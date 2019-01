L'horoscope du 27 janvier 2019

publié le 27/01/2019 à 06:33

Bélier

3ème décan, vous recevez de bons influx de Vénus, propices normalement à un climat amoureux épanouissant. Ne soyez pas trop exigeant, c'est tout. En effet, Mars est conjointe à votre Soleil : vous ne supportez pas la frustration en ce moment et la moindre remarque vous fait sortir de vos gonds. Et côté coeur, ce n'est pas ce qui était prévu, il y a de l'orage dans l'air (pour le moment). Soyez un peu plus " gentil " avec l'autre, il ou elle se sent peut-être agressé.

Taureau

Une journée consacrée à ceux que vous aimez, à les regarder vivre et s'agiter autour de vous, c'est ce qui correspond exactement à ce que vous désirez. Vous avez besoin de les avoir autour de vous et de sentir la force de leur attachement. Mais vous ne serez pas en reste et leur ferez comprendre à votre manière combien vous les aimez. Parfois, vous les étouffez un peu, mais mieux vaut ça que de ne pas avoir d'amour - en tout cas, c'est ce que vous pensez.

Gémeaux

Les natifs de mai sont un peu privilégiés quand même, le Soleil et Mercure, votre planète, vous envoient des influx stimulants, qui vous ouvrent des horizons. Vous voyez peut-être loin, mais vous avez raison car tout est possible pour vous en ce moment ! Vous avez des intuitions ? Écoutez-les et essayez d'en faire quelque chose. Cela dit, ce dimanche sera surtout marqué par un changement d'air et c'est ce dont vous avez vraiment besoin.

Cancer

1er décan, c'est une période de doutes, mais de doutes positifs ; c'est la seule manière de ne pas vous laisser avoir par la flatterie et autres compliments. Certaines personnes risquent d'en abuser, et vous vous demanderez si on ne cherche pas à vous faire avaler une couleuvre, ou à vous manipuler. Oui, vous avez un petit côté parano en ce moment, mais cela vous sert et ça va vite vous passer. Dès mercredi prochain vous aurez changé d'humeur.

Lion

Vous avez un sujet de préoccupation, 1er décan, il tourne autour de vous comme un vilain moustique. Partagez-le, c'est la meilleure façon de vous alléger. Surtout que les planètes en Verseau sont propices au partage et se font même exigeantes sur ce point : ne gardez pas les choses négatives pour vous, même si votre orgueil doit en pâtir ou si vous pensez que personne ne peut comprendre ce qui vous agite. Il y a forcément, sur terre, quelqu'un qui peut vous entendre !

Vierge

Des petites contraintes, pas bien méchantes. Il faudra peut-être rendre une visite ou passer du temps avec un proche, alors que vous n'en avez pas envie. Mais cela fait partie des aléas de la vie quotidienne et vous avez suffisamment le sens du devoir pour ne pas vous soustraire à ce genre d'obligations. Certes, vous pourriez les repousser au week-end prochain en prétextant n'importe quoi, mais vous serez bien content quand vous en aurez terminé !

Balance

Ça continue à aller bien pour le 1er décan, de mieux en mieux même : vous n'aurez qu'à demander, exprimer un besoin, on répondra illico à votre attente. Ce n'est pas comme ça tout le temps, aussi profitez de cette journée où vous pourrez apprécier l'instant présent à sa juste valeur. De plus vous avez, comme souvent depuis quelque temps, d'agréables perspectives en tête et vos relations avec les autres sont à la hauteur de vos attentes.

Scorpion

Dans votre signe, la Lune se heurte au Soleil et à Mercure. Vous allez avoir une grande conversation, avec de très bons arguments, mais juste dans votre tête. Ce sera peut-être votre manière de vous préparer à un entretien, ou alors vous aurez quelque chose d'un peu difficile à dire à un proche et vous vous y préparerez. Cela ne concerne, semble-t-il que le 1er décan, alors que le 3ème est en pleine mutation positive, parfois sans résultats apparents. Pour l'instant.

Sagittaire

Vous aussi vous aurez des arguments, mais vous les exprimerez à voix haute. Vous avez une idée en tête et vous serez extrêmement convaincant, 1er décan. Ce climat va quand même être un peu durable, en tout cas jusqu'à mercredi prochain pour le 1er décan. Après ce sera au tour du 2e, et il saura s'y prendre pour faire passer ses messages. Quant au 3e, il aura la niaque à partir de demain avec les débuts d'un bon aspect de Mars.

Capricorne

Si vous avez prévu quelque chose de particulier en ce dimanche, acceptez le fait que cela puisse changer au dernier moment. Inutile de vous ronger les sangs. Mais il est vrai que vous n'appréciez pas les changements de dernière minute, qui sont pourtant fréquents quand les planètes sont en Verseau ; et là, aujourd'hui, il y en a deux : le Soleil et Mercure. C'est donc l'un de vos proches (représenté par Mercure) qui pourrait se décommander ou vous imposer quelque chose.

Verseau

Mars est la planète du jour, du coup vous déborderez d'activité, à en donner le tournis aux autres. Le point positif : vous mettrez à jour tout ce qui traînait. Vous avez du courrier, des factures, des articles à lire en attente, c'est la journée idéale pour faire le ménage. Cela vaut surtout pour le 1er décan ainsi que pour le 2ème. Le 3e pourra se consacrer à ses amis en ce dimanche : soit vous serez invité, soit c'est vous qui proposerez (ou qui avez prévu) quelque chose.

Poissons

Ce qui est sûr, c'est que vous vous levez du bon pied, natif de février, vous serez plein d'entrain toute la journée. 2ème décan, gare aux dépenses impulsives et qu'en principe vous ne pouvez pas vous permettre, sauf si vous avez touché de l'argent récemment et encore... Saturne (en bon aspect avec vous), vous conseille d'économiser, peut-être parce que vous avez un projet et que vous aurez besoin de fonds (né autour des 5, 6, 7 mars).