L'horoscope du 22 janvier 2019

publié le 22/01/2019 à 05:38

Bélier

La conjoncture est toujours très belle et surtout très stimulante pour le 2e décan, qui est en train de lutter pour se débarrasser d'un passé lourd et encombrant. Mais vous avez des armes en ce moment et il faut les utiliser ! Né autour du 5 mars, vous êtes le plus visé et c'est maintenant que vous pouvez agir : Saturne est moins forte mais elle reviendra en août terminer le boulot et si vous avez fait ce qu'elle demande, vous n'en aurez pratiquement aucun écho.

Taureau

Il semble que vous avez du ressentiment contre l'un de vos proches et qu'au lieu de vous en débarrasser pour vous alléger, vous l'entretenez soigneusement. Et vous en êtes satisfait car vous avez ainsi le sentiment de punir l'autre ; mais avez-vous pensé à ce que cela peut avoir comme impact sur vous ? D'abord peut-être que l'autre n'est pas touché par votre ressentiment, ensuite pour vous c'est comme un poison lent, qui vous empêche de disposer de toute vos énergies.

Gémeaux

Encore de belles énergies pour votre signe, de plus Mars étant en train de terminer sa dissonance avec Saturne vous allez encore récupérer plus d'énergie. Peut-être que quelqu'un vous gênait pour finaliser l'un de vos projets, mais à partir d'aujourd'hui ou demain, vous parviendrez à dépasser ce mini-obstacle. Le 2ème décan est le plus concerné et il se peut qu'on vous fasse une proposition ou qu'on vous donne des conseils qui vaudront de l'or.

Cancer

2e décan, la dissonance Mars-Saturne est sur le point de se défaire et si vous étiez coincé, physiquement ou psychologiquement, ce sera terminé sous peu. Elle vous a ralenti et, dans certains cas, vous a empêché de faire des bêtises en allant trop vite, en prenant une décision trop hâtive. Mais certains se sont dépêchés, par crainte de passer à côté de quelque chose d'important et il est possible que vous regrettiez d'avoir forcé les choses. Côté physique, des problèmes osseux ?

Lion

Encore imprégné de la pleine Lune, le 1er décan pourrait se retrouver face à un choix, une décision qui l'a déjà ennuyé l'année dernière. Pas de précipitation, l'astre responsable n'est pas encore très actif, mais la conjoncture vous dit d'anticiper d'éventuelles décisions venant " d'en haut " et auxquelles vous ne serez pas préparé. Parez à toute éventualité, trouvez des " plans B ", de manière à ne pas être pris au dépourvu en avril.

Vierge

Ne vous mettez pas la rate au court bouillon parce que des changements se préparent et que vos habitudes vont être bousculées. Vous vous adapterez. Ce qui fait souffrir, ce qui rend les choses plus difficiles, c'est quand on résiste, quand on refuse, qu'on s'accroche et qu'on ne veut pas lâcher prise. Mais si ces changements sont inéluctables (et seulement " si "), rien ne sert de perdre votre temps à chercher des solutions pour aller à l'encontre de l'évolution des choses.



Balance

Je vous parlais des méchancetés de Saturne hier, 2e décan, sachez qu'elles vont se calmer avec la fin de la dissonance de Mars, qui vous coinçait de tous côtés. La dissonance entre les deux planètes pourrait être encore active aujourd'hui, mais elle est sur la fin et vous allez pouvoir sentir le bon aspect entre Vénus et Jupiter, actif pour les mêmes natifs, ceux qui sont nés autour du 9 et qui ont beaucoup de mal à cause de Saturne. Il y a de la détente dans l'air.

Scorpion

La pleine Lune d'hier vous a peut-être rappelé de mauvais souvenirs de l'année dernière si vous êtes du 1er décan. C'est le domaine relationnel qui est touché et vous allez probablement devoir affronter quelques problèmes dans ce domaine pendant quelque temps puisqu'Uranus, planète du changement et des contraintes, s'oppose à vous. Il est important que vous n'accusiez pas l'autre de tous les maux et que vous examiniez en détail vos propres comportements.

Sagittaire

Capricorne

Aujourd'hui, c'est la fin du 3e décan qui est sensible à une dissonance entre Mercure et Uranus qui vous incite à penser à votre avenir d'une autre manière. Cela dit, c'est déjà un important questionnement depuis plusieurs mois, voire un ou deux ans. Vous vous demandez, selon votre âge, si vous allez arrêter de travailler ou si vous allez prendre votre indépendance et devenir votre propre patron. Mais tout cela accentue vos craintes de ne pas prendre la bonne direction.

Verseau

C'était la pleine Lune hier et elle est encore active. Son rôle est de vous faire prendre conscience que vous comptez plus pour les autres que vous ne le pensez. Face à vous, la Lune occupe le Lion et c'est elle qui vous dit que vous avez de l'importance et qu'il faut vous mettre davantage en avant. Mais cette PL vous invite également à être plus partageur ces jours-ci et à vous sentir plus fort - et parfois plus vous-même - à deux, ou en groupe, que tout seul.

Poissons

Encore sensible, donc, à la pleine Lune il se peut que vous preniez conscience d'un manque de liberté. L'une de vos habitudes pourrait prendre trop de place. Du coup, elle peut aussi vous prendre du temps, de l'énergie, et surtout vous empêcher (dans certains cas) d'être totalement vous-même (2e décan surtout). 1er décan, écoutez vos petites voix intérieures, elles parlent juste ; 3e décan, vous pourriez entendre une information contrariante.