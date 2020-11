L'horoscope du 28 novembre 2020

publié le 28/11/2020 à 05:30

Bélier

Laissez-vous aller au sommeil, au repos et même à l'oubli pour certains. Ce week-end va vous permettre de récupérer, vous avez un peu dépassé vos limites cette semaine. C'est-à-dire que certains natifs sont influencés par Mars, qui navigue toujours dans votre signe, et qu'ils en font dix fois plus que d'habitude. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si vous êtes du 2ème décan, il est très possible que vous ayez démarré un nouveau boulot et que vous vous investissiez à fond dans ce que vous faites.



Taureau

Mercure et Jupiter sont toutes deux alignées avec vous, 3ème décan, et si vous avez demandé quelque chose, vous pouvez être sûr que la réponse sera positive. Cela dépend essentiellement des états de Jupiter dans votre thème natal, mais en principe c'est une planète positive, sauf si elle est très mal entourée. Mais en l'absence de votre thème, on ne peut qu'interpréter positivement cette conjoncture qui valorise toute forme d'accord, ou alors vous aurez la visite d'une personne que vous ne voyez pas souvent.



Gémeaux

Pour vous, c'est peut-être une prime ou un dédommagement que vous pourriez recevoir si vous êtes du 3ème décan. La conjoncture parle de remboursement, ou de réparation d'un objet que vous utilisez pour le travail et qui ne fonctionnait peut-être pas très bien. En outre, vous avez pu avoir une bonne nouvelle concernant une proposition qui vous a été faite ; vous n'étiez pas enchanté au départ, mais vous en voyez peut-être les avantages à présent. De toutes les manières, 2021 sera bon pour vous !



Cancer

3ème décan, si vous faites partie de ceux qui ont du affronter un procès cette année, une affaire très difficile à gérer, il se peut que vous ayez enfin une bonne nouvelle. Ça ne sera peut-être pas grand-chose, mais dans l'avalanche d'ennuis que vous avez pu avoir, ce sera encourageant. Cependant, on peut se demander si vous n'êtes pas parti pour encore quelque temps avec cette histoire, les procès pouvant durer des années en fonction des appels qui sont faits et qui sont parfois programmés longtemps après.



Lion

Si vous avez quelque chose à faire réparer, ce week-end s'y prête. Notamment, 3ème décan. A moins que vous ne puissiez rétablir la communication avec un proche. Ce n'est pas que vous étiez fâchés (quoique), mais ça ne circulait pas bien entre vous. Allez au-devant d'une explication, même si ça vous casse les pieds et que vous estimez que c'est à l'autre de s'excuser ou de faire le 1er pas. Vous avez tout le week-end pour régler la question, qui n'était pas importante au départ, mais le silence aidant...



Vierge

La conjoncture du week-end est excellente pour votre 3ème décan ! Vous allez pouvoir exprimer vos idées et opinions en toute liberté et serez très sûr de vous, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous aurez peut-être quelque chose d'important à dire à l'un de vos proches, ou alors sur les réseaux sociaux... Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à révéler ce que vous pensez, on ne vous en tiendra pas rigueur, au contraire. 1er décan, vous êtes bien servi par Vénus et il pourrait y avoir anguille sous roche côté flirt.



Balance

Mercure et Jupiter vous invitent à réfléchir à vos dépenses, surtout en ce qui concerne un voyage que vous projetez de faire en fin d'année. Il se peut que ce soit annulé et que vous vous demandiez si vous allez pouvoir récupérer votre argent.... Cela concerne tout le signe mais plus particulièrement ceux du 3ème décan. Cela dit, vous aurez peut-être une bonne surprise au dernier moment, autour du 20 décembre, quand Jupiter et Saturne entreront en Verseau et vous enverront de (très) bons influx.



Scorpion

Quoi que vous disiez ou fassiez ce week-end, vous serez dans votre bon droit, surtout n'en doutez pas, 3ème décan en particulier. Votre vision des choses est très juste, vous n'avez pas à revenir dessus. 1er décan, si vous avez été un peu secoué ces derniers jours, ce week-end devait vous permettre de stabiliser la situation qui, je vous le rappelle, ne sera plus dans votre actualité après le mois de mars prochain. Il y aura encore de gros remous en janvier, février, puis vous tournerez la page.



Sagittaire

Bonne nouvelle, Mercure et Jupiter, votre maître, seront en phase tout le week-end. Vous pourrez affirmer ce que vous voulez, apparemment on ne vous contredira pas. Et cela, même si vous savez être de mauvaise foi parce que vous affirmez des choses que vous n'avez pas vérifiées... Dans un autre registre, Mercure en Scorpion (avant d'arriver chez vous la semaine prochaine) a parfois tendance à dissimuler et si vous avez caché quelque chose à l'un de vos proches, c'est le moment de lui dire la vérité.



Capricorne

L'harmonie du jour, entre Mercure et Jupiter, est pour le 3ème décan et peut vous valoir une autorisation, une réussite à un examen, des paroles flatteuses sur votre boulot. Bref, de quoi être content de vous, ce qui vous arrive rarement. Mais, Jupiter est chez vous (toujours 3ème décan) et se trouve conjointe à Saturne planète de l'ambition. Si vous aviez un important objectif, par exemple, on pourrait vous annoncer, ou vous avoir annoncé, que vous l'avez atteint.



Verseau

Vous pourrez faire une mise au point, ce week-end, avec l'un de vos proches ou une personne avec qui vous avez un projet qui vous a demandé beaucoup de temps. Ce projet en question, il se pourrait qu'il soit bientôt en place (au premier trimestre de 2021) et que vous en ayez de très bons retours. Mais bon, comme Saturne sera dans votre décan, il est possible que les choses démarrent lentement... mais sûrement. Et avec Jupiter chez vous, ça ne pourra que progresser.



Poissons

Un week-end top, surtout pour le 3ème décan, vous aurez des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, ou alors c'est vous qui prendrez l'initiative de le/la contacter. Ce sera un moment que vous apprécierez beaucoup, et si ce n'est pas un parent proche, c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens d'amitié qui, récents ou anciens, sont très solides et sincères. Sinon, il est possible aussi qu'on vous encourage, qu'on vous démontre que vous êtes capable de faire telle ou telle chose.