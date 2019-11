L'horoscope du 25 novembre 2019

publié le 25/11/2019 à 05:50

Bélier

Vénus est trop sérieuse en Capricorne pour vous plaire. Vous ne pourrez pas vous emballer et à votre grand dam, la raison l'emportera sur les sentiments. Mais ce n'est pas plus mal car vous vous engagez parfois tête la première dans des relations qui n'ont aucune chance... En outre, Vénus en Capricorne occupant un secteur lié à vos ambitions et à vos réussites, il est possible que vous parveniez à atteindre l'un de vos objectifs ou qu'on vous propose quelque chose.

Taureau

En Capricorne, Vénus ne peut que vous faire du bien, autant au moral qu'au physique. Au moral, vous serez plus sûr de vous et plus en confiance avec l'autre. En outre, la douce planète forme tout de suite un bon aspect avec Uranus (qui occupe votre 1er décan) et c'est donc vous qui serez concerné cette semaine : il se peut aussi qu'il y ait un progrès notable dans un problème familial que vous rencontrez depuis longtemps et sur lequel vous êtes polarisé.

Cancer

Vénus est à présent à l'opposition de votre décan, en phase avec Uranus, et si vous êtes né en juin, il est très possible qu'on vous fasse une offre surprenante. Quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas... Bien sûr, l'importance de cet aspect sera modulée par les autres planètes de votre thème qui peuvent autant le valoriser que le dévaloriser. C'est pourquoi l'astrologie que nous faisons ici n'est que la surface des choses puisqu'elle ne tient compte que d'un seul élément du thème.

Gémeaux

Votre vie affective ne sera pas un priorité, ce sont plutôt vos finances qui vont bénéficier de Vénus en Capricorne. Il semble que vous serez plus raisonnable. Nous entrons dans la période des fêtes, des cadeaux à acheter et en général vous ne comptez pas (sauf ascendant en Terre : Taureau, Vierge, Capricorne). Mais cette année, Vénus étant en Capricorne jusqu'au 20 décembre, vous ne pourrez pas outrepasser les limites : vous serez obligé de les respecter.

Lion

En bon signe de Feu, vous ne serez pas très stimulé par Vénus Capricorne, sauf semble-t-il dans le domaine du travail qui sera source de plaisir ou de profit. Dans votre zodiaque, Vénus gère les relations avec les clients, les fournisseurs ; si vous êtes dans le commerce, il est sûr que votre clientèle sera plus encline à acheter et sera également plus aimable, plus facile à gérer. Mais il en sera également ainsi dans un bureau, où l'entente avec les collègues sera au top.

Vierge

Plus que d'autres, vous apprécierez une Vénus rassurante et sécurisante, qui vous invite à profiter de tous les plaisirs de la vie. Surtout, ne vous privez de rien ! En outre, vous serez en meilleurs termes avec vous-même, avec votre physique et vous oublierez (un peu) vos complexes habituels et pourrez donc vous laisser davantage aller à exprimer vos désirs, vos ambitions, et sans en ressentir de scrupules. Votre extrême honnêteté peut vous gêner parfois.

Balance

Vénus n'est pas au top, mais elle est malgré tout favorable à vos relations familiales, au bien-être à la maison et surtout aux traditions liées aux fêtes. Elle restera en Capricorne jusqu'au 20 décembre et y fera différentes rencontres dont nous parlerons au fil des semaines. Ces jours-ci, elle sera en phase avec Uranus, ce qui peut avoir une incidence positive sur vos finances : vous ou votre boîte pourriez être plus productif sous l'influence de Vénus.

Scorpion

Vénus est positive pour vous, autant pour l'amour que pour l'argent. Il y aura plus de complicité avec votre partenaire et l'argent rentrera plus facilement. Cela durera jusqu'au 20 décembre, date à laquelle Vénus abordera le Verseau. D'ici là, soyez plus communicatif avec ceux que vous aimez, cela resserrera et renforcera vos liens, surtout la semaine du 9 décembre où Vénus rencontrera Saturne : elles seront toutes les deux en harmonie avec votre 2ème décan.

Sagittaire

Vénus occupe à présent votre secteur financier, vous avez jusqu'au 20 décembre pour gagner davantage, faire de bonnes affaires ou, peut-être, une acquisition. Avec Vénus il peut s'agir de quelque chose de joli pour la maison, par exemple. Mais il y a aussi les cadeaux de Noël à acheter et c'est peut-être la raison pour laquelle l'argent sera au premier plan dans les semaines qui viennent. Vous pourriez avoir une bonne surprise d'ici dimanche prochain.

Capricorne

Vénus va se plaire chez vous et vous faire une jolie surprise d'ici dimanche. Son harmonie avec Uranus va saupoudrer votre vie de petites touches de magie. Aussi bien affectives, amoureuses, que financières. Il se peut simplement qu'il y ait un renouveau dans votre couple, dû à des activités un peu inhabituelles et qui vous feront sortir de votre routine. Ce qui est toujours une bonne chose, car vous avez tendance à vous y complaire (samedi, dimanche).

Verseau

Dans votre secteur des soucis, la présence de Vénus peut être une aide conséquente pour ne plus voir les choses de manière négative et pour positiver. Vous retrouverez goût à la vie et à ses plaisirs. Cela dit, Vénus est en 12, qui est aussi un secteur de passivité et, parfois, de solitude. Aussi est-il possible que vous attendiez que quelqu'un se manifeste, ou alors que vous appréciiez certains moments de solitude. Souvent, le Verseau en a besoin.

Poissons

Vénus occupe un secteur d'amitié et d'entraide, qui correspond bien à votre nature, vous pourriez avoir un agréable imprévu avant dimanche, 1er décan. En effet, Vénus va former un bon aspect avec Uranus, symbole de surprise, d'inattendu, à moins que votre partenaire ne sache mettre un peu plus de piment dans votre vie amoureuse. Célibataire ? Essayez de vous faire accepter dans un club, une association, vous y ferez des rencontres.