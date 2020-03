L'horoscope du 26 mars 2020

publié le 26/03/2020 à 05:30

Bélier

Essayez de ne pas trop gamberger aujourd'hui ! Pour y arriver, le mieux est de faire de la méditation, ou au contraire d'être à fond dans une activité. Plus on agit, moins on pense. Il est vrai que les natifs du 3e décan viennent de traverser une période un peu difficile et si le feu est en train de s'éteindre, il reste quelques braises qui peuvent durer ! Si vous avez été victime d'une injustice, c'est normal que vous ne décolériez pas.

Taureau

C'est un peu mouvementé aujourd'hui pour le 1er décan, un problème stressant se rappelle à vous, il n'y a pas d'événement à la clé, juste des images dans votre tête. Si vous êtes né entre le 19 et le 24 avril, la conjonction d'Uranus est terminée et ce qui a pu vous stresser s'est déjà éloigné, mais quelque chose ou quelqu'un vous y fera repenser aujourd'hui et de toute évidence, de nouveau la semaine prochaine.

Gémeaux

1er décan, vous n'avez vraiment rien à craindre l'avenir s'annonce bien, une fois le confinement terminé, alors pourquoi vous énerver pour des détails sans importance ? En plus vous stressez les autres ! Je ne dis pas qu'il faut que vous soyez zen, c'est un peu difficile pour le nerveux Gémeaux, qui de plus a du mal généralement à bien dormir. Vous n'êtes jamais totalement en repos.

Cancer

Ceux du 1er décan sont toujours en phase de progression, cela fait maintenant deux ans et vous allez fonctionner sur cette lancée, plus ou moins jusqu'à l'année prochaine. Une fois que la vie aura repris son cours, bien sûr. C'est Uranus qui vous a poussé en avant et fait changer de vie (plus ou moins encore), et si la planète sera moins active de juillet à septembre, elle sera de nouveau en phase avec vous en fin d'année.

Lion

Il y a du remue-méninge pour vous, 1er décan, et même si vous êtes moins inquiet depuis quelques jours à propos d'une relation, un fond d'anxiété revient par moments. Cela ne va pas durer car, bon an mal an, Uranus (la responsable) a fait son travail l'année dernière (l'été dernier a été terrible pour certains) et si elle est de nouveau active, c'est son tout dernier passage, qui vous remet en mémoire ce que vous avez dû vivre.

Vierge

Pour vous l'ambiance est bonne, surtout né en août, vous êtes tellement différent ! Quelque chose a changé en vous, surtout dans l'opinion que vous avez de vous-même. Vous avez peut-être changé de milieu aussi, vous évoluez dans un monde différent et cela vous incite à voir la vie, votre vie, de manière différente. Vous aurez encore quelques périodes de progression cette année, et c'est le cas en ce moment.

Balance

Pour vous aussi 1er décan, il y a eu du changement depuis deux ans dans le domaine de l'argent et de ce que vous avez développé pour en gagner d'une manière différente. Si vous travaillez en entreprise, ce que vous faites a pu faire gagner de l'argent à cette entreprise... Si vous travaillez en indépendant, vous avez peut-être des rentrées irrégulières mais vous en avez certainement plus qu'avant.

Scorpion

Né en octobre, vous avez été face à un choix et à des décisions difficiles depuis deux ans, votre couple, une association a pu être en péril et vous avez dû changer d'attitude. Je vous l'ai déjà dit, c'est votre manière d'être en relation avec les autres qui était en question, il fallait probablement que vous comptiez moins sur eux, que vous preniez plus d'indépendance, mais il est clair que ça a été un gros problème pour certains.

Sagittaire

C'est probablement dans l'organisation de votre travail, ou dans vos méthodes, vos process que les choses ont changé depuis 2 ans, surtout natif du 1er décan, cela vous a été imposé et vous l'avez mal vécu. Ce n'est pas encore tout à fait derrière vous, vous devez encore faire des adaptations et vous avez du mal à vous y résoudre : si vous le pouviez, vous changeriez de job. Mais pour le moment, tout est bloqué.

Capricorne

Ceux de décembre sont favorisés par rapport à ceux du 3e décan. Vous aussi vous avez beaucoup évolué et vous vous êtes libérés, pour beaucoup, de la tyrannie de l'image. Vous devez vous sentir mieux, surtout dans votre rapport avec les autres en général, et avec celui ou celle que vous aimez en particulier. Cependant, il a pu y avoir un problème avec un enfant et cela a beaucoup pesé sur vous ; c'est en train de se terminer.

Verseau

Né en janvier, pour vous aussi il y a eu des changements drastiques qui reviendront au premier plan aujourd'hui ; cependant, dans votre tête, vous êtes passé à autre chose. En tout cas c'est une possibilité, si vous avez su anticiper ce qui est arrivé et vous dégager des dépendances dans lesquelles, sans vous en rendre compte, vous étiez empêtré. Les choses sont différentes maintenant et on dirait que vous allez de nouveau décoller... dès que ce sera possible.

Poissons

Une très belle évolution a été offerte à ceux de février, ont-ils saisi leur chance ou non ? L'astrologie, enfin la vie vous propose, mais c'est vous qui disposez et qui décidez. Par exemple, certains se sont formés à une autre activité, ou ont découvert une nouvelle activité qui leur apporte beaucoup... Et puis d'autres se sont dit qu'il n'y avait pas urgence et qu'ils auraient d'autres occasions, plus intéressantes, à d'autres moments.