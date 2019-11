L'horoscope du 23 novembre 2019

publié le 23/11/2019 à 05:50

Bélier

Vous avez des chances, en tant que signe de Feu, d'être sensible à la joyeuse conjoncture du week-end ; un bel étranger pourrait toucher votre coeur. Mais il y a bien d'autres interprétations à cette conjoncture qui réunit Vénus et Jupiter pour la seule fois de l'année à venir. Vous pourrez également profiter à fond et des rencontres que vous pourriez faire lors d'une soirée mémorable, ou des plaisirs que vous allez retirer d'être vous-même l'organisateur d'une fête.

Taureau

Certains ont pu passer l'année à essayer de vendre un bien ou de régler un problème d'héritage. Eh bien, la conjoncture est en train de lâcher prise. Vous avez finalement trouvé un acheteur, ou obtenu gain de cause côté héritage : une autorisation vous a été donnée... Bref, c'est une bonne période (et jusqu'à lundi) qui indique que vous avez réussi à modifier ce qui n'allait pas, à le changer en positif et à en retirer du profit (3ème décan surtout).

Gémeaux

La conjonction Vénus/Jupiter se trouve face à vous, 3ème décan. Un mariage, une fête pourraient vous réjouir, à moins que vous ne soyez follement amoureux. En tout cas, Jupiter joue un rôle d'amplificateur par rapport à Vénus et à sa symbolique : amour, tendresse, sentiment de s'appartenir, bien-être total... Il se peut aussi que vous ayez enfin obtenu le contrat que vous espériez et que vous soyez engagé par une société renommée ou une administration.

Cancer

La conjoncture du week-end est très favorable et occupe votre secteur du quotidien, des petites habitudes, de celles qui tissent ou retissent les liens. Il se peut que vous ayez quelqu'un dans votre collimateur, 3ème décan, et que cette personne fasse partie de vos collègues ou de ceux ou celles que vous voyez fréquemment pour des soins... Mais vous pouvez aussi avoir bénéficié d'un traitement et être aujourd'hui heureux qu'il ait marché.

Lion

Vous ne pouvez pas échapper à Vénus et à Jupiter, 3ème décan, on dirait que quelqu'un vous met sur un piédestal, ou alors vous êtes très fier de vous ! Si vous êtes artiste, l'une de vos " oeuvres " a pu fortement attirer l'attention sur vous, à moins que vous n'ayez pu acquérir un bel objet, vous qui aimez tant la beauté. Si vous êtes en âge, certains ont pu accueillir un enfant (3ème décan toujours). Mais ce n'est pas le meilleur week-end pour le 1er décan...

Vierge

Nous avons vu hier que le Sagittaire représente votre famille, votre maison. Un événement heureux pourrait s'y dérouler, notamment pour le 3ème décan. Une naissance ? Le retour de l'enfant prodigue ? Ou encore l'installation dans un nouveau logement ? Mais vous pouvez aussi avoir obtenu gain de cause dans une histoire de partage d'un bien, qui a pu être préoccupante pendant quelques mois. Et même parfois, c'est une histoire ancienne qui a traîné...

Balance

Précisément aujourd'hui, la Lune est dans votre signe et active Vénus et Jupiter. Vous devriez être drôlement content, sur un petit nuage natif du 3ème décan. Il est vrai que cela dépend de votre ciel de naissance et si celui-ci l'autorise, vous aurez l'impression d'avoir obtenu un passeport pour le succès, quelque chose qui indique que vous avez atteint un but qui consistait à développer une activité commerciale ou liée à la communication. Vous y êtes parvenu, bravo !

Scorpion

Je n'encourage jamais à jouer, mais là franchement, vous avez une chance de gagner, même en investissant très peu. Un jeu de grattage par exemple. Ça ne marchera pas à tous les coups car cela dépend des aspects de Jupiter et Vénus dans votre ciel de naissance (ces deux planètes sont conjointes depuis hier et jusqu'à lundi), mais il y a tout de même une circonstance favorable, surtout si vous êtes de la toute fin du signe, né vers les 21, 22 novembre. C'est moins actif pour les autres et pas du tout pour le 1er décan.

Sagittaire

C'est une merveille, un petit bijou qui vous est offert par la rencontre entre Vénus et Jupiter chez vous, dans votre 3ème décan. Le bonheur, la joie sont dans l'air. Alors c'est sûr, ça ne va pas marcher pour tout le monde, chacun peut avoir des dissonances à la naissance, ou même actuellement, qui empêchent cette belle conjoncture de s'exprimer... Mais malgré tout, Jupiter (l'amplificateur) est dans son domicile et sa puissance est inégalée.

Capricorne

La jolie conjonction du jour se fait dans votre 12ème secteur, vous serez heureux et fier de pouvoir aider quelqu'un mais aussi de vous aider vous-même. Peut-être comprendrez-vous les ressorts d'une situation qui vous ennuie et ce sera un énorme soulagement pour vous ? Car, dans la rencontre Vénus/Jupiter, il y a de la détente, du profit, de la joie... Mais peut-être que vous passerez tout simplement un bon week-end, entouré de ceux que vous aimez

Verseau

Vous aussi, 3ème décan, vous êtes touché par la profitable association de Vénus et Jupiter. On vous a peut-être fait une proposition qui vous ouvre des horizons, ou vous avez rencontré quelqu'un... En tout cas, vous vous projetez loin dans l'avenir et avec un bel optimisme ! L'une de vos attentes, un espoir peut également s'être réalisé et vous allez en profiter quelque temps : vous savourerez ce qui s'est passé. Mais vous ne serez hélas pas tous sensibles à cette conjoncture, cela dépend de votre ciel de naissance.

Poissons

Le Sagittaire, où a lieu la rencontre est un très important secteur de votre ciel qui gère votre carrière, vos succès mais aussi vos échecs. Je pencherais pour le succès ! Notamment 3ème décan : vous avez peut-être obtenu un contrat en or ou réussi à conquérir l'élu/e de votre coeur. Mais vous ne serez pas tous logés à la même enseigne et pour certains la conjoncture n'aura que peu d'effet et peut même vous avoir confronté à une injustice - que vous vous efforcez de réparer.