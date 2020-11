L'horoscope du 20 novembre 2020

publié le 20/11/2020 à 05:30

Bélier

Des amis volent à votre secours aujourd'hui ou demain. Si vous avez un problème matériel et si vous avez besoin qu'on vous aide, vous constaterez que vous pouvez compter sur les amis. Ou ils vous prêteront tout de suite ce dont vous avez besoin, ou ils vous donneront de bons conseils. D'une manière ou d'une autre, ils seront une bouffée d'air frais, mais quoi que vous leur demandiez, prenez des gants, faites-le en douceur, prenez-les par les sentiments, ils ne pourront pas vous refuser (2ème décan surtout).

Taureau

Vous êtes des personnes responsables et raisonnables, on le sait, mais pourquoi vous surcharger en responsabilités comme vous allez le faire aujourd'hui et demain ? Vous pensez que si vous refusez de vous occuper de certaines choses vous entrerez en conflit et vous ne le voulez surtout pas ? Normalement, cela devrait avoir changé pour le 1er décan, qui a eu le choix d'adopter une attitude différente. Maintenant, le choix vous appartenait, c'était votre liberté.

Gémeaux

Boosté par Mars, si vous êtes du 2ème décan, vous travaillerez d'arrache-pied et quoi que vous fassiez, on remarquera que votre façon de faire est différente et plus efficace, ou que vous êtes créatif, que vous avez des idées. Ça ne sera peut-être que ce que vous désirez et ce soir vous n'y penserez plus... Mais, quand on considère les bons aspects qui vous attendent en 2021, il faut bien qu'ils prennent leur source dans quelque chose que vous avez créé ou proposé. Allez-y, foncez !

Cancer

Profitez de ces prochains jours, 3ème décan, pour faire un grand ménage dans votre tête. Vénus et Saturne se séparent et ne vous embêteront plus avant longtemps. Mais il ne faut pas vous accrocher à ce que vous aviez et que vous n'avez peut-être plus. Vous voulez revenir en arrière ? Êtes-vous sûr que ce n'est pas par orgueil plus que par réel désir ? 2ème décan, né autour du 5 juillet, vous aurez la parole aujourd'hui, mais pas pour critiquer et être négatif, d'accord ?

Lion

Il pourrait y avoir un petit accrochage avec membre de votre clan professionnel ou personnel, mais vous vous débarrasserez rapidement du problème parce que vous aurez l'avantage. Cela dit, vous pouvez avoir parfois des attitudes qui refroidissent ou des paroles blessantes et ce sera peut-être le cas aujourd'hui, surtout si vous êtes né autour du 3 août. Mais il est possible que vous vous sentiez poussé dans vos retranchements, et cela même si vous êtes né fin juillet. Il y a du stress dans l'air.

Vierge

Votre entente avec vos collègues sera au premier plan aujourd'hui et si vous voulez que ça se passe bien, il va falloir y mettre du vôtre, être plus souriant, moins sur la réserve. Vous pouvez être très charmant quand vous le voulez, mais vous estimez peut-être que le monde du travail n'est pas le bon endroit pour être charmant, en quoi, vous vous trompez. Cela ne vous engage à rien, mais être aimable pourrait vous permettre d'être mieux apprécié par vos collaborateurs.

Balance

Une agréable fin de semaine pour les trois décans, mais surtout pour le 3ème ! En effet, Vénus se sépare de Saturne et vous allez pousser un ouf de soulagement. Peut-être pas pile aujourd'hui, mais d'ici dimanche ou lundi vous serez passé à autre chose, ou en tout cas vous serez moins sensible à la situation. 2ème décan, si vous vous sentez agressé, ne répliquez pas, mais prenez de la distance. Plus vous chercherez à répondre, plus on vous agressera. Donc, courage, fuyez !

Scorpion

Un problème intime ou familial revient au premier plan, cela vous contrarie 1er décan, mais rien ne dit que cela ne va pas vous permettre de tourner enfin une page sur laquelle vous êtes resté trop longtemps. Il y a des changements qui font mal au départ et qui à l'arrivée sont salutaires. Par ailleurs, Vénus a enfin terminé sa dissonance désagréable avec Saturne, qui pesait sur tout le monde depuis lundi. Demain, elle entrera dans votre signe et y restera jusqu'au 15 décembre.

Sagittaire

Une sympathique fin de semaine, avec une Lune qui célèbre vos relations avec vos proches, vos amis surtout, ceux qui sont pour vous comme des frères et soeurs. Vous avez en général ce type de relations complices avec vos amis, vous leur donnez des conseils et avez une vision plus claire de leur avenir que du vôtre. Vous avez l'oeil aussi pour dénicher les talents et vous savez les mettre en valeur, vous n'êtes absolument pas jaloux des compétences des autres.

Capricorne

Ouf, Vénus termine sa dissonance avec Saturne et entrera demain en Scorpion, où elle ne cherchera pas à détruire mais au contraire à réparer tous les petits dommages qu'elle vient de vous imposer, 3ème décan. Nous en reparlerons demain. Par ailleurs, aujourd'hui et demain, la Lune transitera le Verseau et vous chercherez les moyen de vous débarrasser de ces problèmes matériels qui vous contrarient et vous prennent trop de temps à votre goût.

Verseau

La Lune sera chez vous aujourd'hui et demain, vous rappelant que vous n'avez pas encore retrouvé la stabilité qui était la vôtre il y a encore 2 ou 3 ans. L'équilibre revient petit à petit (1er décan seulement) et c'est à partir d'avril que vous pourrez considérer être totalement tiré d'affaire, même s'il y a encore pas mal de choses à reconstruire. Mais la reconstruction, vous en faites votre affaire, l'important est que vous ne soyez plus déstabilisé.

Poissons

Vous le savez, Uranus vous envoie de bons influx 1er décan, ils indiquent qu'un changement bénéfique a eu lieu dans votre vie et qu'il se poursuit jusqu'en avril, selon votre jour de naissance. Mais vous avez probablement pu ajouter une corde à votre arc, un boulot supplémentaire pour les uns, un nouveau et enrichissant centre d'intérêt pour les autres. Ça va être au tour du 2ème décan courant 2021 : vous pourriez aussi faire un apprentissage, une formation.