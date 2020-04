L'horoscope du 20 avril 2020

publié le 20/04/2020 à 05:30

Bélier

Les deux premiers décans sont gâtés cette semaine, mais pas le 3ème. Surveillez une tendance à être négatif et surtout un peu trop inflexible avec vos interlocuteurs. Cela s'adresse notamment à ceux qui sont nés autour du 14 avril, mais d'autres pourraient avoir des échos de cette conjoncture, cela dépend de votre thème natal. Si vous le pouvez, reportez cette discussion ou ce rendez-vous à la semaine prochaine, vos échanges seront plus productifs.

Taureau

Une fois la dissonance de Saturne passée mercredi, vous sentirez 1er décan la conjonction du Soleil et d'Uranus qui vous invite sérieusement à prendre/reprendre votre liberté. Mais il y a une dizaine d'autres interprétations à cette conjoncture, qui peut aussi vous obliger à vous révolter contre votre patron ou quelqu'un disposant de l'autorité et qui impose de nouvelles règles qui ne vous conviennent pas. Vous pourriez également bénéficier de la solidarité, de l'entraide, grâce à des aides sociales.



Gémeaux

Vénus progresse encore dans votre 2ème décan, toujours en bon aspect avec Mars et la période Taureau va certainement être une période très amoureuse pour certains. En effet, le maître du Taureau c'est Vénus et elle se trouve très renforcée par sa domination sur le zodiaque. Toutefois, à partir de vendredi, elle formera pour quelque temps une dissonance avec Neptune et il faudra faire attention sur qui vous tombez. Vous pourriez faire un mauvais choix (né autour du 10 juin surtout).



Cancer

1er décan, l'amitié et l'entraide seront au premier plan cette semaine. En revanche, le 3ème décan va devoir affronter un petit obstacle, un interlocuteur totalement obtus. Fermé. Intransigeant. Quelqu'un avec qui il n'y aura finalement pas d'échange tant l'autre sera dans le refus de vous écouter. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour des 16, 17 juillet, mais les autres natifs du 3ème décan en auront des échos parce que c'est peut-être une situation qu'ils connaissent déjà.



Lion

1er décan, avec le retour de la dissonance d'Uranus préparez-vous à devoir affronter des vents contraires, une décision prise sans que vous ayez été mis au courant, par exemple. Ou cela peut aussi être le retour d'un climat anxiogène parce que quelqu'un exerce des pressions sur vous. Certains pourraient aussi se sentir " éjectés " de là où ils sont... ou être en passe de se séparer de quelqu'un. Évidemment ce n'est pas nouveau, et si vous êtes surpris, c'est que vous n'avez pas écouté les signes qui vous ont été envoyés.



Vierge

Comme promis hier, la semaine sera top pour ceux du mois d'août, vos projets prospèreront, alors que les natifs du 2ème décan atteindront un de leurs objectifs. C'est-à-dire s'engager dans quelque chose - ou être engagé - ou alors réussir à réconcilier des proches, voire à se réconcilier eux-mêmes avec un collègue ou un proche avec qui ils ont eu des mots. Mais gardez l'esprit très critique en fin de semaine, ne vous laissez pas séduire sans savoir à qui vous avez vraiment affaire.



Balance

2ème décan, vous serez toute la semaine sous une agréable harmonie entre Vénus et Mars, qui ne peut que donner plus de piment et d'ardeur à votre relation amoureuse. A moins que vous ne soyez très excité par un succès, voire par un futur voyage... Quoi qu'il en soit, vous avez de très belles cartes en main ! En revanche, 3ème décan, vos échanges risquent de ne pas être du tout de votre goût. Vous aurez affaire à un interlocuteur qui vous chargera, vous mettra toutes les responsabilités sur le dos ! Défendez-vous.

Scorpion

Né entre le 6 et le 12 novembre, Mars est encore un peu fâchée avec vous et du coup vous serez trop émotif cette semaine et même irritables et agressifs pour certains. Il est probable que ce sera parce qu'il y aura une ambiance de conflit en famille ou au boulot et que vous serez trop sensible, trop réceptif à cette ambiance, elle déteindra sur vous ! Pour vous en protéger, essayez de ne vous mêler de rien ; au contraire, prenez des distances si vous le pouvez.





Sagittaire

Vos affaires marchent bien, qu'il s'agisse du coeur ou de l'argent, surtout si vous êtes du 2ème décan. Mais en fin de semaine, il va falloir vous méfier de possibles mauvais choix, et d'éventuelles entourloupes. Vénus sera en effet en dissonance avec Neptune et même si on vous avertit que vous faites fausse route, vous aurez tendance à ne pas écouter ce qu'on vous dit. Comme souvent d'ailleurs ! Faites un petit effort et laissez certains proches vous donner des conseils, même s'ils vous contrarient.



Capricorne

Chez vous, le 1er décan sera à la fête et débarrassé d'un problème, alors que ceux du 3ème décan seront de nouveau face à un personnage qui semble gâcher leur existence. Cela dit, on peut interpréter la conjoncture de manières très différentes : vous pouvez aussi loger un proche qui est négatif, qui voit tout en noir, ou qui est malade et que vous soignez avec dévouement alors qu'il ou elle ne mérite pas que vous soyez aussi gentil !



Verseau

Ça ne change pas beaucoup cette semaine, Mars est toujours chez vous 2ème décan, soit vous êtes l'objet d'élans très passionnés, soit quelque chose vous met en colère. Cela ne durera que 2 ou 3 jours, mais vous pouvez être très remué par l'attitude d'un membre de la famille ou parce qu'il lui est arrivé quelque chose (un frère, une soeur ?). 1er décan, ce n'est pas plus calme pour vous, mais vous savez comment faire maintenant pour éloigner le stress rapidement.



Poissons

Les natifs de février ont vraiment la baraka en ce moment, alors que c'est plus douteux pour ceux de Mars, en particulier nés autour du 9. Ne vous laissez pas influencer, surtout après mercredi, ou alors n'agissez pas sans penser aux conséquences. En outre, vous pourriez aussi dépasser les limites si vous aimez boire ou manger. Il est dommage que sous cette conjoncture vous n'ayez pas assez de contrôle sur vous-même, parce que plus tard vous le regretterez.