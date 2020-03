L'horoscope du lundi 23 mars

publié le 23/03/2020 à 05:30

Bélier

Saturne n'est pas venue en Verseau depuis 1991-92, dans ce signe elle indique que vous songez peut-être à un nouveau projet de vie et qu'un changement radical se prépare. Cela dit, avec Saturne il faut être patient. Rien ne se fait du jour au lendemain parce que ça se prépare, ça se réfléchit et peut-être même que cela nécessite les conseils d'un spécialiste ou en tout cas une aide ponctuelle... C'est uniquement pour le premier décan.

Taureau

Premier décan uniquement, Saturne est à présent au zénith de votre ciel et signe pour les uns une réussite, un but atteint, alors que les autres peuvent avoir un sentiment d'échec. Difficile de savoir sans votre thème personnel... Vous pouvez très bien avoir atteint un but, terminé quelque chose, et vous sentir un peu vide. Dans ce cas, il faut vous créer un autre but, quel que soit votre âge. Sauf si vous avez envie de rester sans activité.

Gémeaux

Saturne est très bien placée en signe et en secteur premier décan, vous avez atteint une stabilité, quelque chose qui atténue votre crainte du nomadisme professionnel. Peut-être avez-vous récemment obtenu votre CDI, ou avez-vous été confirmé officiellement dans vos fonctions. Peut-être même qu'on vous en a rajouté une, de responsabilité, et que vous n'aurez plus une minute à vous. Ce qui peut gêner vos relations avec vos proches.

Cancer

Le Verseau, où se trouve à présent Saturne, est un secteur financier et la planète étant conservatrice, vous allez devoir faire des économies ou mettre votre activité en pause. Cela dit, il peut être aussi question d'un héritage, d'une donation... Vous pouvez être sûr que la somme va vous revenir, mais ça va prendre du temps car Saturne freine tout, même quand elle est en bon aspect, ce qui est le cas pour ceux du premier décan (jusqu'au 1er juillet et de nouveau à partir de décembre).

Lion

Saturne s'oppose à vous, premier décan, depuis le Verseau. Vous êtes certainement à un tournant, face à un choix qui semble ne pas vous plaire mais qui est inéluctable. Il peut s'agir de vous séparer d'un associé ou de votre conjoint, pour les uns, pour les autres il est peut-être question de quitter une équipe, un boulot, ou même de prendre votre retraite. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas facile à vivre mais c'est quelque chose à quoi vous vous attendiez.

Vierge

C'est votre secteur du travail qui va recevoir Saturne et si vous êtes du premier décan, il se peut que vous craigniez de voir votre poste supprimé, mais bon, le pire n'est pas sûr. D'ailleurs, il est possible que vous décidiez par vous-même de changer parce que votre activité actuelle vous ennuie et ne vous procure plus de bonnes sensations. Dans ce cas, cherchez autre chose, tout en vous disant que cela prendra du temps, Saturne n'étant jamais pressée.

Balance

Un bon aspect de Saturne, enfin, pour ceux du premier décan. Vous vous affirmerez davantage autant dans votre vie privée que professionnelle, où vous grimpez d'ici quelque temps. Lentement mais sûrement vous gravissez des échelons, passez des étapes et vous en avez pour deux ans, avec une interruption entre juillet et décembre parce que Saturne rétrogradera en Capricorne et reviendra embêter ceux du troisième décan. Mais le premier restera sur sa lancée.

Scorpion

Les natifs du premier décan peuvent déjà constater, avec Saturne, une difficulté à accepter ce que la vie vous impose en ce moment, le confinement ce n'est pas votre "truc", les contraintes qu'il impose non plus. Saturne est donc à présent en dissonance avec vous et selon votre thème natal cela peut impacter un autre domaine que celui de la maison. L'un de vos enfants peut vouloir partir vivre sa vie et vous aurez alors ce qu'on appelle le syndrome du nid vide... un sentiment de perte...

Sagittaire

Quand la vie reprendra, Saturne va jouer un rôle constructif si vous voulez étendre vos activités, reprendre des études, ou encore explorer un nouveau centre d'intérêt. Mais ne soyez pas trop pressé premier décan. Avec Saturne tout se construit en tenant compte du temps et en apprenant au fur et à mesure que vous avancez. Peut-être aussi que vous allez faire une formation qui peut vous changer la vie à terme. En tout cas, Saturne sera positive pendant deux ans.

Capricorne

Votre planète vous quitte jusqu'en juillet et investit votre voisin Verseau qui gère votre argent. Elle vous dit de l'utiliser sans prendre de risques, en bon père de famille. C'est ce qu'on disait dans le temps pour les placements sûrs et rentables. Si vous avez de l'argent à placer, il s'agit donc bien de l'investir dans quelque chose qui ne sera pas risqué, bien que différent des placements habituels, le Verseau et Uranus obligent.

Verseau

Éloignée depuis 29 ans, Saturne revient avec semble-t-il de bonnes intentions ; une page se tourne, parfois difficilement, mais une autre plus prometteuse s'ouvrira sous peu. Ça va prendre du temps peut-être, car vous êtes dans la construction de quelque chose, éventuellement d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle vie et cela ne se fait pas en claquant des doigts (surtout en ce moment). Ne soyez pas impatient, prenez tout le temps qu'il faut pour vous donner des bases solides et ne dépendre de personne.

Poissons

Saturne accède à votre 12e secteur premier décan, votre secteur d'ombre, et cela va vous permettre très probablement d'être moins dans la croyance et plus dans la réalité. C'est une des interprétations de la conjoncture mais il y en a d'autres, bien entendu. Vous pourriez aussi travailler davantage, mais parfois de manière bénévole, pour apporter votre aide à ceux qui en ont besoin, que ce soit pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons.