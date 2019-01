L'horoscope du 23 janvier 2019

publié le 23/01/2019 à 05:48

Bélier

Le temps et l'expérience engendrent la prudence, dit un proverbe italien. C'est précisément ce que Saturne tente de vous apprendre en ce moment, 2e décan. Certes, ce n'est peut-être pas une période facile et il se peut même que votre énergie habituelle soit sapée par un manque de motivation ou par une petite déprime, surtout né autour du 5 mars ; mais Saturne va avancer dans votre décan et fichera bientôt la paix à ces natifs. Jusqu'en août.

Taureau

Vous, vous êtes prudent de nature, sauf quand l'amour et surtout quand le désir s'en mêlent. Et justement, le 2e décan, pourrait bien être mené par ses passions. Vénus et Jupiter sont encore accolées et Jupiter étant un amplificateur, tout ce que vous ressentez (Vénus) est décuplé par Jupiter. Mais attention, le secteur où cela se passe est certes lié aux passions, mais il est aussi un de ceux qui gèrent l'argent et il se peut que vous ayez une grosse dépense à faire, ou quelque chose à vendre.

Gémeaux

Face à vous, la conjonction Vénus-Jupiter indique qu'une rencontre est possible. Toutefois, d'autres planètes vous demandent de ne pas vous emballer, 2e décan. Et parmi elles se trouve Neptune, dont on connaît le caractère trompeur : derrière de belles apparences, la personne qui vous intéresse peut se révéler manipulatrice et vous faire croire qu'il ou elle est exactement celui/celle dont vous avez besoin. Mais il/elle correspond beaucoup trop à votre idéal pour être vrai.

Cancer

Mercure et Uranus vous regardent depuis quelques jours et jusqu'à demain. Né après le 20 juillet, elles indiquent de fortes tensions dans vos échanges. Quoi que vous disiez, on est en contradiction avec vous et vous vous sentez comme rejeté. Mais Mercure change de signe demain, ce qui pourrait calmer les choses si elle n'entrait pas dans le signe précisément géré par Uranus (le Verseau). Allez, courage, et ne rentrez surtout pas dans le conflit.

Lion

Vous êtes toujours le chouchou des astres, alors pourquoi douter ? Toutefois, ce doute est positif, il peut vous inciter à être moins prisonnier de vos certitudes. Car vous en avez en ce moment ! Avec Jupiter de votre côté, normalement vous ne doutez pas de vous, ni de quoi que ce soit d'autre, sauf qu'aujourd'hui la Lune est dans le signe du doute (la Vierge) et qu'il sera nécessaire que vous ne mettiez pas votre esprit critique au rebut. Au contraire, laissez-le s'exprimer.

Vierge

Ne rejetez pas vos émotions et sensations, sous prétexte qu'elles ne sont pas rationnelles. On ne peut pas tout analyser, tout expliquer et c'est tant mieux ! Il faut laisser à la vie sa part de mystère et d'imprévu, sinon elle ne peut pas vous surprendre, dans le bon sens comme dans le mauvais : il est utile de prendre des risques de temps en temps et de ne pas craindre de se lancer, sinon il ne se passe rien de vraiment excitant, de ce qui fait le sel de la vie.

Balance

Pour la dernière des dernières dissonances entre Mercure et Uranus avant des lustres, vos relations familiales risquent d'être tendues, mais juste 3e décan. Et encore, pas tous les membres de ce décan, juste ceux de la fin du signe. De toute manière, vous avez la parade puisque vous avez déjà reçu plusieurs fois cette dissonance qui apporte à chaque fois la contradiction. On ne vous écoute pas, on rejette vos paroles malgré vos efforts. Passez à autre chose.

Scorpion

Serait-ce aujourd'hui, la réunion des anciens de l'école ? En tout cas, vous aurez probablement l'occasion de revoir des amis qui appartiennent à votre passé. Avec la Lune en Vierge, vous serez amical, ouvert aux autres (pas totalement, mais quand même) et avec le Soleil au premier décan du Verseau (géré par Saturne), c'est le passé qui sera à l'honneur. Cela dit, il peut se manifester d'une autre manière, cela dépend de votre thème de naissance.

Sagittaire

Vous aurez un petit côté rebelle aujourd'hui et bien sûr, comme souvent, vous serez opposé à l'autorité des autres, surtout d'un parent ou d'un supérieur. Vous chercherez à les convaincre qu'ils ont tort, que vous avez raison, et cela n'aboutira à rien de concluant ou de satisfaisant parce qu'on vous opposera votre devoir, vos obligations, les responsabilités qui sont les vôtres et auxquelles vous ne devez pas vous soustraire sous peine de vous en sentir coupable.

Capricorne

Pour vous aussi, c'est la der des der en ce qui concerne Uranus et Mercure. Vos proches s'offusqueront du ton un peu pète-sec que vous emploierez avec eux. Il restera encore, fin février et début mars la dissonance entre Vénus et Uranus, mais juste pour ceux qui sont nés les 19, 20 janvier (selon les années). Là encore, il y aura des tensions dans le domaine affectif ou à cause d'un choix que vous avez à faire. Puis, Uranus changera de signe le 6 mars et sera en bon aspect avec le 1er décan.

Verseau

Si vous avez quelque chose à négocier, vous serez plus malin et convaincant que votre interlocuteur, d'autant plus que Mercure arrive chez vous dès demain. Aujourd'hui, vous aurez un flair certain et vous " sentirez " les intentions de l'autre, alors qu'il ou elle tentera bien évidemment de ne pas vous les montrer. Faites confiance à votre intuition, à vos antennes, ce sont elles qui vous souffleront ce que vous devez dire et faire.

Poissons

Votre relation avec un partenaire, affectif ou professionnel sera en question, vous aurez besoin d'être rassuré, de savoir que vous pouvez compter sur lui/elle. La période Verseau, que nous avons commencé à traverser, vous voit plus incertain mais aussi plus critique vis-à-vis de ceux qui vous entourent, bien que vous vous en défendiez. Vous êtes censé aimer tout le monde, en tant que Poissons ! Mais ce n'est bien sûr pas possible et il faut que vous l'acceptiez.