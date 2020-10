L'horoscope du 23 octobre 2020

publié le 23/10/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars est en vedette pendant la période Scorpion, vous êtes chaud-bouillant dans tous les domaines, autant dans le travail et que votre vie sentimentale. Certes, vous serez un peu excessif, et même parfois trop, étant donné justement que Mars est dans votre signe, mais pour l'instant, c'est le 1er décan qui est concerné par le Scorpion et Mars rétrograde dans le 2ème décan de votre signe, donc 1er décan, soyez juste attentif à votre attitude avec les autres et à une tendance à les titiller pour les faire réagir.

Taureau

Le Soleil s'oppose à vous et donne la priorité aux autres et à la manière dont vous êtes en relation avec eux. Vous êtes un peu trop dans la méfiance en ce moment, né fin avril-début mai, pour pouvoir construire une vraie relation. Et si vous êtes en couple (il est représenté par le Scorpion) il se peut qu'il y ait de fortes tensions entre vous en début de semaine prochaine, et même peut-être ce week-end. Ce n'est pas nouveau, c'est le même problème, répétitif, qui s'exprimera dans votre relation à l'autre (besoin de liberté ?).

Gémeaux

Vous allez vous poser beaucoup de questions pendant la période Scorpion, ce qui n'est pas très nouveau, sauf qu'elles porteront sur des sujets plus graves, plus profonds et que vous préférez éviter en temps normal. Le sens de la vie, la mort, le pourquoi des inquiétudes voire des angoisses qui vous traversent parfois malgré vous. Vous constaterez que vous avez du mal à contrôler ces pensées, mais cela ne durera pas au-delà de deux ou trois jours pour chacun. 1er décan jusqu'au 1er juin.

Cancer

C'est une bonne période pour vous exposer, exposer vos créations ou vous mettre dans le champ de vision de votre boss et faire remarquer vos compétences. Chacun à votre tour, au cours de cette période qui durera jusqu'au 21 novembre au soir, vous aurez besoin de vous mettre en avant, de sentir que vous existez et qu'on sait de quoi vous êtes capable. Cela dit, la période Scorpion peut aussi être dédiée aux enfants, d'ailleurs ils sont en vacances et vous les avez sur le dos !

Lion

En général, vous êtes moins aimable que d'habitude quand vient le Scorpion. Il arrive que ce soit parce que vous trouvez qu'on ne vous considère pas assez, ou parce que vous-même ne vous sentez pas à la hauteur... Vous retrouvez des complexes ou des craintes de votre enfance : qu'on vous ignore, par exemple, que les autres fassent mieux que vous et que vous ne soyez plus le meilleur de la classe. Le Scorpion peut aussi être la période du souvenir pour certains.

Vierge

Les échanges et autres affaires commerciales seront votre priorité, vous serez très convaincant parce que vous aurez les mots pour le dire. Vous saurez instinctivement ce qui touchera votre interlocuteur, autant dans votre vie professionnelle où il y aura de nombreux contacts, de nouveaux liens, que dans votre vie privée où vous serez aussi davantage sollicité par vos proches. Peut-être parce qu'on appréciera vos conseils, toujours pleins de bon sens.



Balance

Votre voisin Scorpion, en vedette jusqu'au 21 novembre au soir, représente vos moyens financiers ainsi que vos besoins. Peut-être aurez-vous à demander davantage pendant les quelques jours où votre décan sera en relation avec le Soleil : de l'argent à récupérer pour les uns, ou plus de marques, de preuves d'affection pour les autres. Ce sont vos besoins qui dicteront votre conduite. Parfois des besoins physiologiques : manger plus, dormir plus...

Scorpion

Bon anniversaire à tous. Votre année à venir sera riche en événements et pour certains, marquée par l'impatience. Vous prendrez sur vous pour ne pas donner de coups de pieds dans la fourmilière tellement les autres vous sembleront plus lents à réagir et à répondre à vos attentes que d'habitude. 1er décan, vous aurez une période formidable entre mai et juillet, avec des chances à saisir, des réussites qui pourraient vous faire remarquer. Et certains pourraient aussi avoir un enfant...

Sagittaire

La période Scorpion est généralement une période de réflexion, de bilan, de mise au point de nouveaux objectifs que vous concrétiserez quand le Soleil entrera chez vous, le 21 novembre (cette année). Peut-être même que vous préparerez un gros " coup ", un projet qui vous portera toute l'année prochaine, surtout 1er décan. En ce qui concerne ce week-end, vous aurez des visites ou rendrez visite à des proches, un frère ou une soeur par exemple.

Capricorne

Le Scorpion est à présent aux commandes et votre priorité à vous, ce sera un ou des projets, des plus mineurs aux plus importants ; d'ailleurs vous avez ou allez avoir rapidement une idée en tête que vous chercherez à concrétiser mais il faudra attendre le 4 novembre pour pouvoir en parler ou la réaliser parce que tant que Mercure (échanges) sera rétrograde, vous ne serez pas satisfait de la forme que vous aurez donné à cette idée.

Verseau

Prendre vos responsabilités au sérieux, ne pas les considérer comme d'horribles contraintes sera essentiel pour bien vivre cette période Scorpion, un peu mouvementée pendant une semaine à cause de l'opposition Soleil/Uranus, en particulier pour ceux qui sont né fin janvier. Évitez de prendre les choses trop à coeur et de vous dire que vous n'avez pas de marge de manoeuvre. La semaine prochaine, Vénus entre en Balance et tout vous semblera plus léger.

Poissons

Voilà une bonne période pour les trois décans ! Vous serez plus fort mentalement et plus en confiance avec les autres, plus ouvert que d'habitude et bien entendu, cela boostera vos chances. En tout cas, comme vous aurez l'esprit ouvert, vous saurez les saisir au bon moment, votre sens de l'opportunité étant à son maximum. 1er décan en vedette : le Soleil rencontrera Mercure dimanche et vous pourriez avoir un échange très intéressant et instructif avec un proche.