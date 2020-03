L'horoscope du 25 mars 2020

publié le 25/03/2020 à 05:30

Bélier

Vos humeurs seront très variables, 3ème décan, il faut dire que même si la situation est moins ennuyeuse pour vous personnellement, il y a toujours quelque chose à digérer. Et ce n'est pas facile parce que vous voudriez que ça passe vite, ne plus ressentir ce que vous ressentez, alors que les planètes responsables sont en Capricorne, signe du temps, de la lenteur. Il faut donc être patient et nager dans le sens du courant, accompagner le mouvement.

Taureau

Vénus aborde votre 3ème décan où elle ne formera que des bons aspects. Jusqu'au 3 avril, vous serez dans une ambiance plus amoureuse. Le confinement semble vous réussir ! Il vous rapproche de l'autre et vous permet de le ou la re-séduire. En couple, il y aura donc une belle harmonie pendant ces quelques jours où vous serez de nouveau très amoureux !

Gémeaux

Vénus se rapproche de vous, je vous rappelle qu'elle va s'installer dans votre signe du 3 avril au 7 août. Pour l'instant, vos rencontres, succès, ou amours restent virtuels. Quoi qu'il se passe, il devrait y avoir du plaisir, à moins que Vénus ne soit vraiment très mal disposée dans votre thème natal et que son retour dans votre signe ne vous replonge dans un schéma que vous connaissez bien.

Cancer

Vénus se rapproche de vous, je vous rappelle qu'elle va s'installer dans votre signe du 3 avril au 7 août. Pour l'instant, vos rencontres, succès, ou amours restent virtuels. Quoi qu'il se passe, il devrait y avoir du plaisir, à moins que Vénus ne soit vraiment très mal disposée dans votre thème natal et que son retour dans votre signe ne vous replonge dans un schéma que vous connaissez bien.

Lion

Vénus a de bonnes intentions à votre égard, surtout né après le 12 août. Mais il va falloir que vous exprimiez davantage vos sentiments, que vous soyez plus rassurant, même si la situation ne s'y prête pas. D'ici le 3 avril, Vénus aura parcouru tout le 3ème décan du Taureau, vous aurez donc tous eu la même obligation, celle de tout faire pour bien vous entendre avec ceux qui vous accompagnent dans l'épreuve que nous vivons tous.

Vierge

Né fin août, début septembre, Mercure vous fait face et annonce une discussion qui vous permettra d'avoir des précisions sur les intentions d'un proche ou sur sa forme. Cela peut être à la suite d'une proposition que vous avez faite de l'appeler régulièrement, à moins que vous ne la fassiez aujourd'hui... Votre interlocuteur, étant donné la situation, n'hésitera pas très longtemps à répondre à votre offre.

Balance

Le 3ème décan semble être encore un peu remué par un événement familial, peut-être parce qu'un de vos enfants veut quitter la maison dès qu'il en aura la possibilité, à moins que, dans un autre registre, vous n'ayez été obligé de reporter un déménagement. C'est probablement passé, mais cela semble laisser des traces en vous, un mélange de regret et de colère peut-être.

Scorpion

Né après le 12 novembre, Vénus s'oppose à vous et vous annonce de bons moments à deux. Un confinement amoureux qui aura pour vertu de renforcer votre relation. Mais cela dépend des états de Vénus le jour de votre naissance, et quels aspects elle formait. Parce que vous pouvez aussi répéter un schéma, c'est-à-dire vous retrouver dans une situation répétitive. Mais pas de panique, cet aspect de Vénus ne va pas durer plus de deux ou trois jours.

Sagittaire

3ème décan et aussi pour les ascendants Sagittaire, la configuration vous confronte à une situation compliquée sur le plan financier. Mais on connaît votre nature de battant... Il se peut que vous deviez une grosse somme, quelle qu'en soit la raison, que vous soyez dans l'impossibilité de payer et que vous vous trouviez face à un mur. Cela dit, comme toujours dans ce genre de situation, c'est le temps qui vous aidera à régler le problème.

Capricorne

On peut espérer que les bons aspects de Vénus qui arrivent pour le 3ème décan vont adoucir le climat ; certains vivent la situation actuelle comme si elle était sans issue. Cela dit, il y a des solutions à tout, simplement vous ne les voyez pas pour l'instant. Attendez que la conjoncture se défasse - c'est d'ailleurs en train de se faire - et vous y verrez plus clair. A priori, ça devrait aller déjà bien mieux la semaine prochaine.

Verseau

A priori, des bons moments en perspective d'ici le 3 avril pour le 3ème décan. Vous allez peut-être vous découvrir une passion pour la lecture ou le cinéma d'art et d'essai. Il y aura éventuellement un anniversaire à fêter un week-end, mais ça ne pourra se faire que par téléphone ou à la rigueur par skype... Mais vous pourriez aussi, être de ceux qui travaillent de chez eux, et cela ne vous déplaît pas trop.

Poissons

Vous aussi vous avez droit aux rapides mais bons influx de Vénus, natif du 3e décan. Apparemment, vous serez satisfait d'une bonne entente avec votre entourage, ce n'était pas gagné au départ. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, trouver des annonces intéressantes sur le Net, quelque chose de temporaire et qui arrangerait bien vos affaires d'argent. Mais il va falloir attendre.