L'horoscope du 21 avril 2020

publié le 21/04/2020 à 05:30

Bélier

Lune et Mercure se rencontrent chez vous, 2ème décan, apparemment vous aurez tellement envie de convaincre un interlocuteur qu'il ne pourra pas en placer une. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne tactique pour convaincre, vous devez laisser de l'espace à l'autre pour qu'il puisse réfléchir à ce que vous proposez. Vous avez peur qu'en réfléchissant il se dise que non, il ne veut pas se mettre d'accord avec vous ? Tant pis, ce sont les risques du métier.

Taureau

Vous aurez une grande discussion aujourd'hui, mais surtout avec vous-même. Vous chercherez à comprendre pourquoi on vous tient à l'écart de certaines décisions. Que ce soit en famille ou au travail, si vous êtes né entre le 26 avril et le 2 mai, vous avez l'impression d'être systématiquement mis de côté ou que votre avis compte pour du beurre. Ce sera encore le cas cette semaine et vous vous demanderez si vous pouvez exprimer votre ras-le-bol.



Gémeaux

Vous serez impatient, impulsif, utilisez ces énergies pour vous et non contre vous. Nous avons toujours le choix du positif ou du négatif quand il s'agit d'agir ou de décider. Ces énergies venues d'une conjonction entre la Lune et Mercure pourraient vous inciter à parler trop vite, à révéler un projet ou une idée que vous avez en tête. Mais êtes-vous sûr que c'est le bon moment ? En période Taureau, vous avez plus intérêt à observer et à réfléchir qu'à agir.



Cancer

2ème décan, prévoyez une discussion un peu vive avec un parent ou un supérieur, quelqu'un que vous respectez en tout cas. Il faudra savoir garder votre sang-froid, en tout cas ce sera votre intérêt. Maintenant vous avez le choix entre vous laisser emporter par vos émotions ou au contraire les contrôler et tenir tête à votre interlocuteur. Parce que si vous êtes dans l'émotion, c'est l'autre qui vous tiendra tête ; toute émotion perturbe la raison.



Lion

Vous aurez des nouvelles d'un proche qui vit à l'étranger, à moins que votre travail ne vous conduise à discuter avec un collègue d'un autre pays. Ça vous fera voyager ! Mais vous pouvez aussi, autre interprétation possible, préparer un voyage, pour vous ou pour un proche. L'un de vos enfants pourrait partir faire un stage à l'autre bout du pays ou dans un autre pays, par exemple et il faudra tout organiser (2ème décan). Mais, bien évidemment, c'est dans vos cordes...



Vierge

Une négociation pourrait être au premier plan de ce mardi, surtout pour le 2ème décan. Un prix si vous vendez quelque chose, et pour certains un dédommagement. Si vous avez été victime de quelque chose - ou de quelqu'un - vous pouvez très bien avoir demandé réparation de manière officielle, c'est-à-dire en portant plainte par exemple. Il pourrait donc y avoir une discussion sur ce sujet aujourd'hui. Une opération chirurgicale peut aussi être envisagée.



Balance

Une proposition devrait être à l'ordre du jour, 2ème décan, et à mon avis il ne va pas falloir hésiter pendant des lustres. Ce sera une occasion à saisir rapidement. Ce n'est peut-être rien d'important au premier abord, mais je vous rappelle que la présence de Jupiter dans votre secteur 4 vous incite à donner justement beaucoup d'importance à tout ce qui vous arrive, de bon et de moins bon d'ailleurs. Même si elle est dans le 3ème décan en ce moment, elle a laissé des traces dans les autres décans.

Scorpion

Un détail mineur, un petit bug, rien de grave et pourtant vous ne penserez qu'à ça et vos activités de la journée risquent d'en être impactées. Allez, prenez du recul ! Cela dit, vous pouvez vous sentir un peu patraque, mal à l'aise parce que vous êtes mal ou parce qu'un/e collègue vous met mal à l'aise. Il/elle peut être le " détail " qui va vous défriser aujourd'hui, mais seulement si vous êtes du 2ème décan. 1er décan, vous avez trop à faire avec l'opposition du Soleil et vos problèmes relationnels.





Sagittaire

Vous, vous êtes favorisé en ce moment, parfois au point que les autres ne peuvent que vous envier. Mais attention à ne pas jouer les fortes têtes, ça vous desservirait. Ça ne diminuera pas vos chances, toutefois le regard que les autres porteront sur vous sera différent, moins sympathique, mais peut-être que vous n'en avez rien à faire. Quand vous êtes content de vous, parfois, vous ne mesurez pas ce que votre attitude peut avoir comme impact sur les autres.



Capricorne

Vous aussi vous aurez une discussion à aborder qui ne sera peut-être pas facile, mais il faudra essayer de prendre des gants, de ménager la sensibilité de votre interlocuteur. Même si c'est quelqu'un du boulot dont vous n'avez rien à faire. Si vous voulez qu'on vous respecte, soyez le premier à respecter les autres... La discussion en question peut aussi avoir lieu avec un proche, voire avec l'un de vos enfants à qui vous vous sentez obligé de faire la leçon.



Verseau

Si vous avez une question à poser, 2ème décan, Mars n'étant pas loin, vous serez un peu trop insistant ; laissez donc l'autre réfléchir, ne lui demandez pas de réponse immédiate, ayez la patience d'attendre, cela peut jouer en votre faveur. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec Mercure et la Lune en Bélier, vous ne serez pas forcément très patient. Par ailleurs, il se peut aussi que vous ayez à discuter avec un proche : même chose, évitez de lui mettre la pression et laissez-le vous contredire...



Poissons

Vos pensées tourneront autour de votre éternel sujet de mécontentement ou de problèmes, c'est-à-dire l'argent. Vous chercherez de nouveau des solutions, et on peut se demander si vous n'êtes pas toujours en recherche de solution. Et cela s'adresse aussi aux Poissons qui ont de l'argent et qui se disent qu'ils pourraient en avoir plus. Vous êtes un peu comme le Sagittaire, quand vous avez quelque chose, il faut que vous en ayez plus, voire beaucoup plus...