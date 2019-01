L'horoscope du 26 janvier 2019

publié le 26/01/2019 à 10:49

Bélier

Mars et Jupiter sont toujours en phase, Mars se trouvant dans votre 2e décan. Si vous avez quelque chose à entreprendre, c'est vraiment le bon moment. Toute initiative aura des effets positifs sur votre progression professionnelle ; tout semble aller dans le sens d'une belle évolution. Mais attention, Mars se trouve conjointe à votre Soleil et vous pourriez prendre un peu trop de risques... Vous pouvez aussi avoir attrapé un virus de saison.

Taureau

Vénus est en position dominante aujourd'hui et si vous avez une affaire à négocier, un achat ou une vente, tout ira dans le sens de votre désir. Bien évidemment, il y aura des papiers à signer pour valider votre accord, mais il n'y aura aucun accroc, quoi que vous en pensiez. Ça ne sera pas aussi facile dans le domaine affectif, où la position de Vénus indique que la jalousie et la possessivité sont excessives ; vous serez parfois persuadé qu'on cherche à séduire votre partenaire..

Gémeaux

Né après le 11 juin, vous qui êtes à l'abri des turbulences, vous recevez l'opposition de Vénus à partir d'aujourd'hui ; des rencontres sont à prévoir. Des rencontres de toute nature et qui peuvent autant être amoureuses ou amicales qu'intéressantes sur le plan professionnel. En outre, Vénus formera bientôt une harmonie avec Uranus, et ce sera un moment un peu spécial pour ceux qui sont nés en fin de signe, vers les 20 et 21 juin ; un coup de cœur ?

Cancer

Les péripéties de Mars pourraient vous contrarier, ou plutôt c'est un supérieur, un parent, ou encore un enfant qui auront une attitude agressive avec vous. Cela concerne surtout la fin du 2e décan, ceux qui sont nés après le 8 juillet. Cela dit, vous risquez vous aussi, sous cette influence de Mars, de vous montrer un peu trop directif et d'exercer une autorité parfois excessive sur certaines personnes de votre entourage, mais plus au bureau qu'à la maison. Quoique...

Lion

Né après le 12 août, Vénus vous sourit et les autres aussi ! Il est vrai que vous dégagerez un charme particulier aujourd'hui, si vous êtes autour du 13 août. Demain ce sera au tour de ceux du 14, et ainsi de suite. Non seulement vous saurez vous faire apprécier, vous séduirez, mais il pourrait aussi y avoir quelque chose de sympa du côté de l'argent. On vous payera facilement ce qu'on vous doit, ou vous ferez un petit bonus dans une affaire...

Vierge

Vous serez beaucoup plus cocooning que d'habitude, 3e décan. Pendant quelques jours, c'est d'être au chaud, chez vous, qui vous apportera le plus de plaisir. Vous éprouverez un grand bien-être, peut-être parce que vous pourrez vous occuper de votre maison et y faire des rangements que vous n'avez jamais le temps de faire. Par ailleurs, pour certains, quelqu'un que vous avez aimé dans le passé pourrait se manifester, dans la réalité ou dans vos rêves.

Balance

Ça ne sera pas du gâteau sur le plan relationnel pour le 2e décan. On dirait que votre cher et tendre cherche à vous faire sortir de vos gonds. Ne réagissez pas ! Ne rentrez pas dans son jeu, changez de sujet de conversation ou posez-lui des questions qui le/la déstabiliseront car elles n'auront rien à voir avec ce pourquoi il ou elle vous cherche. 3e décan, Vénus se place à vos côtés à partir de maintenant et il est très possible que quelqu'un vous fasse du charme aujourd'hui ou dans les prochains jours.

Scorpion

1er décan, quelque chose, quelqu'un ou une situation du passé pourrait se manifester ces jours-ci et vous en serez un peu remué intérieurement. Voire très remué puisque vous ne faites jamais les choses à moitié. Mais ne laissez pas votre imagination inventer une histoire à laquelle vous croirez puisque c'est vous qui l'aurez créée. Gardez les pieds sur terre et ne laissez pas le passé gérer votre présent. Servez-vous en plutôt, il peut vous être très utile !

Sagittaire

Né après le 12 décembre, Vénus s'installe chez vous jusqu'au 3 février, un vrai cadeau du ciel car son bon aspect avec Mars va accentuer votre ardeur. Vous serez dans la séduction, le besoin d'aimer et d'être aimé, et vous n'aurez aucun mal à " conclure ". Si vous êtes en couple, c'est à un vrai retour de flamme qu'il faut vous attendre, il vous consumera pendant quelques jours, puis les choses reprendront leur cours normal après le 3 février.

Capricorne

Lune et Mars s'opposent et vous en faites les frais, 2e décan. Quelque chose, quelqu'un peut vous mettre en colère et vous réagirez au quart de tour, ce qui n'est pas tout à fait dans vos habitudes. En général vous prenez votre temps, vous aiguisez vos couteaux et les utilisez quand l'autre ne s'y attend pas. Les plus concernés sont les natifs des 8, 9, 10 janvier qui ne passeront donc pas un week-end très tranquille ! Les autres décans ne seront pas mieux servis, surtout le 3e.

Verseau

Né après le 9 février, un coup de pouce de Vénus pourrait vous valoir une rencontre dont vous serez satisfait, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Vénus sera avec vous jusqu'au 3 février, et même si c'est un aspect mineur, profitez-en pour voir vos amis ainsi que vos relations pro parce qu'il pourrait se passer quelque chose de vraiment agréable. Par ailleurs, 1er décan, le Soleil et Mercure sont conjoints à votre Soleil et dopent votre sens de l'observation ainsi que votre humour.

Poisson

Vous cherchez une solution au problème d'argent dont nous parlions hier ? Il ne s'arrangera définitivement que si vous changez votre manière de dépenser. C'est-à-dire si vous êtes plus prudent, si vous ne jouez pas celui ou celle qui est généreux alors que vous n'avez pas d'argent devant vous. Le bon aspect d'Uranus qui se prépare pourrait vous y aider (1er décan pour l'instant), quelqu'un vous montrera la meilleure façon de faire en fonction de vos revenus.