L'horoscope du 22 octobre 2020

publié le 22/10/2020

Bélier

L'alignement positif des planètes met l'accent sur une éventuelle réussite, 3ème décan. Vous pourriez atteindre l'un de vos objectifs aujourd'hui, mais que d'obstacles auront jalonné votre route ! Et il n'est pas sûr que ce soit tout à fait terminé si vous êtes né après le 15 avril. En revanche, né avant, c'est probablement vous qui serez (à moitié peut-être) satisfait des résultats que vous êtes en train d'obtenir. Si vous avez un projet, il sera très valorisé l'année prochaine.

Taureau

Aujourd'hui, c'est le 3ème décan qui est à l'honneur, les planètes vous regardent avec bienveillance et la vie peut se montrer généreuse à travers une opportunité à saisir. Et si elle s'est déjà présentée, vous en profiterez davantage ces jours-ci. En tout cas, soyez optimiste, c'est le sentiment que donne cette conjoncture. Mais vous garderez les pieds sur terre parce que c'est dans votre nature, et aussi parce que la planète de chance est réaliste en ce moment, elle est toujours en Capricorne.

Gémeaux

La conjoncture n'est pas follement gaie, mais vous vous rattraperez ce week-end. Aujourd'hui, il vous est demandé de savoir raison garder, surtout dans le domaine financier si vous êtes du 3ème décan. Vous aurez en effet envie de dépenser et vous ne vous poserez pas assez de limites. Cela dit, vous pouvez aussi être très gourmand si vous avez quelque chose à négocier ; dans ce cas, essayez de rester mesuré et vous avez des chances de remporter cette négociation.

Cancer

Les planètes face à vous, 3ème décan, indiquent qu'un proche, ami ou parent, aura une attitude très chaleureuse et cela vous permettra de mieux vivre les aléas de l'une de vos relations. Né autour du 14 juillet, il se trouve que quelqu'un a trop de pouvoir sur vous, ou que vous êtes dans un deuil que vous ne parvenez pas à faire. Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes comme phagocyté par cette personne qu'elle soit présente ou absente. Du coup, vous n'êtes pas totalement vous-même.

Lion

3ème décan, c'est le domaine du travail, de vos activités quotidiennes mais aussi de votre forme qui est concerné par la conjoncture. Il se peut que vous sentiez une amélioration dans l'un de ces domaines. Si vous avez eu des problèmes avec un collègue ou un employé, ce devrait être en voie d'amélioration. Et si un problème de santé vous a affaibli, il se peut également que ce soit en voie d'amélioration. La conjonction de Vénus et de Pluton peut se révéler réparatrice.

Vierge

Dans votre signe, Vénus s'allie avec la Lune et Pluton, ce qui est bon signe pour le 3ème décan. Soit vous allez faire une rencontre qui va vous tournebouler les sens, soit vous êtes déjà en couple et il y aura un climat assez érotique entre vous. Ça ne durera pas, mais je vous conseille d'en profiter à fond, cela n'arrive pas tous les jours. Côté boulot, cette conjoncture pourrait vous valoir des compliments, une reconnaissance qui peut se manifester matériellement.



Balance

Beaucoup trop sensible aujourd'hui, vous vous protègerez en vous isolant des autres ou en chassant les émotions qu'ils pourraient provoquer en vous. Cela concerne surtout le 3ème décan, mais heureusement il y a de bons influx de Vénus qui indiquent qu'un proche se montrera protecteur ou que tout simplement il ou elle vous écoutera, ce qui vous permettra de partager ce qui vous émeut. Ce serait bien car il n'est jamais bon de chasser les émotions.

Scorpion

Lune, Vénus et Pluton étant bien alignées vous serez amoureux aujourd'hui, ou en tout cas en passe de tomber amoureux si le désir que vous ressentez aboutit à des sentiments ! Le désir est là, mais pour ce qui est des sentiments il vous faut du temps et de la confiance. Or Pluton est la planète du doute et même si elle est en bon aspect avec Vénus, vous pouvez douter, vous méfier. Cela dit, la conjoncture peut aussi provoquer de nombreux fantasmes, à déguster sans modération.

Sagittaire

Il se pourrait que vous soyez gêné par la jalousie de l'autre, ou des autres en général. Toutefois, il se peut aussi que ce soit vous qui ressentiez des élans de jalousie, certains étant plus possessifs que d'habitude, peut-être par peur de perdre l'autre. Chaque planète ou chaque configuration pouvant être active ou passive... De plus, il y a toujours plusieurs interprétations et on pourrait aussi penser que cela va avoir une influence sur votre argent.

Capricorne

Lune et Pluton sont réunies chez vous, dans votre 3ème décan, en bon aspect avec Vénus ; elles pourraient avoir un impact positif sur votre vie sentimentale, notamment sur un relation qui semble prendre de plus en plus de place. Elle peut aussi être amicale, voire professionnelle, tout le domaine relationnel dans son ensemble étant concerné à travers Vénus. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne configuration si vous êtes né autour du 13 janvier en particulier.

Verseau

Aujourd'hui encore vous serez distrait, mais par des pensées très positives. Votre sens de l'anticipation vous fera voir votre avenir en rose et, pour certains, vous ne fantasmerez peut-être pas autant que ça ! Disons qu'à partir de la fin de l'année, ceux du 1er décan recevront de très bons aspects de Jupiter, mais il faut rester mesuré car la planète de chance sera accompagnée de Saturne et d'ici février-mars il faudra que vous preniez une décision qui peut être difficile ou que vous viviez quelque chose d'imprévu.

Poissons

3ème décan, la chance sera avec vous aujourd'hui, mais c'est vous qui la provoquerez en vous ouvrant davantage aux opportunités qui peuvent vous être offertes. Et il y en aura sûrement une, grâce aux bons aspects formés par la Lune, Vénus et Pluton (et même encore Jupiter). Né autour du 13 mars, vous pourriez vraiment avoir une belle occasion à saisir, il faudra juste vous bouger un peu, voire changer d'idée, ce qui n'est pas toujours facile pour un Poissons !