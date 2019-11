L'horoscope du 26 novembre 2019

publié le 26/11/2019 à 05:50

Bélier

Dynamique, la conjoncture est signe d'ouverture sur le monde, certains vont décider d'un voyage, ou s'attendront à la visite d'un proche vivant à l'étranger. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mais les fêtes approchent et les choses s'organisent dès à présent. Mais il n'y a pas que ça : le Sagittaire est un signe de chance, d'opportunités, et il n'est pas exclu que vous ayez une ou des occasions (importantes ou mineures) à saisir.

Taureau

Une nouvelle Lune d'argent ! Ce qui est logique si vous êtes de ceux qui, comme je vous l'ai déjà dit, ont enfin réussi à vendre un bien. Vous le toucherez bientôt, à moins que ça ne se fasse ces jours-ci, sous l'impulsion justement de la nouvelle Lune, c'est-à-dire d'un accord entre deux parties (3e décan surtout). Mais n'oubliez pas non plus, si vous êtes né en avril, l'opposition que vous envoie Mars et qui peut générer du conflit, ou vous voir victime d'un virus.

Gémeaux

La lunaison vous regarde bien en face, 1er décan et vous demande de vous assouplir, d'être à l'écoute des autres, vous qui avez souvent la tête ailleurs. Non pas parce que ce qu'on vous dit ne vous intéresse pas, au contraire ! Tout vous intéresse, tout vous interpelle et du coup, l'attention que vous portez aux êtres et aux choses ne dure jamais longtemps. Vous êtes rapidement sollicité par une autre attraction et par tout ce qui se passe autour de vous.

Cancer

La rencontre Soleil/Lune en Sagittaire met très fort l'accent sur votre implication au travail et les bons résultats, les promesses, les engagements promis au 1er décan. A priori, vous entrez dans une période très favorable qui est non seulement due au bon aspect que Mars vous envoie et qui vous voit plus actif et dynamique que jamais, mais aussi à l'arrivée très prochaine de Jupiter en Capricorne, qui se fait d'ailleurs déjà sentir. Une association, un mariage, un contrat ?

Lion

Cette nouvelle Lune fait rayonner votre image, on vous regarde, on vous admire peut-être, ou vous êtes fier de vous, 1er décan ; en dépit d'une contrariété. En effet, d'un côté cette très jolie lunaison, de l'autre une dissonance (rapide heureusement) de Mars qui peut avoir plusieurs significations : vous pouvez avoir à prendre une décision drastique, à vous engueuler quelqu'un, ou encore à gérer un désagrément en famille ou dans la maison. Et parfois plus qu'un désagrément.

Vierge

1er décan, c'est vraiment une bonne configuration, la nouvelle Lune, Mars, Vénus et Jupiter vous regardent gentiment, vous allez être sur un petit nuage. Les prochains jours seront probablement très agréables, marqués par un sentiment de succès ou d'accomplissement de quelque chose. Si vous cherchez du travail, vous pourriez avoir de belles propositions, par exemple, ou trouver une idée qui plaira beaucoup. Bref, la chance est là, mettez tout en oeuvre pour la saisir au passage.

Balance

Vous aussi vous apprécierez cette nouvelle Lune car elle a le goût du succès pour le 1er décan. Vous êtes en train de vous construire une très solide réputation. Bien sûr, vous n'êtes pas tous concernés de la même manière, mais cette nouvelle Lune qui passe sur les traces de Jupiter (elle était là l'année dernière) vous remet dans une ambiance très positive pour tout ce qui touche à la communication et à la transmission d'un savoir parfois très ancien ; quelque chose lié à l'histoire ?

Scorpion

Avec une nouvelle Lune favorable à vos affaires financières, plus Vénus en Capricorne, il se peut que vous receviez rapidement une somme qu'on vous doit. Disons que ces deux éléments célestes vont dans le sens de la transmission de l'argent... Et comme Vénus est bien placée, on peut penser que l'argent vient vers vous et non que vous soyez obligé de le sortir. Toutefois, selon votre thème natal, il se peut malgré tout que vous ayez quelque chose à payer.

Sagittaire

Une nouvelle Lune dynamique pour votre 1er décan, elle vous annonce de beaux jours en 2020, une année phare pour ceux qui veulent renouer avec le succès. Saturne sera en harmonie avec vous à partir du mois de mars et jusqu'au mois de juillet, et même si ce n'est pas toujours dans la facilité, vous allez pouvoir mettre un projet en place. Il pourrait être lié à un apprentissage, à la communication ou à la création d'une nouvelle branche de votre activité.

Capricorne

La lunaison se fait dans votre secteur 12 et vous invite à sortir de votre réserve, laquelle pourrait être un peu trop importante ces jours-ci, 1er décan. Mais vous avez peut-être un gros souci à gérer et qui ne date pas d'aujourd'hui ; même si elle n'est plus dans votre décan, Saturne est passée par chez vous et vous avez de lourdes responsabilités sur les épaules. Or vos épaules pourraient être fragiles... Mais vous êtes super courageux et rien ne vous empêchera de faire votre devoir.

Verseau

Vous serez enthousiasmé par la nouvelle Lune natif de janvier, et probablement par un projet dont vous ou d'autres autour de vous ont eu l'idée. Ça va marcher ! Après toutes les tuiles que vous vous êtes pris sur la tête avec la dissonance d'Uranus (qui n'est hélas pas finie), la conjoncture est légèrement réparatrice et vous incite à regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Même si vous devez tourner une page afin de reconstruire, ou vous reconstruire vous.

Poissons

Avec la nouvelle Lune du Sagittaire, vous devez prendre plus au sérieux tout ce qui touche à la discipline, à vos devoirs, à vos responsabilités, pro ou perso. Certains pourraient se mettre en colère, alors que d'autres seront de bons petits soldats, cela dépend de votre tempérament (lié à l'ascendant). Cette lunaison semble aussi être favorable au 1er décan qui, on le sait, est en plein apprentissage, formation, ou en tout cas passionné par quelque chose.