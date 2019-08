L'horoscope du 23 août 2019

publié le 23/08/2019 à 07:14

Bélier

Le Soleil arrive en Vierge et se rajoute à Mars et à Vénus, c'est votre secteur du travail quotidien et il semble que vous pourriez en pincer pour un/e collègue. C'est une interprétation primaire, qui s'impose au premier coup d'oeil, mais il y en a d'autres : vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec l'un de vos supérieurs, ou avoir un petit souci de santé, rien de grave, mais vous y pensez trop. Il est certainement dû au stress de la rentrée, actuelle ou à venir.

Taureau

La Vierge est toujours une bonne période pour vous, vous vous sentez exister davantage et êtes surtout mieux considéré, par vous-même comme par les autres. En effet, votre amour-propre a pu en prendre un coup avec la conjonction de votre Soleil et d'Uranus ; un virage a été mal négocié, il y a pu y avoir une rupture brutale d'un contrat, quelque chose qui a bouleversé votre vie (plus ou moins selon votre année de naissance). Et même si ce n'est que pour quelques jours, vous serez content et parfois même fier de vous !

Gémeaux

Difficile, 1er décan, de ne pas vous emporter toutes les cinq minutes, tellement tout est contrariant. Mais consolez-vous, cela ne durera pas plus de 2 ou 3 jours. Cela vient probablement d'un membre de la famille, ou de votre clan professionnel, qui vous pousse dans vos retranchements. Toutefois, la conjoncture est hautement émotionnelle, vous pourriez être débordé par vos émotions, surtout si vous revoyez quelqu'un que vous avez aimé dans le passé.

Cancer

La conjoncture vous est très favorable, il faut en profiter pour renouer avec certains contacts, on pourrait vous faire une proposition, un projet qui sera excitant. Mais tous vos projets sont excitants en ce moment, grâce au bon aspect que vous envoie Uranus. Vous constatez jour après jour que vous avez eu raison, il y a à peu près deux ans, de faire le choix que vous avez fait = vous y avez gagné en liberté d'action et vous vous en sortez bien sur le plan financier. 2ème décan, ne soyez pas trop impatient, ce sera bientôt votre tour !

Lion

Vous êtes passé en queue de peloton et vous n'aimez pas ça. La période Vierge ne vous plaît pas car il faut tenir compte de vulgaires et ennuyeux détails matériels, le plus souvent il s'agit d'une facture à payer, que vous aviez oubliée pendant les vacances, par exemple, ou alors d'achats un peu obligatoires, c'est-à-dire utiles, à faire dans la semaine qui vient, surtout pour le 1er décan. Mais vous êtes moins ennuyé par Uranus en ce moment, l'ambiance est moins stressante.

Vierge

Bon anniversaire à tous ! Si vous êtes né ces jours-ci, le Soleil, Mars, Vénus sont en conjonction, ce qui peut signifier pour certains qu'un nouveau boulot démarre. Mais vous pouvez aussi être furieux contre votre partenaire, ou contre vous-même ! Cela dit, l'année qui vient sera sensationnelle grâce à un bon facteur chance et de beaux développements. Dans votre travail, dans votre affaire si vous en avez une, vos compétences seront reconnues et vous saurez saisir les occasions qui passent.

Balance

En période Vierge, prudence est mère de sûreté, mais point trop n'en faut ; vous aurez tendance à trop réfléchir, et quand on réfléchit trop, on n'agir pas. Si vous gambergez trop, vous finirez aussi par tout mélanger et voir du négatif là où il n'y en a pas. La Vierge est certes le secteur qui gère les soucis, les petits ennuis de santé ou de relations avec les autres, mais vous pouvez contrer cela en affichant la plus grande indifférence et surtout en vous disant que ça va passer très vite.

Scorpion

Votre secteur d'amitié et d'entraide est à présent éclairé par le Soleil en Vierge et cette année, ceux du 1er décan vont trouver le soutien dont ils ont besoin. Dans le but de contrer les effets contrariants de l'opposition d'Uranus, ou en tout cas de mieux les vivre ; quelqu'un en qui vous avez confiance vous redonnera confiance en vous. Et si votre couple est en danger, pourquoi ne pas aller consulter un conseiller conjugal ? Vous tomberiez sur quelqu'un de bien...



Sagittaire

Cette période Vierge, active jusqu'au 3 septembre pour le 1er décan, est celle des obligations, des règles à respecter et des devoirs que vous ne pouvez pas zapper. Bref, ce n'est pas une ambiance rigolote, mais elle ne dure que deux ou trois jours, peut-être juste le temps de la rentrée, et puis vous vous adapterez. Cela dit le Soleil et Mars sont en conjonction dans le 1er décan de la Vierge et vous pourriez être très mécontent, voire furieux parce qu'on vous refusera quelque chose.

Capricorne

Une bonne conjoncture pour ceux du 1er décan, qui seront dans l'excellence et à qui on peut donner les clés d'un nouveau royaume. Vous vous accomplissez grâce à un sentiment de plus grande liberté, c'est comme si des murs tombaient petit à petit (ça a commencé depuis des mois) et que vous vous découvriez capable de prendre des risques, d'avoir de l'audace, de créer. Et l'arrivée prochaine de Jupiter chez vous (vous le sentirez à partir d'octobre) peut vous valoir des honneurs.

Verseau

La Vierge, vous parle, elle vous chuchote plutôt parce qu'elle est discrète, que c'est le bon moment pour tourner les situations qui sont négatives à votre avantage. Enfin, surtout une situation, celle qui concerne la dissonance d'Uranus et qui vous remue sur vos bases, mais la planète étant rétrograde elle n'est plus très active à l'extérieur. En revanche vous pensez beaucoup à la situation qui lui correspond et c'est donc une bonne période pour y trouver des solutions, celles-ci passant parfois par un recul, mais pour mieux avancer par la suite.

Poissons

La Vierge est, pour vous, le signe qui représente les accords et désaccords, les rencontres et votre couple. 1er décan, ça n'est pas très calme ces jours-ci, à cause de la rencontre du Soleil (qui entre en Vierge aujourd'hui) et de Mars qui est entrée en Vierge aussi dimanche dernier. Et comme Vénus s'y trouve également, cela fait trois planètes qui s'opposent et indiquent que vous êtes dans un climat conflictuel. Peut-être que vous avez juste un choix à faire, une décision à prendre ?