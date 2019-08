L'horoscope du 22 août 2019

publié le 22/08/2019 à 07:39

Bélier

Vous avez plus de moyens que vous le pensez, et je ne parle pas d'argent, mais de votre capacité à attaquer les problèmes de front et à savoir vous en débarrasser. C'est probablement ce que vous pourrez faire aujourd'hui : utiliser votre désir de montrer aux autres combien vous pouvez être malin. Nous avons vu hier qu'il pouvait y avoir une situation un peu compliquée au travail ou même à la maison : vos ressources vous permettront d'y mettre bon ordre.

Taureau

Né après le 1er mai, la Lune est chez vous et accentue votre côté bon vivant, et donc vos appétits de toute nature. Posez-vous quelques limites tout de même, si vous voulez rentrer dans vos vêtements lorsque vous reprendrez le travail ! En revanche, comme nous l'avons vu hier, le 1er décan reçoit de très bons influx de Vénus et de Mars ; vous pourriez avoir le coeur qui bat plus fort, mais aussi vous montrer particulièrement créatif si vous êtes artiste.

Gémeaux

C'est une bonne journée pour vous poser et pour ralentir le temps. En effet, il y a une sorte de pression sur certains d'entre vous et il faudrait éviter d'y céder : vous risquez de faire n'importe quoi et de le regretter par la suite. Exemple : vous avez pu retrouver ou allez retrouver quelqu'un de votre passé et votre coeur pourrait s'enflammer à nouveau. Le plus souvent ce sera un feu de paille, aussi réfléchissez bien à ce que vous allez décider, pas d'impulsivité s'il vous plaît.

Cancer

Du top, rien que du top pour ceux de juin et début juillet, mais si vous êtes né autour des 5, 6, 7 juillet, impossible d'avancer, de prendre la moindre décision. Vous vous en doutez, c'est Saturne qui vous freine et comme elle est rétrograde jusqu'au 18 septembre, vous allez en avoir plein la tête jusque-là. Ensuite, le problème se règlera doucement, lentement, mais il se règlera ! Peut-être par l'usure ! Cela dit, vous aurez drôlement besoin de changement en 2020, 2021 et Uranus vous en donnera la possibilité.

Lion

Ne faites pas votre grand méchant loup juste pour montrer à quel point vous pouvez être ferme. On sait que vous avez de la personnalité, du caractère, pas besoin d'en rajouter, cela risquerait de paralyser ceux qui vous entourent parce qu'ils auront peur de vos réactions. Toutefois, 2ème décan, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire régner la loi, la vôtre a priori ; si vous pouviez enrober tout cela de manière à ne pas paraître trop inflexible...

Vierge

Une agréable journée en perspective, surtout si vous parvenez à canaliser votre mental, un peu trop bouillonnant en ce moment pour ceux du 1er décan. Il est vrai qu'avec la conjonction Vénus/Mars chez vous, il n'est pas facile de garder votre calme. Cela dit, il se pourrait que vous démarriez quelque chose car il y a de fortes impulsions sur votre décan : un nouveau boulot, ou encore une nouvelle relation ? A moins que vous ne rompiez avec une ancienne...

Balance

Vous aurez tendance à douter de tout aujourd'hui, autant de vous que des autres, vous ne serez pas en confiance. Mieux vaut douter des autres que de vous, vous pouvez croire en votre instinct et en votre intuition, surtout si vous sentez que les promesses des autres ne seront peut-être pas respectées. Vous avez raison de vous méfier mais gardez dans un coin de votre tête que Jupiter est votre alliée jusqu'en fin d'année et que certaines promesses de développement seront tenues.

Scorpion

La délicatesse dans le choix des mots caractérise les personnes de bon ton et de bonne compagnie. Si vous cherchez à séduire, de la délicatesse avant tout ! Vous êtes en effet parfois tellement empressé que vous en oubliez la sensibilité de l'autre, ou qu'il/elle a des manières différentes des vôtres. Pensez-y quand vous serez en bonne compagnie aujourd'hui. La citation est extraite des Mémoires et Lettres de Madame de Maintenon, seconde épouse de Louis XIV, le Roi Soleil.



Sagittaire

Exception faite du 2ème décan pour qui tout va bien, ne jouez pas au super-héros aujourd'hui. Au contraire, sachez reconnaître que vous avez des limites, comme tout le monde. Ne pas faire de peine à vos proches, par exemple, est une limite à ne pas franchir, et pourtant ceux du 1er décan sont dans une sorte d'orage, qui peut autant être familial que conjugal, et ils pourraient se conduire avec agressivité, sans penser un instant qu'ils peuvent blesser l'autre.

Capricorne

2ème décan, si vous souffrez de la présence de Saturne, si vous avez un poids sur le coeur ou sur la conscience, vous allez l'affronter avec courage d'ici peu. En effet, Mars se prépare à vous envoyer des influx dynamiques (à partir du 1er septembre) et vous pourrez alors combattre vaillamment les influx dévalorisants de Saturne. Elle est rétrograde, donc tournée contre vous, mais reprendra sa marche directe le 18 septembre ; le problème se résoudra alors petit à petit.

Verseau

2ème décan, Mercure est encore face à vous et en bon aspect avec Jupiter. Si on ne vous a pas fait de proposition, c'est que c'est peut-être à vous d'en faire une ? En tout cas, il y a négociation, tractation, et même parfois signature d'un contrat ou en tout cas d'un accord. Mais il est possible que ce soit simplement dans l'air, vous êtes tellement dans l'anticipation parfois, que vous considérez les choses comme acquises alors qu'elles ne le sont pas définitivement.

Poissons

Contrairement à ce que vous pensez, si vous êtes le plus sensible des signes vous n'êtes pas le plus malchanceux. Et la vie va vous le prouver au dernier trimestre, en 2020 aussi. En ce moment, il est vrai que certains natifs du 2ème décan en voient de toutes les couleurs à cause de la présence de Neptune sur leur Soleil ; et la planète est d'une grande lenteur, donc elle insiste, elle vous présente plusieurs fois l'addition, le plus souvent parce que vous refusez d'affronter le problème.