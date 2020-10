L'horoscope du 21 octobre 2020

publié le 21/10/2020 à 05:30

Bélier

De toute façon, même si tout le monde est à vos pieds, vous serez mécontent parce que ça ne sera encore pas assez. Votre exigence sera en effet à son maximum aujourd'hui, autant vis-à-vis des autres que de vous-même. Le 1er décan est le plus concerné et c'est au niveau d'une discussion d'argent que vous pourriez être insatisfait : forcément, si vous demandez plus que ce à quoi vous avez droit, ou que ce qui est normal de demander, vous aurez une déconvenue.

Taureau

Sauf pour le 1er décan, pour vous, tout roule ! Vous serez en confiance avec les autres et il se peut qu'on vous confie un important travail, 2ème et 3ème décan donc. 1er décan, certes vous pourriez avoir une opportunité, avoir reçu une offre mais vous n'avez pas de réponse pour l'instant et vous n'en aurez pas tout de suite. Toujours cette rétrogradation de Mercure, en dissonance avec Uranus, qui vous incite à vous dire que " ça ne marchera pas ".

Gémeaux

C'est vrai, la conjoncture n'est pas géniale en ce moment, mais gardez présent à votre esprit que 2021 sera une très bonne année, quel que soit votre décan. Évidemment tout dépend du rôle que Jupiter joue dans votre thème, et ça ne sera pas toujours aussi positif que prévu. Mais, sur le papier, les aspects de 2021 sont excellents pour votre développement professionnel et personnel. En outre, vous aurez une bien meilleure confiance en vous et la chance sera présente.

Cancer

Il pourrait y avoir une ouverture pour ceux du mois de juin. Une proposition à faire ou à recevoir, avec un possible rendez-vous à la clé mais pas tout de suite. Mercure étant rétrograde, il se peut que ce rendez-vous soit retardé mais pas annulé. De toutes les manières, vous avez de belles journées devant vous, toujours 1er décan, grâce à la future rencontre entre le Soleil et Mercure en fin de semaine et au bon aspect entre le Soleil et Uranus la semaine prochaine. Tout cela est très prometteur.

Lion

Être rigoureux, c'est bien, c'est une qualité dans le travail et c'est accentué aujourd'hui. Mais veillez à ne pas aller trop loin et à ne pas vous montrer rigide par exemple. Il y a parfois peu de distance entre rigueur et rigidité, veillez à rester dans un juste milieu. Par ailleurs, le 1er décan et surtout ceux nés fin juillet, est toujours à la peine avec l'opposition entre Mercure et Uranus qui indique qu'un choix est en jeu et que vous n'avez pas trop votre mot à dire.

Vierge

Aujourd'hui, ce sont les natifs d'août qui ont les faveurs du ciel, profitez-en pour imposer l'une de vos idées ou pour donner une encore meilleure image de vous-même ! Vous en êtes capable en ce moment car vous vous êtes débarrassé de certains complexes qui vous gâchaient la vie. Et ce sera au tour du 2ème décan l'année prochaine, et cela grâce à Uranus, qui fera le ménage ainsi qu'au départ de Neptune qui ne s'opposera plus à vous et ne vous dévalorisera plus.



Balance

Essayez de ne pas trop vous retourner sur votre passé, surtout en ce moment où la conjoncture n'est pas top, vous ne pourriez que le comparer avec le présent et en éprouver de la tristesse, un sentiment de perte. Cela ne durera qu'une heure ou deux, heureusement... Né après le 18 octobre, vous pourriez être encore plus nostalgique ou triste que les autres, Saturne étant encore en dissonance avec votre Soleil. Mais cet aspect se termine bientôt, et définitivement.

Scorpion

Il faudra que vous vous exprimiez et que vous soyez convaincant aujourd'hui, alors sortez de votre réserve et évitez tout humour déplacé qui pourrait se retourner contre vous. Mercure est chez vous et accentue votre sens de l'humour, mais elle est rétrograde et cet humour ne sera pas toujours bien utilisé. Alors si vous avez un important rendez-vous, parlez de ce pourquoi vous êtes là, mais n'essayez pas de faire rire votre interlocuteur, ça tomberait à côté.

Sagittaire

Vous serez un peu trop gourmand aujourd'hui, un appétit gargantuesque pour la bonne chère et parfois pour l'argent. Vous demanderez plus qu'on ne peut vous donner. Si vous devez négocier un prix, restez dans une fourchette raisonnable, ou vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Cela concerne le 1er décan aujourd'hui... Vous pourriez aussi décider de vous offrir un objet ou un vêtement de prix, ou encore vous montrer très généreux avec une association...

Capricorne

La Lune s'installe dans votre 1er décan, né en décembre vous serez plus émotif et sensible que les autres jours ; essayez de ne pas trop vous en défendre en vous montrant froid et distant avec les autres. Justement, c'est aux émotions des autres que vous serez le plus sensible et votre première réaction sera de vous refermer, mais réfléchissez au fait qu'ils ont besoin peut-être que vous les aidiez, que vous leur parliez, parce que ça leur prouvera que vous vous intéressez à eux.

Verseau

Vous aurez vraiment la tête ailleurs, très occupée par des problèmes qui ne sont pas les vôtres mais ceux du pays, de votre ville, ou ceux de votre communauté, bref ceux des autres. Vous êtes souvent très concerné par la politique et l'idée de pouvoir faire quelque chose peut vous être venue... Et si vous n'y avez pas encore pensé, demandez-vous si vous n'avez pas un rôle à jouer dans votre commune ou ailleurs. Si vraiment cela vous plaît, posez-vous la question.

Poissons

1er décan, éloignez toute vision sombre et pessimiste. Le temps joue pour vous, en 2021, à partir du mois d'avril/mai, Jupiter sera chez vous et vous offrira de belles chances. Boulot et/ou amour seront au premier plan, selon ce que représente Jupiter dans votre thème. Son dernier passage chez vous date d'il y a 11, 12 ans, réfléchissez à ce que vous avez vécu de bien à cette période parce que cela pourrait se reproduire, pour votre plus grand plaisir.