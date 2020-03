L'horoscope du 27 mars 2020

publié le 27/03/2020 à 07:29

Bélier

Bien alignée avec Jupiter aujourd'hui et demain, Vénus peut vous voir content d'une rentrée d'argent arrivée sur votre compte, alors que vous n'y pensiez peut-être plus. A moins qu'on ne vous offre une opportunité. En tout cas c'est un bon aspect, surtout dans le domaine matériel ; vous pourriez aussi décider de faire une importante acquisition (avec Jupiter, tout prend des proportions).

Taureau

Vénus étant chez vous, 3ème décan, son harmonie avec Jupiter est l'image même d'un événement heureux, d'un " moment " où vous serez en totale harmonie avec l'autre, ou avec... vous-même, ce qui est aussi très réjouissant. N'oublions pas cependant que Vénus représente aussi l'argent et votre confort : il est donc possible que vous ayez une rentrée, et pas une petite somme quand on sait que Jupiter est un amplificateur.

Gémeaux

On peut penser que la conjoncture représente une sorte de sacrifice. Bon, il est vrai que pour vous, la situation générale peut constituer un sacrifice, celui de votre liberté. Certains seront tentés de jouer pour passer le temps, sur internet bien sûr : essayez, si vous faites partie des Gémeaux joueurs, des " gamers " comme on dit, de vous réfréner, vous risquez de perdre une certaine somme...

Cancer

Vous allez profiter de la belle harmonie de Vénus et Jupiter, 3ème décan, mais vous n'aurez qu'une crainte c'est que ce soit dû à la situation actuelle et que donc cela ne dure pas. En effet, si Vénus montre qu'une relation évolue et peut vous tenir à coeur, ou qu'une amitié a une grande importance pour vous, le fait que Jupiter et Pluton s'opposent à votre décan en même temps indique qu'il y a une impossibilité et qu'elle ne vient pas de vous mais des autres.

Lion

3ème décan, Vénus est rapide mais le fait qu'elle soit en relation avec Jupiter donne plus de force à ses influx, même s'ils ne durent pas. Un moment de bonheur avec vos proches ? C'est vous qui accorderez de l'importance à ce qui se passera et qui peut être également positif dans le domaine du travail, si vous êtes de ceux qui travaillent de chez eux, bien sûr ou qui ont une dérogation pour aller au boulot.

Vierge

C'est peut-être vous qui profiterez le plus de la conjoncture qui réunit Vénus, Jupiter et Pluton. Vous vous êtes découvert une passion pour quelque chose, une science par exemple. S'il s'agit d'une passion amoureuse (avec Pluton il est souvent question de sentiments extrêmes), veillez à ne pas donner trop de pouvoir à l'autre, juste parce que vous pensez qu'il ou elle vous en aimera davantage.

Balance

Quelqu'un qui ne veut que votre bien fera tout pour adoucir ce que vous vivez en ce moment, 3ème décan, et qui est en lien avec cette étouffante situation de confinement. Des soucis en famille probablement, ou des réparations, des travaux chez vous qui ont été interrompus et cela vous laisse dans une situation compliquée puisqu'ils ne peuvent pas être terminés pour l'instant.

Scorpion

Né après le 14 novembre, vous serez sensible à l'alignement de Vénus et Jupiter. Vous pourriez faire une rencontre sur internet ou recevoir une offre par le même biais, donc toujours par Internet. En effet, les deux planètes sont bien reliées entre elles et bien reliées à vous ; il se peut aussi que vous vous réconciliez avec quelqu'un, toujours sur internet ou au téléphone.

Sagittaire

3ème décan, vous pourriez noter une nette amélioration du côté de la forme, ou alors dans vos conditions de vie au quotidien ; et du coup vous aurez un meilleur moral. On pourrait d'ailleurs vous offrir, pour plus tard, l'occasion de vous mettre en avant, de briller grâce à vos compétences... Toutefois, il y a toujours ce problème dont nous avons déjà parlé et qui touche votre argent, ou de l'argent que vous devez.

Capricorne

La conjoncture est compliquée à interpréter, elle peut être positive parce que vous trouvez un intérêt à la situation, comme elle peut vous obliger à repartir de zéro. Ce sont des extrêmes, bien sûr, et il y a des tas de nuances entre ces deux situations où vous vous situerez probablement. Il faudrait que votre ascendant soit en dissonance avec la conjoncture actuelle pour qu'elle ait le pouvoir de vous demander de presque tout reconstruire.

Verseau

Né après le 11 février, il se peut que vous ayez une importante prise de conscience concernant une situation du passé, qui pourrait avoir un impact dans le présent. Il est possible, par exemple, que vous repensiez à quelqu'un que vous avez aimé, ou à une personne qui a été proche de votre famille mais que vous aviez complètement perdue de vue. Vous seriez content de vous revoir, mais cela ne se fera pas tout de suite.

Poissons

A cause de la situation actuelle, vous avez peut-être été obligé d'annuler quelque chose que vous aviez prévu et qui était important à vos yeux. Ce n'est que partie remise, en tout cas il faut l'espérer car il semble que vous aviez mis toutes les chances de votre côté. Essayez pour le moment d'oublier votre environnement pour vous concentrer sur ce que vous avez à faire chez vous ou pour vos proches.