, etc.

Capricorne

Une question bassement matérielle pourrait vous tarauder ce week-end, si possible ne vous focalisez pas dessus 24 sur 24, la solution se présentera d'elle-même. N'oubliez pas que nous avons conscient et inconscient, ce dernier travaille tout seul et si vous lui laissez assez d'espace (si vous ne pensez pas trop), il fait son boulot et vous apporte les solutions sur un plateau. Une nuit de sommeil, un rêve, pourraient être suffisants, mais est-ce que vous dormez bien 2ème décan ?

Verseau

La Lune s'installe chez vous, vous allez remâcher vos petits soucis ce week-end et vous empêcher de vous détendre, alors qu'il y a eu du stress cette semaine. Vous devez impérativement vous relaxer en chassant les pensées qui tournent en boucle et en privilégiant des activités dans la maison, pour la maison, comme de faire un grand rangement par exemple. Plus vous vous occuperez à des tâches banales, moins votre tête sera encombrée parce que vous y mettrez de l'ordre aussi.

Poissons

Le Soleil en Scorpion vous donne envie d'aller voir ailleurs si le ciel n'est pas plus bleu, mais vous aurez des obligations qui vous empêcheront de vous évader. Et ce ne sont pas des choses qui vous seront imposées apparemment (sauf exception) mais plutôt un programme que vous vous êtes concocté vous-même et que vous vous devrez de suivre. Peut-être que vous avez un travail à terminer, ou alors que vous avez décidé de donner un coup de main à une association.