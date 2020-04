L'horoscope du 26 avril 2020

publié le 26/04/2020 à 05:30

Bélier

Ça va se calmer très vite pour le 3ème décan, et c'est le 2ème qui a la vedette aujourd'hui, grâce à Lune et Vénus. D'amoureux échanges avec l'élu de votre coeur vous réjouiront. Peut-être que vous recevrez-enverrez des sms ou que vous aurez de longs échanges avec votre chéri/e ou quelqu'un qui vous plaît et avec qui vous êtes en passe de conclure... Toutefois, vu la conjoncture, il est possible que cela en reste pour l'instant aux échanges de petits messages très agréables et qui vous feront fantasmer.

Taureau

Bon anniversaire si vous le fêtez aujourd'hui, la vie ne vous fait pas de cadeau en ce moment, elle vous les garde pour plus tard : une promesse que vous fait Uranus. La planète du changement, parfois brusque, est conjointe à votre Soleil et si, pour certains d'entre vous, c'est un facteur de progression ultra-rapide alors que pour d'autres il y a des contraintes et même parfois des tuiles qui vous tombent sur la tête, des situations auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout.



Gémeaux

Peut-être la journée la plus agréable de la semaine grâce à la rencontre Lune/Vénus dans votre 2ème décan, mais encore une fois, gare aux illusions et désillusions. Je vous l'ai déjà dit, Vénus et Neptune ne sont pas très en phase et vous pourriez vous faire des idées, autant dans le domaine amoureux que professionnel. En fait, méfiez-vous de tout ce qui brille, de tout ce qui est trop beau pour être vrai, surtout né autour du 10 juin.



Cancer

L'un de vos projets a été reporté aux calendes grecques, 1er décan, mais vous pouvez continuer d'espérer, les portes sont grandes ouvertes si vous êtes de fin juin. Uranus vous envoie encore ses influx libérateurs, favorables aux projets de toute nature et à l'espoir qu'ils créent. Il y a juste eu l'obstacle du confinement, mais vous l'oublierez rapidement et pourrez regarder devant vous avec confiance en vous disant que l'avenir vous appartient.



Lion

Saturne continue à vous poser problème si vous êtes né entre le 22 et le 28 juillet, ce début de semaine peut vous inciter à douter de vous et à craindre un éventuel échec. Si vous avez tiré les leçons d'Uranus, vous devriez pourtant dépasser cela et savoir ce dont vous êtes capable. Mais quelque chose, ou quelqu'un, semble saper votre confiance en vous. Cela peut venir de plusieurs autres sources cependant, comme le fait d'être au chômage partiel.



Vierge

Votre énergie se canalisant dans le télétravail en ce moment, vous ne saurez pas trop quoi faire de vous en ce dimanche. Ne pas être occupé peut vous déprimer. Pas longtemps, quelques heures... Trouvez de quoi faire, de manière à occuper vos mains ou votre cerveau, ainsi vous ne verrez pas le temps passer. Par ailleurs, né autour des 11 et 12 septembre, ça cafouille dans votre vie relationnelle ; attention à ne pas faire de nouveau un mauvais choix, à moins que ça ne soit déjà fait !



Balance

Lune et Vénus sont conjointes et en phase avec Mars : natif du 2ème décan vous pourriez avoir le coeur qui bat plus fort, un événement heureux semble être en préparation. C'est vraiment une bonne période pour vous dans plusieurs domaines, ce qui est normal et juste après ce que vous avez vécu l'année dernière et même peut-être celle d'avant à cause de la dissonance de Saturne qui a certainement créé des problèmes intimes ou familiaux qui vous ont plombé le moral.

Scorpion

Les prochains jours seront une source de questionnement anxieux pour le 1er décan. Vous manquerez de confiance en vous si vous avez une décision à prendre. Il se peut qu'une situation du passé remonte à la surface (si vous êtes du tout début du signe), une situation qui daterait apparemment de 2013, quand Saturne a été en conjonction avec votre Soleil. Peut-être que vous aviez démarré quelque chose qui, en ce moment, pourrait être remis en question.





Sagittaire

Lune, Vénus conjointes sont fâchées avec Neptune, évitez de vous emballer pour quelqu'un ou pour une idée totalement utopique ; la réalité vous rattraperait. Cela ne concerne que ceux qui sont nés à la fin du 2ème décan (autour du 11 décembre) mais si vous êtes né quelques jours avant, cela peut vous rappeler des mauvais souvenirs. Le mieux que vous puissiez faire c'est de rester vigilant et de ne pas partir au quart de tour, que ce soit côté coeur ou affaires.



Capricorne

La rencontre Lune/Vénus a lieu dans votre secteur du travail ; vous semblez avoir compris qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie et ça vous réussit ! 1er et 2ème décan en particulier. Si vous êtes né autour du 1er janvier, plein de bonnes choses vous attendent, un beau développement personnel grâce à une meilleure image de vous et surtout vous allez vous débarrasser de comportements qui se retournaient régulièrement contre vous.



Verseau

Le début de la semaine ne sera pas facile pour ceux de janvier, on peut refuser d'accéder à l'une de vos demandes, et certains n'auront pas les nouvelles qu'ils attendent. Tout cela est dû à l'arrivée (demain) de Mercure en Taureau, où elle sera immédiatement en dissonance avec Saturne. Mais vous pouvez aussi vous faire des noeuds au cerveau pour rien, vous stresser pour des choses qui n'arriveront peut-être pas : n'anticipez surtout pas le pire.



Poissons

La conjoncture vous met face à vous et à votre système de défense préféré, l'oubli. Mais à force d'oublis, vous finissez par vous trouver parfois dans des situations inextricables. Parce que, évidemment, vous oubliez ce qui vous dérange et en ce moment ceux du 2ème décan, nés autour du 9 mars, sont en plein dedans. Mais comme l'aspect de Neptune (la responsable) est exact, il est possible que vous ayez enfin pris conscience du problème, lequel a de profondes racines.