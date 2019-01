L'horoscope du 25 janvier 2019

publié le 25/01/2019 à 06:01

Bélier

On pourrait vous donner un coup de pouce assez conséquent, qui a des chances d'accélérer un projet ou vous permettre de concrétiser l'un de vos voeux. Il y a beaucoup d'espoir en vous en ce moment (c'est grâce au Verseau), mais il faut veiller à ne pas attendre des choses trop hypothétiques : gardez les pieds sur terre et tout se passera bien. Né autour des 4, 5 avril, vous restez réaliste, mais comme vous êtes excessif, vous serez trop réaliste et parfois défaitiste.

Taureau

Vous aimez bien vous la couler douce, mais en ce moment ce n'est pas possible. Vous pourriez même penser qu'on fait exprès de vous surcharger de boulot, voire de responsabilités comme je vous le disais hier. 1er décan, vous n'aurez en tout cas pas le temps de vous ennuyer aujourd'hui, peut-être même que vous aurez un important rendez-vous... 2e décan, protégez-vous, les microbes pourraient attaquer et vous faire passer quelques jours sous la couette.

Gémeaux

Le ciel est encore plus positif qu'hier, quel que soit votre décan. Vous serez content de tout et surtout de vous ; d'ailleurs, les compliments pleuvront. Il est même possible que vous en rougissiez de plaisir, surtout 1er décan : l'avenir vous semble à la hauteur de vos espérances et vous avez raison d'y croire. C'est moins marquant pour le 2e décan, dans un équilibre plus instable, alors qu'un projet pourrait avoir ses chances pour ceux du 3e décan.

Cancer

Si vous avez besoin d'une aide financière, il se pourrait qu'elle vienne de quelqu'un de votre famille. Vous ne risquez rien à demander, en tout cas. Votre entreprise pourrait aussi vous faire un prêt, mais il y aura obligatoirement des intérêts à payer ; cependant, cela peut être une solution. Ceux qui sont nés autour des 6, 7, 8 juillet sont probablement les plus ennuyés, que ce soit pour eux ou pour leur conjoint qui pourrait ne pas gagner sa vie en ce moment.

Lion

Tout travail en équipe ou en tandem est très valorisé en ce moment, de même qu'une possible association professionnelle, voire une rencontre amoureuse. Les autres ont une grande importance en période Verseau, un signe qui dans votre zodiaque les représente, dans toute leur diversité. Et souvent, vous appréciez d'avoir affaire à des personnes qui ne sont pas comme les autres et surtout qui ne pensent pas comme les autres. La pensée unique, très peu pour vous !

Vierge

Allez, lâchez un peu prise et faites-vous un petit cadeau aujourd'hui. Trop souvent, vous ne voulez pas dépenser, vous thésaurisez on ne sait pas pourquoi. Mais peut-être que dépenser vous fait mal au coeur et que vous avez toujours été comme ça ? Vous savez que l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'argent (et de vos possessions) est issu d'une période très ancienne, celle de l'éducation à la propreté ? Un sujet qu'il serait bon de méditer aujourd'hui et demain

Balance

La Lune s'établit chez vous et ne fait que des bons aspects aujourd'hui. Votre inspiration et surtout votre créativité seront à leur maximum, 1er décan. Vos idées, vos productions, tout ce que vous créerez plaira autour de vous et cela vous donnera encore plus de courage, de sens de l'initiative. 2e décan, né après le 10, l'opposition de Mars est active mais comme elle est en phase avec Jupiter, il se peut que vous ayez une opportunité à attraper au vol. Malgré tout, gare aux conflits...

Scorpion

Les éléments Feu et Air dominent le zodiaque, et vous signe d'Eau vous ne serez pas très à l'aise dans ce contexte. Vous pourriez même être très maladroit et dire ce qu'il ne faut pas à quelqu'un de proche, par exemple. Vous pouvez aussi être maladroit en gestes et casser quelque chose qui avait pour vous une valeur sentimentale. Un climat qui sera encore présent demain, alors que dimanche la Lune sera chez vous et rétablira l'équilibre des éléments.

Sagittaire

Très bonne conjoncture pour vous aussi, propice à vos projets et à vos espoirs. Mais pour qu'ils se réalisent, vous devez renoncer à un plaisir immédiat. Les projets sont à échéance lointaine et pour vous concentrer dessus, vous devez oublier provisoirement certains plaisirs que vous vous accordez souvent car ils captent des énergies dont vous avez besoin pour concrétiser votre projet. Et tous les Sagittaire sont, éventuellement, sur un important projet en ce moment.

Capricorne

Comme la période Verseau l'indique, il se peut que vous ayez un achat ou un investissement à faire, mais vous êtes très hésitant, en tout cas ces jours-ci ! C'est un des effets de la Lune en Balance, qui est le signe lié à l'hésitation : on pèse le pour et le contre, on réfléchit, et bien entendu cela retarde le moment où il faudra choisir. Or, choisir, c'est abandonner l'un des termes du choix et on sait que le Capricorne n'aime pas tout ce qui évoque l'abandon.

Verseau

Vous êtes en très bonne compagnie aujourd'hui, le ciel est harmonieux dans son ensemble et vous vous sentirez en pleine confiance et à l'aise dans votre vie. C'est rare, autant de planètes en bon aspect avec vous : la Lune dans votre signe de joie, la Balance, Mercure chez vous, le Soleil aussi, Vénus et Jupiter en Sagittaire, votre signe d'espoir et Mars en Bélier, votre signe d'échanges et de relations avec l'entourage. On peut donc dire que tout va bien, 1er décan ?

Poisson

Au contraire du Verseau, vous ne serez pas d'humeur, mais c'est parce qu'une histoire d'argent vous tracassera. Cela dit, c'est un peu répétitif chez vous ! Votre problème c'est que vous êtes trop généreux, vous dépassez les limites et vous retrouvez sans rien parce que vous avez pensé que d'autres avaient plus besoin de votre argent que vous. Mais à ce stade-là, on peut se demander si c'est de la générosité ou si avoir de l'argent n'est pas un problème pour vous !