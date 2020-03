publié le 24/03/2020 à 05:30

Bélier

La nouvelle Lune booste votre signe, mais elle peut être conflictuelle. En famille, essayez de ne pas alimenter les querelles, ne soyez pas trop taquin avec vos proches. Ils vous en voudraient alors que c'est peut-être votre anniversaire ! Si c'est le cas, avec cette nouvelle Lune, vous devriez arriver à ne pas entrer en conflit, de plus cette NL est un indicateur de renouveau dans votre vie, comme l'annonce aussi la récente arrivée de Saturne en Verseau.

Taureau

La nouvelle Lune vous demande d'être actif pour les autres, de vous battre pour eux et pour leur venir en aide. Votre concours à de bonnes causes est important pour vous. Et finalement vous en aurez plus de reconnaissance que de la part de vos proches quand vous vous occupez d'eux. Cela dit, votre conjoint ou un enfant peut être malade pendant quelques jours, et il ou elle sera d'une humeur de dogue qui vous retombera dessus.

Gémeaux

Dès que cela sera possible, il semble qu'un projet ou une attente prenne bonne tournure, disons que ça s'accélèrera dès que nous ne serons plus dans le confinement actuel. Je vous avais expliqué que le bon aspect de Saturne vous pose, vous aide à construire du solide, mais tout est lent, tout prend du temps, on comprend pourquoi.

Cancer

La conjoncture vous invite à jouer les gros bras, mais est-bien utile de jouer les matamores en ce moment. Sauf si vous jouez un rôle important, si vous êtes un soignant par exemple. 1er décan pour l'instant, vous avez la Force avec vous, le Bélier où a lieu la nouvelle Lune étant placé tout en haut de votre ciel ; c'est un des secteurs les plus importants de votre thème, qui gère aussi ceux qui comptent le plus pour vous. Soyez présent pour eux.

Lion

Vous auriez du avoir une opportunité à saisir avec cette nouvelle Lune. Mais il va falloir faire preuve de patience et n'essayez surtout pas de transgresser les règles. Il peut y avoir un renoncement à opérer pour l'instant, ce n'était pas dans vos plans, vous n'aimez pas ça, mais il faut parfois savoir le faire pour repartir du bon pied. Cela dit, si vous êtes du tout début du signe.

Vierge

Que vous la sortiez ou que vous la gardiez au fond de vous, il y a de la colère, 1er décan. On vous a imposé ce confinement et vous enragez ! il faut sortir cette colère ! C'est du poison que vous laissez à l'intérieur, qui peut s'attaquer à votre corps et au final vous aurez mal quelque part : tout ce que vous ne " sortez " pas peut avoir des effets nocifs sur votre corps. Vous savez vous contrôler, alors dites ce que vous avez à dire sans être trop agressif.

Balance

La Lunaison se situe face à vous, dans le secteur du couple. Les bons aspects que vous avez par ailleurs, 1e décan, sont favorables à une meilleure entente avec votre conjoint. Vous devriez retirer pas mal d'avantages de la situation actuelle, on pourrait penser que c'est le début d'une situation plus stable - déjà en cours depuis quelques semaines - et qui va pouvoir s'installer dans la durée.

Scorpion

Dans votre secteur du quotidien la nouvelle Lune peut indiquer une que vous supportez mal les contraintes, certes difficiles mais dites-vous vous n'êtes pas le seul à les subir. Vous pourriez avoir une franche explication aussi avec un proche. Né autour du 27 octobre. Si vous ne voulez pas être perdant, ce qui pourrait vous arriver, il faut accepter la discussion.

Sagittaire

Une conjoncture qui semble positive pour ceux de novembre. La nouvelle Lune braque les projecteurs sur vous, vous vous sentez important, et cela vous remonte le moral. Vous étiez un peu déprimé par la situation, peut-être parce que vous vous inquiétiez pour la santé de l'un de vos proches, mais vous avez probablement été rassuré.

Capricorne

La nouvelle Lune vous voit dans un léger ressentiment, et c'est un euphémisme. Si vous ne pouvez pas travailler, il est clair que vous pouvez mal le vivre, vous sentir inutile ! Mais vous avez de la ressource, 1er décan, grâce au bon aspect d'Uranus et vous allez trouver le moyen d'arranger ça, un moyen auquel personne n'a pensé et vous vous sentirez un peu soulagé quand même.

Verseau

La situation est ambivalente, d'un côté Saturne vous dit de respecter les consignes, de l'autre la nouvelle Lune vous incite à transgresser. En tout cas ne faites rien d'impulsif, et cela s'adresse bien entendu au 1er décan, qui reçoit à la fois Saturne et les influx dynamiques de la nouvelle Lune du Bélier. Toutefois, si vous êtes en train de mettre quelque chose en place, vous pouvez être sûr que cela va s'installer dans le temps.

Poissons

Vos besoins, à la fois financiers et affectifs, gérés par le Bélier, sont au premier plan avec la nouvelle Lune. Évitez de demander aux autres ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. Étant donné que vous n'avez parfois pas de limites, vous ne connaissez pas non plus celles des autres et cela pourrait vous jouer des tours. Mais ne restez pas non plus à attendre qu'on devine ce que vous voulez.