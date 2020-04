L'horoscope du 25 avril 2020

publié le 25/04/2020 à 05:30

Bélier

Je ne vais pas vous raconter d'histoire, 3e décan, le ciel est aussi remuant et contrariant qu'hier ; le problème c'est que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez... Vous êtes obligé, pour une raison ou pour une autre, de cacher ce que vous ressentez, peut-être pour épargner quelqu'un, ou alors parce que vous avez compris que ce que vous direz pourrait se retourner contre vous. En réalité, vous vous sentez coincé, quelle que soit la solution à laquelle vous pensez (né autour du 16 avril).

Taureau

Vous aurez tendance à vous dénigrer, et franchement ça vous servira à quoi ? Ne laissez pas votre mental vous imposer des idées ou des images négatives de vous-même. Ou d'une situation qui vous contrarie ; elle passera, la roue tourne, vous le savez bien. A quoi sert de vous faire du mal ? Cela dit, si vous êtes du 3ème décan, il est possible que ce soit l'un de vos proches qui ne soit pas en bon état psychologiquement. Dans ce cas, lui tenir simplement la main lui fera du bien.



Gémeaux

2ème décan, Vénus est toujours dans votre portion de zodiaque, dopée par Mars. Vous pourriez donc être tombé fou amoureux et vous demander si vous ne rêvez pas. En effet, Vénus a entamé une dissonance avec Neptune et vous pourriez vous demander si c'est réel ou si vous ne vous faites pas un film. Seul le temps peut vous donner la réponse, et comme Vénus va faire des allers et retours, il va falloir être patient. En attendant, vivez ce que la vie vous offre.



Cancer

Votre mental sera un peu trop actif ce week-end et si vous êtes du 3ème décan, essayez de chasser toutes les pensées négatives qui vous envahissent. Pensez positif SVP ! Même si la situation ne l'est pas, ce qui est très possible vu les oppositions que vous recevez ce week-end. Mais il y a toujours une petite lueur quelque part, nous ne sommes jamais dans le noir le plus total : accrochez-vous à cette lueur et essayez de la faire grandir, cela vous aidera à passer le cap. Mais vous n'êtes pas tous sensibles à la conjoncture...



Lion

L'ambiance vous paraîtra plus légère et vous serez plus positif que les autres jours, mais malgré tout, à l'arrière-plan, un problème peut beaucoup trop vous prendre la tête. Vos pensées tournent en rond et cela vous empêche de vous détendre comme il faudrait que vous le fassiez ; c'est le week-end après tout ! S'il s'agit d'une question de boulot, mettez-la entre parenthèses, de manière à l'oublier momentanément. Et si vous ne vous sentez pas en forme (1er décan), parlez-en à votre médecin.



Vierge

De fortes énergies vous animent ce week-end, vous avez probablement décidé qu'il fallait mettre de l'ordre, dans la maison pour les uns, avec les enfants pour les autres. Mais si vous avez l'intention de mettre le nez dans les affaires (scolaires ?) de votre progéniture, ils risquent de vous en vouloir et de se montrer très désagréables. Surtout restez ferme et si vous avez prévu de les priver de quelque chose pour les punir d'un manque de sérieux à l'école, essayez de tenir le coup.



Balance

Toujours un peu difficile en famille pour le 3ème décan, mais ça devrait planer pour les deux autres décans qui pourraient avoir l'occasion de se changer les idées. Soit parce que vous irez passer le week-end ailleurs, soit parce que certains partiront plus loin s'ils ont pris la semaine (1er mai vendredi prochain). Ceux du 3ème décan seront moins dans le stress d'ici quelques jours et pourraient même se débarrasser de leur problème à partir du 2.

Scorpion

Il se peut qu'inconsciemment vous en vouliez à un proche, et peut-être sans vous en rendre compte vous lui enverrez des petites piques juste pour le/la faire réagir. Vous ne serez pas volontairement " méchant " mais il est possible que l'autre l'interprète de cette manière. Aussi, mettez de l'eau dans votre vin, car même sous couvert d'humour vous pouvez dire des choses un peu déplaisantes et piquer l'autre juste là où ça fait mal.





Sagittaire

Il se peut que vous ayez quelque chose à organiser aujourd'hui ou demain, une petite fête chez vous, où vous pourriez recevoir à la fois vos proches et vos collègues. Cela dit, vos collègues sont peut-être devenus des amis et si le temps le permet, vous pourriez faire un barbecue dans votre jardin si vous en avez un. La Lune rencontrant Vénus demain, vous pouvez vous attendre à un très agréable week-end ; profitez du moment présent !



Capricorne

Le 3ème décan va encore être ennuyé aujourd'hui et demain, puis cela se calmera la semaine prochaine. Mais la situation va encore vous prendre la tête aujourd'hui et peut-être même demain... Le meilleur conseil à vous donner, notamment si vous êtes né autour du 16 janvier, c'est de ne surtout pas dramatiser, d'essayer de relativiser et de ne pas envisager le pire, parce que le pire n'est jamais sûr. Et ce qui est sûr, c'est que la conjoncture ne durera pas.



Verseau

C'est un bon week-end, même si vous êtes du 1er décan et que la dissonance d'Uranus vous stresse. Il y a un domaine où vous aurez du plaisir, à déguster sans modération. Cela vous permettra de mieux gérer votre stress et de ne pas attendre du monde extérieur - et des autres en particulier - qu'ils calment votre anxiété. Cela doit venir de vous, de votre capacité à vous calmer vous-même. Relaxation, méditation, yoga peuvent être une aide conséquente.



Poissons

Si vous avez décidé de passer ce week-end tranquille, chez vous, en famille, vous aurez du mal à réunir tout le monde, ou à ce que vos proches s'entendent bien entre eux ! Mais peut-être que vous leur demanderez ce qu'ils ne peuvent pas vous donner, surtout si vous avez des jeunes enfants autour de vous ; vous êtes nombreux à en avoir, aussi ne comptez pas sur ce week-end pour buller tranquillement dans votre canapé. Il va falloir vous occuper de vos chères têtes blondes... ou brunes.